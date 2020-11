Coronavirus: Downing Street a tenté de faire marquer le vaccin Oxford avec le drapeau de l’Union

La demande est venue de la nouvelle «unité de l’Union» du No 10, qui a été chargée de contrer les appels à l’indépendance de l’Écosse et d’autres campagnes pour briser le Royaume-Uni.

«La fabrication de certains des principaux vaccins potentiels est déjà en cours afin qu’ils puissent être déployés rapidement si et une fois approuvés.

Et lui a demandé s’il pouvait nier que l’unité de l’Union avait tenté d’obtenir l’inclusion du drapeau rouge, blanc et bleu, il a répondu: «Je vous explique qu’il n’y a pas de plan pour le faire.

Le drapeau de l’Union est un symbole du Royaume-Uni depuis 1801 et est considéré par certains conservateurs comme un outil puissant dans la lutte contre l’éclatement du Royaume-Uni.

Les ministres Matt Hancock et Alok Sharma auraient soutenu les propositions visant à l’inclure sur l’emballage du vaccin Oxford, développé par l’université avec le géant pharmaceutique AstraZeneca.

Le vaccin est le plus important produit pharmaceutique développé au Royaume-Uni dans la lutte contre Covid-19, et il est susceptible d’être administré dans le monde entier s’il est approuvé comme sûr et efficace.