Coronavirus du Brésil: le gouvernement peine à vacciner les Quilombos, incarcérés, sans-abri

L’échec de la vaccination des personnes vulnérables a révélé leur marginalisation historique. Les communautés informelles et pauvres ont toujours fait partie du paysage brésilien – grimpant à flanc de montagne, nichées dans les forêts, souvent hors de la portée ou de l’intérêt des agences gouvernementales. Alors, quand le moment est venu de commencer à vacciner les personnes dans les zones difficiles d’accès les communautés, les chercheurs et les défenseurs disent que le gouvernement ne disposait pas des données dont il avait besoin. Les habitants des communautés autochtones et quilombola sont souvent de passage, de passage et de passage des milieux ruraux et urbains. Les trouver, et encore moins confirmer leur éligibilité, est devenu un défi.