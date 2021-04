Il y avait un record de 851 patients adultes atteints de maladies graves liées au coronavirus dimanche dans les USI de l’Ontario, en hausse de 156% par rapport à il y a un mois, selon le ministère provincial de la Santé. Près de 600 étaient sous ventilateurs.

Mais les médecins de soins intensifs disent que ces chiffres ne rendent pas pleinement compte du nombre de patients gravement malades de la covid-19. Les unités de soins intensifs sont tellement taxées que de nombreux patients qui seraient normalement traités dans un, y compris ceux sous oxygène à haut débit, sont pris en charge dans les services hospitaliers.

«Il n’y a pas d’autre moyen de le dire que de dire que le virus tente de mettre les hôpitaux de l’Ontario à genoux», a déclaré Anthony Dale, président de l’Association des hôpitaux de l’Ontario.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a été critiqué pour ne pas avoir tenu compte des avertissements qui prédisaient un tel scénario, ignorer les conseils des conseillers scientifiques et présider une campagne d’inoculation maladroite qui n’a pas réussi à administrer des doses aux personnes les plus à risque d’infection. Les législateurs de l’opposition ont demandé au premier ministre progressiste-conservateur de démissionner.

Le gouvernement fédéral libéral a également attiré les critiques des premiers ministres, des experts en santé et des opposants politiques pour ne pas avoir fait entrer les vaccins dans le pays assez rapidement et pour ne pas en faire assez pour protéger les frontières internationales du pays. Sous la pression, il a interdit les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan pendant 30 jours la semaine dernière.

Les travailleurs de la santé disent que les salles d’urgence gonflent avec des patients plus malades et plus jeunes que lors des poussées précédentes. Beaucoup ont besoin d’oxygène et se détériorent rapidement. Ils comprennent un certain nombre de femmes enceintes.

«J’ai vu des personnes sans antécédents médicaux se rendre à l’USI avec une maladie respiratoire aiguë à un rythme alarmant», a déclaré Andrew Healey, chef de la médecine d’urgence au William Osler Health System, un réseau d’hôpitaux durement touchés à Toronto. banlieue.

Mercredi, Healey travaillait à jumeler 23 patients gravement malades à des hôpitaux ayant des lits ailleurs en Ontario.

«Nous transférons les patients du service des urgences presque aussi vite que nous les faisons entrer», a-t-il déclaré.

Sur plus de 1 200 patients transférés par le service d’ambulance aérienne Ornge depuis janvier, selon l’organisation, environ la moitié ont été déplacés en avril seulement. Bruce Sawadsky, le médecin-chef d’Ornge, a déclaré que des patients sont envoyés de la région de Toronto à des endroits aussi éloignés que North Bay et Sudbury, à plusieurs centaines de kilomètres de là.

Les agents de santé en première ligne se tournent vers les médias sociaux pour partager des histoires alarmantes.

«Un homme dans la vingtaine avec une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle, le cas le plus urgent. Je ne peux pas aller au bloc opératoire, ils sont pleins de patients en attente d’un lit aux soins intensifs », a écrit Nir Lipsman, neurochirurgien dans un hôpital de Toronto, sur Twitter. «Pendant ce temps, la pression augmente, la vie s’éloigne.»

L’Ontario a le moins de lits d’hôpitaux de soins de courte durée par habitant de toutes les provinces du Canada, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les responsables disent qu’ils essaient d’augmenter le nombre de lits, mais les agents de santé craignent qu’il n’y ait pas assez de personnel pour les doter.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré la semaine dernière qu’il travaillait avec les provinces et les territoires pour envoyer des travailleurs de la santé en Ontario. Ford a décliné l’offre de Trudeau d’envoyer du personnel de la Croix-Rouge canadienne pour aider aux efforts de vaccination, affirmant que la province a besoin de plus de vaccins et non de personnes pour les administrer.

« Si nous avions resserré nos frontières, si nous avions suffisamment de vaccins … nous ne serions pas dans cette position pour le moment », a déclaré Ford lors d’une conférence de presse virtuelle devant la maison de sa mère jeudi, où il est isolé après qu’un assistant a été testé positif. pour le coronavirus.

Mais les critiques affirment que la province a fait des faux pas critiques et n’a pas tiré les leçons des poussées précédentes, y compris la nécessité d’agir rapidement et de manière décisive avant que le nombre de cas n’atteigne un niveau qui pourrait étirer un système de soins de santé.

En février, la Table consultative scientifique de l’Ontario sur le covid-19, un groupe indépendant de scientifiques chargé de fournir des conseils au gouvernement provincial, a dévoilé sa dernière modélisation de la pandémie.

À l’époque, les cas, les hospitalisations et les décès dans les établissements de soins de longue durée avaient diminué. C’était la preuve, a déclaré le coprésident du groupe Adalsteinn Brown, que la vaccination des résidents des maisons de retraite et les mesures de santé publique, y compris une ordonnance de maintien à domicile, fonctionnaient.

