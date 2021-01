Jusqu’à 1,3 million d’immigrants ont quitté le Royaume-Uni – la plus forte baisse de population depuis la Seconde Guerre mondiale – avec le coronavirus comme cause probable, selon une étude.

«Il semble qu’une grande partie du fardeau des pertes d’emplois pendant la pandémie soit retombée sur les travailleurs non britanniques et cela s’est manifesté par une migration de retour plutôt que par le chômage», ont conclu les auteurs.

«Si cela est même près d’être exact, c’est la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale», ont-ils ajouté.

Le Brexit n’est pas identifié comme une cause de la forte baisse, mais pourrait encore avoir des implications pour combler les emplois lorsque la reprise économique surviendra.

En vertu des règles d’immigration plus strictes, les ressortissants de l’UE auraient besoin de visas de travail pour retourner et travailler en Grande-Bretagne à moins qu’ils n’aient obtenu un «statut établi».

En outre, de grands changements dans les populations régionales pourraient rendre plus difficile pour le NHS de distribuer équitablement les vaccins Covid-19 dans tout le Royaume-Uni.

L’étude a examiné l’évolution de la population entre le troisième trimestre de 2019 et la même période en 2020, à l’aide de données sur le travail.

Il a rejeté les données publiées par l’Office for National Statistics – constatant une baisse de 500 000, avec une augmentation de l’emploi des personnes nées au Royaume-Uni à Londres – comme étant «à peine plausibles».

Les auteurs de l’étude, Michael O’Connor et Jonathan Portes, ont imputé ces lacunes aux difficultés à compter les migrations pendant la pandémie.

Les fonctionnaires étant incapables de collecter des données de la manière habituelle dans les aéroports et autres centres de transport en raison de la pandémie, l’ONS a reconnu de graves difficultés à mesurer le nombre de migrations.

«Les effets que nous décrivons ici se produisent très spécifiquement du T1 au T3 2020, et sont visibles pour les migrants européens et non européens», a-t-il tweeté.