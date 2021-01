Le président brésilien Jair Bolsonaro a averti que « le coronavirus sera avec nous pour la vie » en exhortant les dirigeants régionaux à abandonner les mesures de distanciation sociale et à apprendre à « vivre avec » le virus.

« Ce numéro de Covid continuera à vie », a-t-il déclaré lors de sa diffusion hebdomadaire en direct sur les réseaux sociaux, ajoutant que les mesures de distanciation sociale « ne mèneront nulle part ».

L’homme fort de 65 ans, lui-même infecté par Covid, a évité la distanciation sociale tout au long de la pandémie et a depuis annoncé qu’il ne se ferait pas vacciner.

Mais sa popularité a chuté au milieu d’un déploiement lent des coups et d’un nombre de morts en flèche, entraîné par un mutant Covid plus contagieux qui a provoqué l’effondrement des hôpitaux de la ville jungle de Manaus.

Le président Bolsonaro a exhorté les dirigeants régionaux au Brésil à ne pas introduire davantage de mesures de distanciation sociale pour lutter contre Covid, affirmant que les gens doivent « vivre avec » le virus

Le Brésil a le deuxième plus grand nombre de décès dus à la maladie au monde, derrière seulement les États-Unis, qui ont été tirés par l’émergence d’une nouvelle variante plus infectieuse du virus

Bolsonaro a évité la distanciation sociale et le port de masque tout au long de la pandémie et a refusé de se faire vacciner, ce qui a conduit beaucoup à le blâmer pour le nombre élevé de morts dans le pays.

Les critiques disent que le déploiement lent du vaccin est le dernier d’une longue série de tâtonnements qui ont gâché le Brésil avec le deuxième plus grand nombre de décès par coronavirus au monde après les États-Unis.

Le pays dépend d’un déploiement de masse sur le jab chinois Sinovac, et en a jusqu’à présent produit environ 6 millions de doses, mais des essais ont montré qu’il n’était efficace qu’à un peu plus de 50% – respectant à peine la norme d’approbation.

Le Brésil a également approuvé le jab Oxford / AstraZeneca, mais n’a reçu que 2 millions de doses jusqu’à présent et attend toujours des expéditions d’ingrédients clés afin de pouvoir produire les injections localement.

Bolsonaro a tenté de défendre le déploiement jeudi, déclarant: « L’Europe et certains pays d’Amérique du Sud n’ont pas de vaccins.

«Et nous savons que la demande est élevée. Nous avons signé des accords, des contrats, à partir de septembre dernier, avec diverses entreprises, et les vaccins commencent à arriver », a-t-il déclaré.

La ville de la jungle de Manaus a été particulièrement touchée par la nouvelle variante, forçant les dirigeants locaux à expédier de l’oxygène pour les patients du Venezuela voisin.

Des proches ont été forcés de tirer des bidons d’oxygène des camions de remplissage vers les hôpitaux pour garder leurs proches en vie alors que le système de santé de Manaus s’effondrait

« Ils arriveront et vaccineront toute la population dans un court laps de temps. »

Les commentaires de Bolsonaro reflètent un changement de ton ces dernières semaines, car beaucoup ont été irrités par l’incapacité du président à vacciner rapidement les 210 millions de Brésiliens. Son engagement personnel de ne prendre aucune photo a alimenté un sentiment anti-vaccin croissant.

La fin d’un programme de protection sociale COVID-19 et une forte augmentation des nouvelles infections ont également entamé sa popularité.

Le Brésil dépend principalement d’un vaccin chinois, développé par Sinovac Biotech, mais attend une expédition de l’ingrédient actif de la Chine nécessaire à la production nationale d’un vaccin AstraZeneca. Entre-temps, le pays a reçu 2 millions de doses d’AstraZeneca prêtes à l’emploi jusqu’à l’arrivée de l’ingrédient actif.

Pendant ce temps, les chercheurs ont confirmé qu’une nouvelle variante brésilienne de la maladie est désormais la forme dominante du virus à Manaus, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps – elle est plus infectieuse que l’original.

Felipe Naveca, qui étudie les mutations du coronavirus dans l’État du nord de l’Amazonas, a déclaré que la nouvelle variante était présente dans 51% des échantillons prélevés sur des patients atteints de coronavirus en décembre. Le 13 janvier, il était de 91%.

«De plus, il s’est répandu à l’intérieur de l’État» d’Amazonas, dont Manaus est la capitale.

«Nous l’avons trouvé dans 11 des 13 villes que nous avons étudiées», a déclaré Naveca.

Des manifestants participent à une manifestation contre le président brésilien Jair Bolsonaro et sa gestion de la maladie à coronavirus

Une femme avec ses mains peintes en rouge pour symboliser le sang des mains de Bolsonaro prend place pour protester contre sa réponse Covid à Brasilia

Trois cas d’infection par la nouvelle variante ont été détectés mardi dans le vaste État sud-américain de Sao Paulo – le plus peuplé avec 46 millions d’habitants.

Le Brésil a enregistré plus de 218000 décès dus au coronavirus – un bilan juste derrière celui des États-Unis.

«Les indications étaient déjà que (cette variante) est plus contagieuse car elle présente des mutations similaires à celles liées à une plus grande transmissibilité observée dans les variantes virales de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud», a déclaré Naveca.

«Maintenant, les données sur la fréquence très élevée avec laquelle il a été trouvé renforcent la suspicion qu’il est plus contagieux.

Les variantes britanniques et sud-africaines se sont déjà répandues dans des dizaines de pays.

Le Portugal a déclaré mercredi qu’il suspendait les vols à destination et en provenance du Brésil en raison de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus et de la détection de la nouvelle variante. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Pérou ont déjà interdit les vols en provenance du Brésil.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que la variante brésilienne, appelée P1, était désormais présente dans huit pays – contre deux il y a à peine une semaine.

Naveca a déclaré que les données « ne nous permettent pas de dire si cette variante est plus mortelle » que l’original, même si le nombre d’infections et de décès à Manaus a explosé ces dernières semaines.