Les élèves font la queue devant les locaux de l’école avant la reprise des cours dans le canton de Tembisa, Ekurhuleni, le 8 juin 2020.

Alors que l’Afrique du Sud fait face à une deuxième vague d’infections à Covid-19, les scientifiques affirment que de nouvelles preuves indiquent qu’au moins un quart de la population du pays – et peut-être plus d’un tiers – a peut-être déjà été infecté par le virus lors de sa première vague, qui a culminé en juillet.

Le taux d’infection anormalement élevé de l’Afrique du Sud – potentiellement beaucoup plus élevé que dans certains pays européens après leurs premières vagues – semble avoir été accompagné d’un taux de mortalité inhabituellement bas, les premières données d’une province suggérant que le taux de mortalité de Covid-19 était inférieur à la moitié. celle vécue dans les pays les plus touchés.

Les scientifiques préviennent que leurs chiffres préliminaires pourraient augmenter ou diminuer à mesure que davantage de données seront disponibles dans les semaines à venir.

Au total, 19 000 personnes seront impliquées dans une série d’enquêtes nationales. Les experts notent également les risques liés à la tentative d’extrapolation d’un pays au reste d’un continent.

Mais, si elles sont confirmées, ces résultats pourraient avoir une importance considérable en Afrique du Sud et au-delà, et pourraient aider à faire la lumière sur les raisons du taux de mortalité relativement bas observé dans de nombreux pays africains, ainsi qu’à aider les gouvernements à comprendre quelles communautés sont les plus risque lié au virus et comment modifier au mieux les verrouillages dommageables économiquement.

Lors d’une récente matinée pluvieuse à Soweto, un groupe d’agents de santé s’est déplacé d’une communauté à l’autre, effectuant des tests sanguins pour rechercher des anticorps qui indiquent une infection passée par Covid-19. Ce type d’enquête est considéré comme un système beaucoup plus précis pour mesurer le taux d’infection global d’un pays que d’essayer d’extrapoler à partir de données de laboratoire et d’hôpital.

« Ces enquêtes sont très importantes. Il y a encore tellement de choses qui sont tout simplement inconnues », a déclaré le Dr Portia Mutevedzi, épidémiologiste principal à l’hôpital universitaire Chris Hani Baragwanath de Soweto.

« Pas de verrouillage » à Soweto

Les premiers résultats ont montré un taux d’infection de 25% dans certaines régions, mais une autre enquête récente auprès des participants à un essai de vaccin est revenue avec un taux de 35%, tandis qu’un autre groupe de personnes vivant avec le VIH au Cap occidental a atteint 42%, et les scientifiques disent que le chiffre réel pourrait être encore plus élevé dans certaines régions, étant donné la probabilité de faux négatifs lorsque les anticorps disparaissent avec le temps.

Les taux de mortalité comparativement bas dus à la pandémie signalés en Afrique du Sud et dans de nombreux autres pays africains ont été largement attribués par les experts à la démographie – avec l’âge moyen sur le continent à peu près la moitié de celui de l’Europe et des États-Unis – et aussi à un âge précoce et agressif. les mesures de verrouillage prises par de nombreux gouvernements africains, qui ont sans aucun doute contribué à retarder la propagation du virus et ont fait gagner un temps précieux aux pays pour se préparer.

L’Afrique représente 17% de la population mondiale, mais environ 3% des décès dus à une pandémie signalés. En Afrique du Sud, le nombre officiel de morts s’élève à plus de 23 000, bien que les experts estiment que le chiffre réel – comme l’indique le nombre total de décès excédentaires – est susceptible d’être considérablement plus élevé.

Mais trois épidémiologistes chevronnés impliqués dans des enquêtes de séroprévalence en Afrique du Sud ont déclaré à la BBC que les données émergentes pourraient également prouver, ou réfuter, l’hypothèse selon laquelle les personnes vivant dans des zones à haute densité pourraient avoir un niveau d’immunité supplémentaire contre Covid-19 en raison d’une exposition à d’autres maladies.

«C’est un véritable mystère scientifique», a déclaré le Dr Mutevedzi. « Je pense que c’est une théorie scientifique réelle [because] ces zones surpeuplées ont toujours été sujettes aux maladies et avaient des taux d’infection élevés, alors peut-être que cela les a empêchés d’une manière ou d’une autre d’avoir un Covid-19 sévère ou d’être réellement infectés par Covid. «

Elle a minimisé l’impact des restrictions gouvernementales, affirmant que, dans la pratique, il n’y avait eu «aucun verrouillage» dans une grande partie de Soweto car les gens avaient souvent eu du mal à adhérer aux règles.

