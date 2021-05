Coronavirus en Inde: Pendant 12 jours effrénés, deux sœurs ont tenté de sauver leurs parents.

Il était minuit le 16 avril à New Delhi et Sujata Hingorani essayait désespérément de trouver un lit d’hôpital à son père.

LES BLESSURES À LA SPINALE C’EST PLEIN00:09

Ses niveaux d’oxygène avaient chuté ce soir-là. Les médecins ont dit qu’il devait être hospitalisé immédiatement.

Elle s’est rendue dans sept hôpitaux de la ville pour mettre à jour sa sœur, Supriya Das, qui attendait à la maison avec l’ambulance.

VEUILLEZ PRENDRE LE TÉLÉPHONE !!!!!00:32 téléphoner Appel vocal manqué 00:37

Finalement, à 5 heures du matin, elle a trouvé un lit ouvert à l’hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan, une installation gouvernementale dans le centre de la ville. Le personnel a donné à Malay Kumar Chatterjee, 82 ans, un test rapide pour le coronavirus. C’était positif.

Environ trois semaines plus tôt, son père et sa mère avaient reçu leur première dose du vaccin Oxford-AstraZeneca, connu en Inde sous le nom de Covishield.

L’épreuve de Sujata et Supriya est devenue terriblement ordinaire en Inde. Le pays a enregistré plus de 250 000 décès et plus de 23,3 millions de cas alors qu’il fléchit sous une deuxième vague inattendue de la pandémie. Les experts disent que le bilan est probablement plus élevé: de nombreux hôpitaux sont pleins; les crématoriums et les cimetières sont en retard.

Trouver des soins adéquats, dans cette ville de 21 millions d’habitants, est devenu presque impossible.

Sujata Hingorani a perdu ses deux parents après avoir contracté le coronavirus à New Delhi. (Rebecca Conway pour le Washington Post) Supriya Chatterjee Das est assise sur la chaise préférée de sa mère chez elle à New Delhi. (Rebecca Conway pour le Washington Post)

18 avril

Deux jours après son admission, la famille a tenté d’appeler leur père. Il n’y avait pas de réponse. Ils ont continué à essayer.

Vers 14 h 15, un autre patient est venu nous chercher.

«Cette personne a dit que mon père était mort depuis les 2 dernières heures et qu’aucun médecin n’était là pour vérifier», a déclaré Sujata.

Le perdre la rendit impuissante et en colère.

«J’avais un sentiment de culpabilité au creux de mon estomac que je ne pouvais pas le mettre dans un meilleur établissement … où il aurait pu être mieux pris en charge. En fin de compte, dit-elle, «je n’avais pas d’autre choix.»

Ce soir-là, elle est allée récupérer son corps à la morgue, mais celle-ci était déjà fermée; elle a dû attendre le lendemain.

Malay Kumar Chatterjee, à gauche, et Indira Chatterjee sont morts du covid-19 à New Delhi à neuf jours d’intervalle. (Photo de famille)

Sujata a eu sa dernière conversation avec son père la veille.

«Il a dit que l’atmosphère est très déprimante ici… et qu’il a dû aller aux toilettes de son propre chef plusieurs fois», a-t-elle déclaré.

Avant qu’il ne tombe malade, son père lui téléphonait tous les après-midi, l’appelant des surnoms, dont elle utilise maintenant des versions sur ses propres enfants.

«J’étais sa chérie», dit-elle. « Ces discussions de l’après-midi me manquent. »

C’est Supriya qui a annoncé la nouvelle à leur mère. Elle était stupéfaite.

«Je lui ai parlé le matin et il m’avait demandé de faire ses valises pour l’hôpital», a déclaré sa mère. « Qu’est-il arrivé? »

Quand sa mère a dit qu’elle ne pouvait pas dormir seule cette nuit-là, Supriya a couché avec elle.

19 avril

Le lendemain matin, Sujata est retournée à la morgue.

Elle a incinéré son père, sans aucune autre famille là-bas, lors d’un service superficiel à la tombée de la nuit.

Sujata eut à peine le temps de pleurer. Pendant qu’elle était au crématorium, les niveaux d’oxygène de sa mère chutaient.

L’anxiété de maman et des médicaments contre la tension artérielle devraient lui être administrés15:10

Sujata est restée en contact étroit avec Supriya, alors qu’elle accueillait leur mère, Indira Chatterjee, à l’hôpital VIMHANS.

Accomplir les formalités d’admission15h30

La famille voulait un hôpital privé, après leur expérience avec leur père dans un établissement public.

