Les vacanciers britanniques pourraient se voir interdire d’entrer dans l’UE après le Brexit en vertu de règles strictes en matière de voyage contre les coronavirus qui affectent les pays non membres de l’UE – à moins que les fonctionnaires n’accordent une exemption de dernière minute.

Les règles autorisent les voyages non essentiels dans l’UE à partir d’une poignée de pays tiers où les taux d’infection sont très faibles, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Bien que le Royaume-Uni ait des taux d’infection inférieurs à 18 des 27 États membres de l’UE, les responsables affirment qu’il n’est actuellement pas prévu d’ajouter la Grande-Bretagne à la liste «sûre».

Et la Grande-Bretagne ne serait pas automatiquement exemptée même si Boris Johnson signait cette semaine un accord de la 11e heure avec la chef de l’UE, Ursula von der Leyen, à Bruxelles.

La seule façon pour les Britanniques de voyager est que le Conseil européen accepte d’assouplir les règles avant le 1er janvier, lorsque le Brexit entrera en vigueur, ou si des États membres individuels décidaient de déroger aux règles.

Pour bénéficier de la liste d’exemption, les pays doivent avoir un taux d’infection inférieur à la moyenne européenne au 15 juin, lorsque les taux d’infection étaient au plus bas.

Actuellement, la liste des pays non membres de l’UE exemptés ne comprend que huit pays où les taux d’infection sont bien inférieurs à ceux du Royaume-Uni.

Outre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la liste actuelle comprend: la Corée du Sud, le Japon, le Rwanda, Singapour, la Thaïlande et la Chine.

Parmi ceux-ci, le Japon a actuellement le taux d’infection le plus élevé avec 1,8 cas pour 100 000 habitants, sur la base d’une moyenne mobile de sept jours.

En comparaison, le Royaume-Uni a un taux d’infection de 22,4 pour 100 000 personnes.

Seuls deux pays de l’UE, la Hongrie et la Croatie, ont décidé de ne pas appliquer la liste d’interdiction de voyager, rapporte le Financial Times.

La Norvège, qui n’est pas un État membre de l’UE mais fait partie de la zone franche étendue de Schengen, n’a pas non plus appliqué la liste.

Mais les responsables d’Oslo ont déjà confirmé que les Britanniques qui ne vivent pas dans le pays seront interdits d’entrée à partir du 1er janvier, lorsque le Brexit entrera en vigueur.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: « Nous ne pouvons pas commenter les décisions qui pourraient être prises par d’autres États en matière de santé publique. »

La Grande-Bretagne est au bord du Brexit sans accord aujourd’hui après que Boris Johnson et Ursula von der Leyen ont fixé dimanche une date limite pour une percée et ont averti que de « très grands » écarts subsistaient.

Le Premier ministre et le chef de l’UE ont fait le point sur la situation désastreuse pendant plus de trois heures alors qu’ils mangeaient du turbot et des pétoncles cuits à la vapeur – à l’origine de nombreuses escarmouches entre les bateaux de pêche britanniques et français – au siège de la commission à Bruxelles la nuit dernière.

Mais le couple n’a pas réussi à trouver un moyen de sortir de l’impasse qui a laissé les négociations commerciales au bord de l’effondrement, un an après que la Grande-Bretagne a officiellement quitté le bloc.

Au lieu de cela, ils ordonnent à Michel Barnier et Lord Frost de se réengager, étant entendu que le bouchon sera retiré si une solution n’est pas trouvée dans les quatre jours.

Cependant, il n’est pas clair s’ils ont reçu de nouvelles instructions politiques – considérées comme essentielles pour sortir de l’impasse.

Des sources gouvernementales ont confirmé que Lord Frost et M. Barnier reprendraient aujourd’hui les négociations commerciales post-Brexit à Bruxelles dans le but de résoudre les problèmes en suspens.

Dans une évaluation sombre, une source n ° 10 a déclaré que M. Johnson ne souhaitait laisser « aucune voie vers un éventuel accord non testée ».

« Le Premier ministre et Ursula von der Leyen ont eu une discussion franche sur les obstacles importants qui subsistent dans les négociations », a déclaré la source.

«De très grands écarts subsistent entre les deux parties et on ne sait toujours pas si ceux-ci peuvent être comblés. Le Premier ministre et Mme von der Leyen ont convenu de poursuivre les discussions au cours des prochains jours entre leurs équipes de négociation.

«Le Premier ministre ne veut laisser aucune route vers un éventuel accord non testé. Le Premier ministre et Mme von der Leyen ont convenu que d’ici dimanche, une décision ferme devrait être prise sur l’avenir des pourparlers.

Mme von der Leyen a déclaré dans un communiqué: «Nous avons eu une discussion animée et intéressante sur l’état d’avancement des questions en suspens. Nous comprenons les positions de chacun.

«Ils restent très éloignés. Les équipes doivent se réunir immédiatement pour tenter de résoudre ces problèmes. Nous arriverons à une décision d’ici la fin du week-end.