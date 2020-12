Un superyacht infecté par un coronavirus qui a déclenché la panique et la fureur dans le Queensland sera interrogé par la police pour savoir s’il avait même l’autorisation d’accoster.

Le yacht charter « Lady E » serait arrivé lundi à Cairns en provenance des Maldives avec 14 invités et six membres d’équipage à bord.

Il en coûte 785 000 AUD par semaine pour louer le paquebot de luxe, qui comprend sept chambres, une piscine, un sauna et un spa, un bar, une salle de sport et une masseuse à bord et un professeur de yoga.

Une femme membre d’équipage, dans la vingtaine, a été testée positive au coronavirus et a maintenant été placée en quarantaine obligatoire – comme tous les autres membres d’équipage et invités.

La police du Queensland a commencé à enquêter pour savoir si le navire avait l’autorisation d’accoster avant le test positif.

Jeudi, les autorités sanitaires ont déclaré que l’équipage n’avait pas été très attentif à leurs mouvements avant leur arrivée.

« Le service de police du Queensland a ouvert une enquête sur un groupe de personnes qui sont arrivées dans le Queensland à bord d’un navire », a déclaré un porte-parole de la police.

« Quatorze personnes ont été placées en quarantaine dans un hôtel de 14 jours à Cairns et subissent des tests COVID-19 obligatoires.

«Six membres d’équipage restent à bord du navire pour la sécurité maritime et ont été invités à s’isoler».

La ministre de la Santé, Yvette D’Ath, a déclaré qu’elle était « extrêmement déçue » que l’équipage n’ait pas coopéré avec la police.

« Nous laisserons cela à la police, mais nous sommes très déçus qu’ils ne coopèrent pas et ne fournissent pas des informations factuelles et correctes à la police du Queensland », a-t-elle déclaré aux journalistes jeudi.

Pendant ce temps, la chef de la santé, Jeanette Young, a déclaré que le cas COVID prouvait qu’il y avait encore des risques chez les voyageurs internationaux acceptés.

«C’est une leçon pour nous tous que peu importe depuis combien de temps ils sont en mer (il y a) un risque», a-t-elle déclaré.

Une image promotionnelle du superyacht Lady E, dont la location coûte 785000 AU $ par semaine

L’espace repas extérieur du Lady E. Il comprend également sept chambres, une piscine, un sauna et un spa, un bar, une salle de sport et une masseuse à bord et un professeur de yoga

Le cluster Northern Beaches de Sydney s’est également étendu au Sunshine State, malgré la fermeture rapide des frontières par le premier ministre.

Un homme d’une quarantaine d’années a voyagé dans les plages du nord avant de retourner dans le Queensland et d’entrer en quarantaine à domicile.

Le 18 décembre, lorsque l’homme est rentré chez lui, il a cherché un test Covid qui a renvoyé un résultat négatif.

Mais tout en terminant sa quarantaine à domicile obligatoire, il a développé des symptômes et a cherché un deuxième test, qui a renvoyé une lecture positive.

Le Dr Young a félicité l’homme pour avoir suivi des protocoles d’auto-isolement stricts même après avoir initialement testé négatif, et a déclaré que ses actions auraient pu potentiellement sauver une épidémie catastrophique de Covid dans le Queensland.

Mais elle est toujours préoccupée par le fait que le virus respiratoire mortel se soit glissé à travers la frontière.

«Je crains que nous ayons le virus dans le Queensland», a-t-elle admis.

«Nous savons que beaucoup de gens sont revenus dans le Queensland depuis la région des plages du nord et d’autres parties de Sydney.

Les passagers entrants sont contrôlés par la police à leur arrivée au terminal domestique de l’aéroport de Brisbane dimanche

Jeudi, 53 habitants du Queensland ont été contactés par le département de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud pour les avertir qu’ils étaient en contact étroit avec un cas positif de Covid.

Les autorités sanitaires du Queensland craignent que certaines de ces personnes aient contracté le virus ne l’aient ramené dans l’État de Sunshine.

Mais Mme D’Ath a déclaré qu’elle espérait que tous les voyageurs de retour « feraient la bonne chose » et seraient isolés chez eux pour éviter de propager potentiellement la maladie.

Alors que le cluster COVID de Sydney se développait, la première ministre Annastacia Palaszczuk a fermé les frontières aux Sydneysiders à partir d’une heure du matin lundi.

Les habitants avaient 24 heures supplémentaires pour rentrer chez eux à condition qu’ils entrent en quarantaine à domicile à leur arrivée.

Mais quiconque est arrivé mardi après 1h du matin a de nouveau reçu l’ordre d’entrer en quarantaine d’hôtel de deux semaines à ses propres frais.

Le Queensland n’a enregistré aucun cas de transmission communautaire en 100 jours, et Mme Palaszczuk a expliqué qu’elle n’était pas disposée à mettre en péril le mode de vie des Queenslanders en gardant les frontières ouvertes aux États dotés de clusters actifs.

Le Premier ministre Annastacia Palaszczuk a annoncé les changements après que la Nouvelle-Galles du Sud n’a enregistré que 30 nouveaux cas de coronavirus. Le cluster Northern Beaches dépasse désormais 100 cas

Lors d’une conférence de presse enflammée mercredi, Mme Palaszczuk a déclaré que le pays devait être « absolument strict » lorsqu’il s’agissait de gérer les Australiens de retour.

Elle a ajouté qu’il était « un peu riche » pour la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, de critiquer d’autres États et territoires pour avoir mis en œuvre des fermetures de frontières avant la période de Noël / Nouvel An.

Mme Berejiklian a déclaré cette semaine que d’autres dirigeants avaient perdu leur sang-froid, sacrifié leurs économies et ruiné Noël pour des millions de personnes en fermant les frontières si tôt.

Elle a fustigé d’autres premiers ministres des États pour s’être précipités pour claquer les frontières, tout en soulignant que la NSW continuait d’autoriser les voyageurs interétatiques malgré un nombre de cas beaucoup plus élevé à Victoria en juillet.

« Je dis à mes collègues du pays s’il vous plaît pensez au chagrin et s’il vous plaît pensez aux faits lorsque vous prenez ces décisions. Parce que cela affecte tant de gens », a déclaré lundi Mme Berejiklian.

Mme Palaszczuk a déclaré: « Ce n’est pas seulement le Queensland qui a pris la dure mesure de fermer la frontière avec NSW ».

«Les conseils en matière de santé de presque tous les autres agents de santé à travers le pays conseillaient leurs dirigeants respectifs exactement la même chose de manière indépendante», a-t-elle déclaré.

« S’il n’y avait pas eu l’épidémie de grappes dans les plages du nord, personne n’aurait eu à prendre ces mesures et tout le monde aurait vu sa famille et ses amis pendant cette période de Noël / Nouvel An.

« Mais c’est un peu riche pour NSW de commencer à blâmer le Queensland et Victoria et tout autre État et territoire qu’elle veut blâmer. »