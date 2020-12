La recherche et les tests des vaccins, qui prennent traditionnellement des années, ont été reportés à plusieurs mois. Alors que les experts en vaccins soulignent que ce processus a été rigoureux aux États-Unis et en Europe, ils craignent que le rythme rapide ne renforce la méfiance à l’égard des vaccins qui entrave déjà les programmes de vaccination dans de nombreux pays, y compris Israël.

En Russie, le Kremlin a déclaré que le président Vladimir Poutine ne recevrait pas le vaccin mis au point par la Russie tant qu’il est encore en phase de test, bien qu’il ait été déployé auprès des enseignants, du personnel médical et des militaires. Le dirigeant de Dubaï, l’un des États des Émirats arabes unis, Mohammed bin Rashid Maktoum, a déclaré le mois dernier qu’il avait reçu un vaccin du groupe chinois Sinopharm. (Le président Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont tous deux contracté le covid-19 et auraient des anticorps qui leur confèrent un certain degré d’immunité acquise.)