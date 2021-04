Dans le même temps, de nouveaux cas de covid-19 augmentent. Le pays a signalé plus de 7000 cas quotidiens neuf fois ce mois-ci, dépassant son pic de première vague de 6938 en juillet dernier et sonnant l’alarme pour les États-Unis et d’autres pays qui ont pris de l’avance sur la courbe de vaccination.

Vendredi, le Chili a publié son étude sur l’efficacité de CoronaVac dans le pays, avec des résultats plus prometteurs que certains attendus. Il a montré que parmi les 10,5 millions de personnes suivies du 2 février au 1er avril – dont un tiers avait reçu les deux doses – les hospitalisations ont été réduites de 85% et les admissions aux USI de 89% deux semaines après une deuxième dose.

Cependant, parmi ceux qui n’ont reçu qu’une première dose, la protection était beaucoup plus faible, ce qui souligne la nécessité de maintenir des restrictions et des protocoles d’hygiène.

La campagne de vaccination du Chili a bénéficié d’un système de santé publique bien développé, avec des cliniques même dans certaines des régions les plus reculées, et d’un programme national de vaccination qui distribue chaque année des vaccins antigrippaux et infantiles. Le gouvernement a signé des contrats pour des millions de doses avec Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Mais son principal partenaire a été Sinovac, le fabricant chinois de CoronaVac, qui a fourni 87% des doses administrées jusqu’à présent. Les responsables de la santé envisagent maintenant d’administrer une troisième dose du vaccin.

Anne Schuchat, directrice adjointe principale des Centers for Disease Control and Prevention, a averti que la lutte contre le coronavirus est loin d’être terminée.

«Aux États-Unis, comme dans de nombreuses régions du monde où des efforts de vaccination sont en cours, nous continuons à voir une augmentation des cas et des hospitalisations causées par l’assouplissement des protocoles de prévention, l’augmentation des variantes de covid-19 et le fardeau croissant sur la santé. -des systèmes de soins », dit-elle.

«Ce virus est hautement transmissible et constitue toujours une menace pour la santé mondiale. … Les efforts de vaccination à eux seuls ne sont pas la solution à ce problème mondial – ils en sont un élément clé. »

Aujourd’hui, plus des deux tiers des districts du Chili, y compris toute la capitale, qui compte 6 millions d’habitants, ont été replongés dans un verrouillage strict. Le syndicat médical du pays a averti que le système de santé, tombé cette semaine à moins de 200 lits de soins intensifs dans tout le pays, pourrait être envahi par la flambée, et a appelé les gens à rester à l’intérieur lorsque cela est possible.

Depuis près d’un an, Matías Libuy a travaillé deux ou trois équipes de 24 heures par semaine, dont l’une dans l’aile covid-19 de l’hôpital El Carmen dans la ville satellite de Santiago de Maipú. Les 59 lits de soins intensifs avec ventilateurs y sont occupés.

«Nous sommes fatigués, stressés et dépassés», a déclaré le médecin de 30 ans. «Ces dernières semaines ont été incroyablement difficiles et ont eu un impact psychologique sur nous tous. Dans mon cas, je reçois une thérapie depuis l’année dernière.

Un médecin sur quatre de son personnel a pris un congé au cours du dernier mois, faisant état de stress ou d’autres problèmes de santé mentale.

A proximité de l’hôpital se trouve la maison familiale de Vanessa Duarte Barrios, 25 ans. Elle et son père ont tous deux contracté le virus. Ils ne remplissaient pas les critères d’éligibilité aux régimes de soutien du revenu du gouvernement et ont continué à quitter la maison pour travailler.

«De nombreux Chiliens ne sont pas en mesure de rester à la maison ou de travailler à distance comme on nous le demande», a-t-elle déclaré. «Je dois travailler dans un supermarché six jours par semaine parce que j’ai besoin d’un revenu.»

Pourtant, dit-elle, elle est frustrée par les «nombreuses personnes qui sortent pour socialiser. … Cela montre un réel manque d’empathie.

Les rues de la capitale sont plus encombrées que lors de la première vague et la fatigue s’est glissée parmi les Chiliens à qui on a demandé de subir l’un des plus longs verrouillages au monde, y compris un couvre-feu nocturne qui a duré plus d’un an.

Les forces de police des Carabineros ont arrêté plus de 900 personnes, pour la plupart âgées de 23 à 27 ans, lors de rassemblements illégaux au cours des deux premières semaines d’avril seulement. Les personnes trouvées avec le covid-19 dans une zone sous verrouillage sans permis valide ou exemption encourent jusqu’à 17650 $ d’amende et cinq ans de prison. Pourtant, la police affirme avoir dispersé plus du double du nombre de rassemblements illégaux cette année par rapport à 2020.

«Il n’y a aucune excuse valable», a déclaré le général Esteban Díaz Urbina, chef de la sécurité nationale des Carabineros. «Personne n’assiste à ces événements par nécessité, mais plutôt par irresponsabilité.»

Alors que le ministère de la Santé a insisté fermement sur le fait que les gens ne devraient pas baisser la garde, le message a été dilué par le gouvernement autorisant la réouverture des centres commerciaux, des gymnases et des théâtres.

Les voyages de vacances d’été ont également eu un impact. De janvier à mars, le gouvernement a délivré des permis permettant aux Chiliens de voyager dans tout le pays, sauf dans les zones sous verrouillage, propageant largement le virus et exerçant une pression sur le système de santé.

Les autorités ont continué à autoriser la plupart des voyages internationaux. L’aéroport de Santiago est resté ouvert tout l’été; des vols aller-retour bon marché vers Miami, la République dominicaine et le Brésil ont permis à des variantes de virus d’entrer dans le pays.

Au moment où l’aéroport a été fermé aux étrangers non résidents ce mois-ci, le ministère de la Santé a confirmé que des variantes du Brésil, de Grande-Bretagne, du Nigéria et de Californie avaient toutes été détectées dans le pays.

Biobío, une région de 1,5 million d’habitants dans le sud du Chili, a connu une forte augmentation des cas, imputés aux voyageurs rentrant chez eux. Leonila Ferreira, chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Guillermo Grant Benavente de Concepción, la capitale de la région, a déclaré que ses patients étaient désormais beaucoup plus jeunes en moyenne que lors de la première vague.

«Continuer à laisser les gens voyager à l’étranger était une grave erreur», a-t-elle déclaré. «Il a introduit de nouvelles variantes que le Chili a mis du temps à détecter et à contenir.»

Les craintes quant à l’efficacité de CoronaVac ont ajouté encore plus d’incertitude quant au succès précoce de la vaccination dans le pays. Le Chili a signé un accord de trois ans pour 60 millions de doses et a payé 3,5 millions de dollars pour accueillir un essai.

Bien que la protection offerte par une première dose semble faible, l’étude du Chili a souligné la nécessité de poursuivre les efforts de vaccination.