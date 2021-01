Plus de travailleurs appelés maladesen 2020 qu’à tout moment depuis au moins deux décennies, une analyse USA TODAY des données fédérales sur le marché du travail a été trouvée.

En moyenne, 1,5 million de personnes par mois ont manqué leur travail en raison de leur «propre maladie / blessure / problèmes médicaux», selon les données de l’enquête – 45% de plus que la normale au cours des 20 dernières années.

Les absences liées à la garde d’enfants ont augmenté encore plus, dépassant de 250% la moyenne de 20 ans. Environ 67 000 personnes par mois ont déclaré que les problèmes de garde d’enfants les empêchaient de travailler.

« Certes, les quarantaines et les maladies dues au virus ont entraîné une augmentation des absences, tout comme les défis pour les parents qui travaillent qui se sont retrouvés à jouer le rôle d’enseignant, d’éducatrice et d’employé », déclare Colleen Madden, porte-parole de Challenger, Gray & Christmas , une société d’outplacement qui aide à la recherche d’emploi, au coaching de cadres et à la restructuration d’entreprise. « Tous ces facteurs de stress ont probablement causé l’épuisement des employés chez de nombreux travailleurs, ce qui conduit également à l’absentéisme. »

Alors que l’augmentation des jours de maladie pendant la pandémie n’était peut-être pas surprenante en soi, les données de l’enquête mensuelle sur la population actuelle sont les premières à quantifier concrètement l’ampleur considérable de l’impact du COVID-19 sur le lieu de travail américain.

Les données montrent également une augmentation considérable du nombre de travailleurs qui ont manqué leur travail pour d’autres raisons non précisées. De 2000 à 2019,le nombre le plus élevé de travailleurs de cette catégorie en un mois était de 1,27 million. L’année dernière, la moyenne mensuelle était de 2,5 millions.

L’enquête est menée par le US Census Bureau pour le compte du Bureau of Labor Statistics.

Que les travailleurs craignent de contracter le COVID-19 ou soient réellement exposés, la hausse du nombre de travailleurs restés malades à domicile reflète les pics du nouveau coronavirus qui a entraîné 400000 décès aux États-Unis.

«Ce que nous constatons, c’est que l’absentéisme a tendance à suivre ce qui se passe avec l’incidence du COVID-19», explique Matthew Groenewold, un épidémiologiste des Centers for Disease Control and Prevention.

L’analyse USA TODAY a utilisé des données d’enquête fédérale sur le marché du travail compilées par IPUMS-USA à l’Université du Minnesota. Le Bureau du recensement interroge chaque mois des milliers de personnes sur leur situation professionnelle et leur vie professionnelle, notamment si elles ont manqué leur travail et pourquoi.

Bien qu’en avril n’ait pas eu le plus grand nombre d’infections à coronavirus, plus de travailleurs ont été appelés malades ce mois-là que dans toute autre année dernière. Cela est probablement dû au fait que les Américains ont mis en quarantaine ou s’inquiètent de contracter le COVID-19 après que l’économie s’est presque arrêtée à la mi-mars lorsque les gouverneurs ont imposé des restrictions aux entreprises pour ralentir la propagation du virus.

COVID-19 a eu un impact différent sur le travail que le rhume ou la grippe, ce qui entraîne généralement un nombre d’absences plus élevé en hiver suivi d’un plongeon estival.

Lors de la pandémie de l’année dernière, cependant, les absences ont augmenté et sont restées élevées en juillet et août avant de baisser en septembre. Ils ont ensuite atteint de nouveaux sommets en novembre et décembre.

«Voir un pic d’absentéisme en été est en quelque sorte le contraire de ce que nous nous attendions à voir», déclare Groenewold. «Nous savons depuis longtemps que l’absentéisme au travail est fortement corrélé à l’apparition du type de grippe. maladie. »

Moins surprenant est peut-être le type d’employé qui a appelé le plus souvent malade au printemps, lorsque la pandémie a commencé. Ce travailleur avait tendance à appartenir à la catégorie des employés essentiels, une personne qui ne pouvait pas travailler à distance et qui courait un plus grand risque d’exposition au virus.

« Lorsque les mesures d’atténuation communautaires qui ont été mises en place étaient les plus restrictives et que l’activité économique s’est largement arrêtée, les seules personnes qui travaillaient dans leurs lieux de travail normaux étaient des travailleurs essentiels », a déclaré Groenewold, citant l’analyse des données publiées par le CDC. au printemps. « C’est là que nous avons vu l’excès d’absentéisme. »

Lorsque les restrictions se sont assouplies pendant l’été, une augmentation des absences s’est produite «dans les sous-groupes démographiques et professionnels», dit-il.

Le niveau élevé d’absences liées à la maladie a été quelque peu compensé par des niveaux historiquement bas de jours personnels ou de vacances. Environ 1,9 million de travailleurs par mois ont pris un congé de loisir l’année dernière, contre 2,5 millions par mois.

Mais Andy Challenger, vice-président senior de Challenger, Gray & Christmas, a déclaré que le niveau élevé d’absences l’année dernière avait eu des conséquences néfastes.

«La tension mentale et émotionnelle intense sur les travailleurs, à la fois ceux qui travaillaient à domicile et ceux qui devaient se rendre dans un bureau, était parfois paralysante et avait presque certainement un impact sur la productivité par les absences., » Dit Challenger.