« La mortalité est plus faible ici. Quelque chose doit l’expliquer. De nombreuses personnes vivent dans des environnements assez encombrés et une théorie est que les anticorps préexistants dirigés contre d’autres coronavirus réagissent de manière croisée », a déclaré le professeur Helen Rees, éminente experte en vaccins à l’Université Wits. .

« Eh bien, c’est mon hypothèse – que les gens dans les pays à faible revenu sont plus susceptibles d’être exposés parce que la même chose est vraie pour les autres virus respiratoires ainsi que pour les bactéries. Je ne dis pas que c’est un slam dunk, mais c’est une forte probabilité », a déclaré le professeur Shabir Madhi, qui dirige une enquête clé sur la séroprévalence dans la province de Gauteng. Il a également supervisé les essais en Afrique du Sud pour le vaccin Oxford / AstraZeneca Covid-19.

« Nous devons garder l’esprit ouvert. La science est très préliminaire », a averti le professeur Salim Karim, qui préside le groupe consultatif du gouvernement sud-africain sur la pandémie, et qui s’est dit préoccupé par le fait que les gens choisissent des études individuelles en fonction d’une « idéologie » particulière. .

Mais des recherches menées en Tanzanie et en Zambie, et rapportées dans l’International Journal of Infectious Diseases, ont également trouvé des preuves de niveaux significativement élevés de «réactivité croisée» dans la population – augmentant la possibilité d’une plus grande immunité contre Covid-19 en raison de exposition à d’autres maladies.

Des scientifiques kényans ont également effectué des tests de séroprévalence pour mieux comprendre ce qu’ils décrivaient, dans la revue Science, comme « l’impression que la maladie peut être atténuée (affaiblie) en Afrique ». Leurs données préliminaires ont montré que la prévalence de Covid-19 était « considérablement plus élevée qu’on ne le pensait auparavant ».

‘Compléter le hogwash’

En Afrique du Sud, le professeur Madhi a déclaré que les premières preuves de ces tests indiquaient qu’il était mal que les gouvernements africains s’attribuent trop de crédit pour contenir le nouveau virus.

C’est une compréhension très naïve et simpliste de ce qui se passe en Afrique. Nous avons été très chanceux, en partie à cause de l’âge démographique, mais aussi à cause d’un facteur sous-jacent qui aide les gens à les empêcher de devenir gravement malade », a déclaré le professeur Madhi.

« L’Afrique a été prévenue et un peu mieux préparée, et a mis en œuvre un certain nombre de mesures de verrouillage strictes. Mais je pense qu’il est aussi un peu trop ambitieux de dire que c’est pourquoi nous n’avons pas vu beaucoup de cas en Afrique », a déclaré le Dr Mutevedzi.

Un migrant étranger porte un bandana alors qu’il quitte un immeuble dans la région de Kwa Mai Mai à Johannesburg, le 10 mai 2020.

Le professeur Madhi a également visé l’Organisation mondiale de la santé et l’Union africaine, qui ont été à l’avant-garde de la coordination de la réponse du continent à la pandémie.

« Il y a un récit que l’OMS a gardé au courant de cela … et que les gouvernements africains ont réussi parce qu’ils étaient très proactifs. En ce qui me concerne, c’est complètement absurde », a-t-il déclaré.

‘Un peu frustrant’

Mais à Nairobi, le Dr Ngoy Nsenga, qui coordonne la réponse Covid-19 de l’OMS en Afrique, a riposté contre ces critiques.

« Nous observons que notre région a été la moins touchée jusqu’à présent. Le schéma de la pandémie est différent ici. Ce que nous disons, c’est que c’est une combinaison de facteurs », a-t-il dit.

« L’hypothèse de l’immunité croisée – des personnes ayant une sorte d’immunité contre Covid-19 – est plausible. Mais clairement les interventions humaines ont joué un rôle. C’est un peu frustrant pour nous – ce genre de [idea] que les Africains ne peuvent pas le faire seuls. C’est comme si autre [parts of the world] a pris les bonnes mesures, mais les pays africains ont simplement été aidés par la météo, par la jeunesse, par d’autres facteurs. «

On ne sait pas, pour l’instant, dans quelle mesure les découvertes en Afrique du Sud – qui a de loin la plus grande épidémie enregistrée du continent – peuvent être appliquées à d’autres parties de l’Afrique, voire à des pays comme l’Inde. Le professeur Madhi a déclaré que la clé était de comparer « comme avec comme ».

En d’autres termes, pour comparer des zones à densité relativement élevée comme Soweto, avec des quartiers similaires dans des villes comme Mombasa ou Accra. Les premiers résultats d’un test de séroprévalence en cours dans la province du Nord-Ouest peu peuplée d’Afrique du Sud semblent confirmer que le virus a eu du mal à faire des incursions sérieuses dans des zones plus rurales.

