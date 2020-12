Une journaliste citoyenne chinoise qui a couvert l’épidémie de coronavirus à Wuhan a été condamnée lundi à quatre ans de prison, selon son avocat.

Zhang Zhan, un ancien avocat de 37 ans, a été condamné par un tribunal de Shanghai pour «incitation à l’agitation» – une accusation fréquente portée contre des militants et des critiques du régime chinois – après un procès de quelques heures, Ren Quanniu, un de ses avocats, a déclaré à la presse.

« Elle semblait très abattue lorsque le jugement a été annoncé », a-t-il déclaré à l’AFP.

Le tribunal a accusé Zhang d’avoir diffusé de fausses informations sur Internet, a déclaré à l’AFP son autre avocat, Zhang Keke.

Dans des articles qu’elle a mis en ligne, elle a dénoncé l’enfermement imposé à Wuhan au début de la pandémie, y faisant référence comme « une grave violation des droits de l’homme ».

Il n’y a pas de médias et de presse libres en Chine. Il est courant que les autorités répriment les militants et les lanceurs d’alerte qui saperaient le gouvernement et le système communiste chinois.

Une douzaine de diplomates étrangers et partisans de Zhang ont tenté, sans succès, d’entrer dans le tribunal de Shanghai où se déroulait le procès, mais la police les a repoussés ainsi que les journalistes.

La journaliste emprisonnée était en grève de la faim depuis juin et a été nourrie de force par une sonde nasale, selon ses avocats.

Selon son acte d’accusation, Zhang, originaire de Shanghai, s’est rendue à Wuhan, alors en proie à un coronavirus, en février, diffusant des reportages largement partagés sur la situation dans la ville sur les réseaux sociaux, notamment sur la situation chaotique dans les hôpitaux.

Selon le bilan officiel des morts, la métropole de 11 millions d’habitants a représenté près de 4000 décès dus au COVID-19 seul, une grande partie des 4634 décès enregistrés dans toute la Chine entre janvier et mai de l’année dernière.

Le bilan national des morts n’a pas changé depuis lors.

La réponse initiale de la Chine à l’épidémie a été critiquée, Pékin ayant attendu le 23 janvier pour mettre en quarantaine Wuhan et sa région, même si les premiers cas avaient été signalés dès décembre 2019.

Mais dans le même temps, des médecins qui avaient signalé l’apparition d’un mystérieux virus ont été interrogés par la police, qui les a accusés de « répandre des rumeurs ».

Zhang a disparu à Wuhan en mai avant qu’il n’apparaisse qu’elle était en détention à plus de 600 km à Shanghai. Elle a été officiellement inculpée en novembre.

Le tribunal a prononcé une peine recommandée de quatre à cinq ans de prison.

En plus de Zhang, trois autres journalistes citoyens, Chen Qiushi, Fang Bin et Li Zehua, ont également été détenus après avoir couvert les événements. L’AFP n’a pas pu contacter leurs avocats.