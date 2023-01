Coronavirus en Chine : surpeuplement dans les crématoriums

Les images satellite prises dans un certain nombre de villes chinoises ont capturé la foule dans les crématoriums et les salons funéraires, alors que le pays poursuit sa bataille contre une vague sans précédent d’infections au COVID-19 suite au démantèlement des restrictions sévères en cas de pandémie.

Les images – prises par Maxar fin décembre et début janvier et examinées par CNN – montrent un salon funéraire à la périphérie de Pékin, qui semble avoir construit un tout nouveau parking, ainsi que des files de véhicules attendant à l’extérieur de pompes funèbres à Kunming, Nanjing, Chengdu, Tangshan et Huzhou.

La Chine s’est récemment éloignée de son approche stricte du zéro COVID face au virus, qui avait déclenché des troubles de masse après plus de deux ans de contrôles stricts de la vie personnelle des citoyens.

La politique stricte de la Chine a protégé sa population du type de décès massifs observés dans les pays occidentaux – un contraste répété à plusieurs reprises par le Parti communiste pour illustrer la supposée supériorité de ses restrictions.

Depuis la levée de ces règles, les gens ont retrouvé la liberté de voyager dans leur pays

Les images satellites sont cohérentes avec les reportages de CNN et les témoignages partagés sur les réseaux sociaux concernant la surpopulation dans les salons funéraires et les crématoriums.

CNN a rapporté de première main à Pékin les installations de fortune utilisées pour stocker le défunt, alors que le personnel surmené essaie de suivre le volume de caisses contenant des sacs mortuaires jaunes, et les familles déclarent attendre des jours pour enterrer ou incinérer leurs proches.

Pendant ce temps, le bilan officiel des décès dus au COVID-19 en Chine depuis l’assouplissement des restrictions reste étonnamment bas – avec seulement 37 décès enregistrés depuis le 7 décembre.

Alors que les rapports faisant état d’hôpitaux et de salons funéraires débordés arrivent, la Chine fait face à des accusations de l’Organisation mondiale de la santé et des États-Unis selon lesquelles elle sous-représente la gravité de son épidémie actuelle, alors que les hauts responsables de la santé mondiale exhortent Pékin à partager plus de données sur la propagation explosive .

Un salon funéraire de la ville de Tangshan en janvier 2020, avant que la pandémie ne balaye le pays. (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

La même maison la semaine dernière, où de nombreux autres véhicules sont garés. (Image satellite ©2023 Maxar Technologies)

Rues autour de la maison funéraire de Kunming il y a un an. (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

La scène dans la même maison la semaine dernière, montrant plus de voitures garées le long des rues près de l’entrée. (Image satellite ©2023 Maxar Technologies)