Mais avec la propagation de variantes plus transmissibles, a averti Brown, doyen de la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, la levée de ces mesures pourrait entraîner une «augmentation spectaculaire des cas et des admissions aux soins intensifs».

« Est-ce que je manque quelque chose ici », a demandé un journaliste, « ou est-ce que cette présentation prédit réellement une catastrophe? »

« Non, je ne pense pas que vous manquez quoi que ce soit », a déclaré Brown.

Mais quelques jours plus tard, Ford a levé l’ordre de rester à la maison dans une grande partie de la province. Certaines entreprises non essentielles ont rouvert. Les régions durement touchées, dont Toronto, ont suivi au début de mars.

Andrew Morris, membre du comité consultatif, a déclaré que même s’il y a eu de nombreux faux pas, celui-ci était «crucial». Le 1er avril, les indicateurs clignotaient en rouge. Les cas avaient bondi de 150% en un mois. Les hospitalisations avaient augmenté de 40% en deux semaines. Il y avait un nombre record de patients covid-19 dans les USI.

Au cours des semaines suivantes, Ford a fait plusieurs annonces de nouvelles restrictions. Les critiques en qualifient certaines comme des demi-mesures qui ont pris du retard sur la trajectoire du virus.

Gué a tiré un «frein d’urgence» une semaine, imposant des limites de capacité aux entreprises et fermant les repas à l’intérieur et à l’extérieur. Les unités de soins intensifs ont continué de gonfler.

Une semaine plus tard, des entreprises non essentielles ont été fermées et Ford a imposé un ordre de rester à la maison. Les écoles ont également été fermées, un jour après que les autorités ont déclaré qu’elles resteraient ouvertes.

La solliciteuse générale Sylvia Jones a insisté sur les raisons pour lesquelles la province n’a pas agi plus tôt, ont déclaré des responsables «Voulait s’assurer» que «le mannequinat apparaissait réellement dans nos hôpitaux.»

Ce mois-ci, lors d’une autre présentation sombre de la modélisation, on a demandé à Brown si la situation à laquelle étaient confrontés les hôpitaux était le «désastre» que sa modélisation avait prédit en février.

«C’est ce à quoi nous nous attendions si nous assouplions les mesures de santé publique», a-t-il convenu.

Ford a ensuite annoncé de nouvelles mesures, notamment la fermeture des terrains de jeux et autres aménagements extérieurs. L’approvisionnement en vaccins aux points chauds augmenterait. La police aurait le pouvoir d’arrêter les gens dans la rue pour vérifier si leurs déplacements étaient essentiels et leur imposer une contravention pour non-conformité.

La province a éclaté. Des dizaines de forces de police ont déclaré qu’elles ne procéderaient pas à des interpellations aléatoires. Des experts en maladies infectieuses et des parents fatigués ont demandé pourquoi les terrains de jeux étaient fermés malgré le manque de preuves qu’ils entraînent la transmission, tandis que peu de mesures ciblaient les lieux de travail qui ont été le siège de grandes épidémies.

L’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, comme à court de mots, a pesé sur Twitter: «…»

« Je étais tellement en colère. J’étais furieux. J’ai été choquée », a déclaré Lisa Salamon, médecin à l’urgence du Scarborough Health Network. «… J’ai senti que les patients dont je prends soin dans ma communauté ont été crachés.»

Le lendemain, le gouvernement Ford a annulé sa décision sur les terrains de jeux et a annulé certaines de ses mesures d’application de la loi par la police. Mais le mal était fait. Les membres du groupe scientifique ont déclaré qu’ils n’avaient jamais recommandé ces mesures. Les chefs de l’opposition ont appelé à la démission de Ford.

Ford a finalement présenté ses excuses la semaine dernière pour certaines de ses mesures d’application, y compris l’élargissement des pouvoirs de la police, affirmant qu’ils «allaient trop loin».

Il a dit qu’il «travaillait sur notre solution» pour un programme de congé de maladie payé, mais a donné peu de détails. C’est une mesure Les travailleurs de la santé de première ligne insistent depuis longtemps, alors que leurs hôpitaux sont remplis de travailleurs essentiels infectés, dont beaucoup sont issus de ménages multigénérationnels à faible revenu qui ont déclaré craindre de perdre leur salaire s’ils restaient à la maison.

Les experts en santé affirment que le gouvernement fédéral n’est pas sans blâme.

«Le gouvernement fédéral est en grande partie devenu un acheteur de médicaments, de vaccins et d’autres fournitures, mais il n’a pas dirigé de manière stratégique», a déclaré Morris. «Ils se sont attaqués sans enthousiasme à l’importation de caisses par voyage d’une manière qui a considérablement accru le risque.»

Healey a déclaré que les dispositions relatives à une norme de soins d’urgence, dans laquelle les travailleurs de la santé prendraient des décisions sur qui bénéficierait d’un traitement potentiellement vital et qui ne le ferait pas, ont été prêtes à être utilisées mais pas encore activées.