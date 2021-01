Alors que la pandémie de coronavirus s’accélérait en Europe, l’Allemagne et la Belgique ont franchi de nouvelles étapes sinistres en termes de décès enregistrés dus à la maladie.

La Belgique a dépassé 20 000 morts dimanche, tandis que le bilan de l’Allemagne a atteint 40 000 avec la chancelière Angela Merkel avertissant que le pire reste à venir alors que le pays attend que les vaccinations prennent effet.

Les semaines à venir seront « la phase la plus difficile de la pandémie » avec le personnel médical travaillant au maximum de ses capacités, a ajouté le leader.

Plus de 80% des lits des unités de soins intensifs du pays sont occupés.

L’Allemagne n’était que l’un des pays qui ont annoncé de nouvelles mesures restrictives la semaine dernière, prolongeant et resserrant un verrouillage national.

«Nous devons réduire davantage nos contacts sociaux pour lutter [the pandemic]», A déclaré Mme Merkel lorsqu’elle a annoncé les mesures, qui seront en place jusqu’au 31 janvier au moins.

Désormais, en vertu de nouvelles règles encore plus strictes, les personnes vivant dans des zones considérées comme des points chauds pour le virus ne seront pas autorisées à voyager à plus de 15 km de leur domicile sans une bonne raison.

Et ceux qui arrivent dans le pays et qui viennent d’une destination jugée à haut risque devront fournir deux résultats de test négatifs, avec une quarantaine obligatoire de cinq jours même dans les cas où le premier test est négatif.

La Belgique est au premier rang mondial pour la mortalité par rapport à la population, avec un taux de 1 725 décès par million d’habitants.

La moitié des 20000 décès liés au COVID qu’il a signalés dimanche étaient des résidents de maisons de retraite, selon les données officielles.

Au Royaume-Uni, où le nombre de morts a dépassé les 80000 samedi, un troisième lock-out a été annoncé en Angleterre et un deuxième en Écosse, tandis que des mesures similaires sont en place au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Le NHS est « actuellement confronté à la situation la plus dangereuse dont on puisse se souvenir », a averti Chris Whitty, médecin-chef pour l’Angleterre. « Si le virus continue sur cette voie, les hôpitaux seront en réelle difficulté, et ce sera très bientôt », a-t-il ajouté.

De nombreux Européens placent leurs espoirs dans les programmes de vaccination qui prennent actuellement de l’ampleur sur le continent, mais certains pays, comme la France, ont été critiqués pour la lenteur du déploiement des vaccins.

Depuis l’annonce du premier décès lié au COVID-19 par la Chine le 11 janvier 2020, le virus a fait plus de 1,9 million de morts dans le monde et plongé la planète dans une crise économique sans précédent.