Indira, 72 ans, a été testée positive pour le virus et une scintigraphie thoracique a indiqué qu’elle souffrait d’une légère pneumonie.

Alors sera-t-elle isolée?15:32

20 avril

À l’hôpital, alors que les niveaux d’oxygène d’Indira continuaient de fluctuer, un médecin a prescrit du remdesivir, un médicament antiviral qui aide à traiter la covid-19.

Le médicament n’était pas facilement disponible à l’hôpital ou dans les pharmacies à proximité.

Enfin, avec l’aide de parents, ils ont pu obtenir six flacons. Mais il y avait des moments où personne n’était disponible pour administrer le médicament. Sujata a informé son oncle de la situation.

Il n’y avait pas de personnel pour lui donner du remdesivir… .. mon beau-frère attendait dehors avec le flacon pendant 1h3017:36

Pendant plusieurs jours, l’hôpital a promis que sa mère aurait un lit en soins intensifs pour qu’elle puisse obtenir l’oxygène dont elle avait besoin.

ELLE DOIT ÊTRE DÉPLACÉE EN USI19:47

Mais Indira est restée aux urgences.

25 avril

La famille a ensuite tenté d’obtenir à Indira une transfusion de plasma d’un survivant de la covid-19.

C’était à eux de trouver la thérapie non prouvée. Ils ne pourraient obtenir le plasma de convalescence pour le groupe sanguin de leur mère que s’ils pouvaient le remplacer – en trouvant un survivant dont le plasma pourrait être utilisé pour traiter un autre patient.

La recherche d’un donateur a commencé.

Toute personne qui s’est rétablie d’un covid au cours des 1 à 3 derniers mois … elle appartient à un groupe sanguin + ve … et est disposée à donner du plasma (de tout groupe sanguin) à l’hôpital ILBS. Vasant kunj (c’est un hôpital non covid)

J’en ai besoin pour ma mère.17:28

Pendant deux jours, ils ont envoyé des appels à l’aide sur WhatsApp. Le seul donneur qu’ils ont trouvé a été rejeté pour son faible taux d’hémoglobine.

26 avril

Ils ont trouvé un autre donneur et se sont rendus dans une banque de plasma pour des tests. Ils ont attendu l’autorisation. Le plasma ne serait disponible que le lendemain.

«C’était un tour de montagnes russes», a déclaré Sujata. «Nous rendions visite à l’hôpital matin, après-midi et soir.»

Quand elle n’était pas à côté de sa mère, elle la surveillait avec quelqu’un qui l’était.

Dites-lui de le combattre19:12 Peut-être que les médicaments rentrent enfin19:12

27 avril

À midi, ils avaient ramassé le plasma et se précipitaient vers Indira. C’était trop tard.

«Ce jour-là, pour la première fois, elle était inconsciente», a déclaré Sujata. Ses doigts étaient devenus bleus.

Elle est décédée dans l’après-midi, alors que le personnel médical tentait de l’intuber.

Photos encadrées d’Indira Chatterjee et de son mari, Malay Kumar Chatterjee, décédés tous les deux après avoir contracté le coronavirus. (Rebecca Conway pour le Washington Post)

«Elle se serait définitivement débrouillée si elle avait reçu suffisamment d’oxygène dont elle avait besoin à ce moment-là», a déclaré Sujata. Rien n’avait fonctionné.

28 avril

La famille a incinéré sa mère le lendemain, après avoir fait face aux mêmes arriérés et temps d’attente qu’ils avaient connus avec leur père neuf jours plus tôt.

Elle a partagé sa douleur et sa colère avec le monde entier sur Twitter.

Mes sœurs et moi avons perdu nos deux parents en l’espace de 9 jours. Nous avons fait confiance au système gouvernemental … Nous avons fait confiance au système privé ….. Nous avons essayé tout ce qui était en notre capacité … Mais diriez-vous que le système a fonctionné pour nous? Question – Est-ce que Covid les a tués … ou le système? – Sujata Hingorani (@HingoraniSujata) 28 avril 2021

«Nous avions tellement de choses à faire ensemble», a écrit Supriya trois jours plus tard, en se souvenant de sa mère le jour du septième anniversaire de sa fille. « Qui le fera [I] prends mon vin rouge avec maintenant. … Pour qui vais-je commander le rouleau de poulet préféré. … Pour qui vais-je commander son chinois préféré. … Qui m’achètera des draps chaque bday et anniversaire. Qui répétera la même chose 10 jours [in a row] et m’énerver…

« Mon compagnon, mon meilleur ami … Mon ancre. »