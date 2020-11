Coronavirus d’Europe: la deuxième vague a commencé en Espagne avant de se propager via les touristes, selon une étude

La deuxième vague de coronavirus en Europe a peut-être commencé chez les cueilleurs de fruits du nord de l’Espagne avant d’être propagée à travers le continent par les touristes, suggèrent de nouvelles recherches.

Les scientifiques ont identifié une nouvelle souche du virus qui, selon eux, est responsable d’une grande partie de la deuxième vague, qui est apparue pour la première fois en juin dans le nord de l’Espagne.

De là, il s’est propagé à des pays tels que l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Irlande – probablement transportés par les touristes lors de la réouverture des frontières.

Une fois qu’il a pénétré dans les communautés locales, il s’est propagé comme une traînée de poudre et, en septembre, il représentait jusqu’à 70% des cas dans certains de ces pays.

La nouvelle recherche – qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs – a été menée par des scientifiques de l’Université de Bâle, en Suisse, et de l’Université de Valence.

Une nouvelle souche de coronavirus qui est désormais dominante dans plusieurs pays durement touchés est apparue dans le nord de l’Espagne parmi les cueilleurs de fruits à la fin du mois de juin et aurait été propagée par les touristes lorsque les frontières ont rouvert avant de sévir dans les communautés locales alors que les verrouillages étaient assouplis.

Le premier cas de la nouvelle souche a été détecté dans le nord de l’Espagne le 20 juin, juste un jour avant que le pays rouvre ses frontières aux touristes de l’UE (photo, les gens se détendent sur une plage du nord de l’Espagne le 20 juin)

L’Europe s’est précipitée pour rouvrir les frontières en été pour maintenir l’industrie du tourisme du continent à flot, mais les chercheurs pensent que cette décision était probablement à l’origine de la deuxième vague du contient (photo, des touristes allemands s’envolent pour l’Espagne en juin)

L’Europe a été durement touchée par la deuxième vague de coronavirus, les cas augmentant plus rapidement que sur tout autre continent jusqu’à ce que de nouveaux verrouillages aient permis de maîtriser la propagation.

Il y a maintenant plus de 16 millions de cas confirmés sur le continent et 366 000 décès, selon le Centre européen de contrôle des maladies.

Les données révèlent que la deuxième vague a commencé en juin et juillet avant que les cas ne explosent en septembre alors que le temps froid est arrivé – ce qui entraîne une propagation plus rapide des infections respiratoires – mais ses origines exactes sont restées un mystère, jusqu’à présent.

Un nouvel article, publié en octobre, suggère qu’une grande partie de la deuxième vague peut être attribuée à une épidémie d’une nouvelle souche du virus qui a commencé dans le nord de l’Espagne.

La nouvelle souche n’est pas une nouvelle mutation, donc les vaccins en développement fonctionneront toujours dessus, mais c’est une variante légèrement différente du virus qui a émergé à Wuhan.

On ne sait pas exactement d’où provient cette souche – appelée 20A.EU1 -, mais elle a été détectée pour la première fois parmi les cueilleurs de fruits des provinces de Catalogne et d’Aragon, situées le long de la frontière avec la France.

Les cueilleurs de fruits vivent généralement dans des logements surpeuplés avec des installations sanitaires médiocres ou dans la rue, des conditions idéales pour propager la maladie.

Les scientifiques affirment que le premier échantillon du virus a été trouvé le 20 juin, juste un jour avant que l’Espagne n’ouvre ses frontières aux touristes européens.

L’Espagne a été parmi les premiers pays d’Europe à souffrir d’une deuxième vague de coronavirus, les cas augmentant rapidement à la fin de l’été (en orange), avant de se propager au reste de l’Europe

Les décès dus au coronavirus au cours de la deuxième vague sont toujours bien en deçà de la première grâce à des traitements et des tests améliorés donnant un préavis d’épidémie, mais continuent d’augmenter

Il a ensuite été détecté au Royaume-Uni, en Irlande et en Suisse à la mi-juillet, probablement transporté par des touristes qui avaient profité des restrictions aux frontières nouvellement assouplies après des mois enfermés chez eux dans un verrouillage strict.

À la fin du mois de juillet, des échantillons de Belgique et de Norvège montraient que le virus y avait voyagé, tandis que d’autres échantillons étaient apparus au Royaume-Uni et en Irlande.

Et en août, des tests sur des échantillons viraux d’Italie, d’Allemagne, de Suède, de France et de Lettonie ont montré que la souche avait également atteint ces pays.

La souche est également apparue aux Pays-Bas, bien que la date exacte de son arrivée ne soit pas claire dans l’étude.

Une fois dans ces pays, la souche s’est propagée comme une traînée de poudre, probablement parce que les «ponts aériens» signifiaient que ceux qui rentraient chez eux sans symptômes n’avaient pas besoin de s’isoler.

D’autres peuvent avoir simplement ignoré les conseils. Une épidémie majeure à Bolton, dans le nord de l’Angleterre, a été attribuée à un vacancier revenu d’Ibiza et qui n’a pas réussi à mettre en quarantaine.

En septembre, la nouvelle souche du virus représentait plus de 70% des échantillons étudiés par les chercheurs en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni.

Le virus était également “ répandu ” en Norvège, en Lettonie, aux Pays-Bas et en France, ont déclaré les chercheurs.

Bon nombre de ces pays touchés par la nouvelle souche – les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et la France – ont été parmi les plus durement touchés par la deuxième vague.

Les infections à coronavirus en Espagne ont atteint un creux en juin avant de commencer à augmenter en juillet, peu de temps après l’émergence de la nouvelle souche, puis ont augmenté rapidement jusqu’à la fin de l’été et jusqu’à l’automne

Les décès au cours de la deuxième vague de coronavirus n’ont pas suivi le rythme de la première vague, mais ont augmenté rapidement en Espagne ces dernières semaines

Tous ces pays sont depuis retournés dans une version de verrouillage complet pour mettre les affaires sous contrôle.

Le virus augmente également rapidement en Suède, qui a jusqu’à présent résisté à un verrouillage mais a introduit des mesures plus sévères pour contrôler la propagation.

On ne sait pas exactement pourquoi le virus s’est propagé si rapidement.

Les scientifiques disent qu’il est possible que la nouvelle souche soit plus contagieuse que les souches précédentes, mais qu’elle aurait simplement pu émerger au bon moment – avec la réouverture des frontières et l’assouplissement des règles de verrouillage domestique – pour se propager largement.

L’étude conclut: «Notre analyse met en évidence que les pays devraient examiner attentivement leur approche des voyageurs en provenance de régions à forte incidence du SRAS-CoV-2 lorsque les voyages reprennent à travers l’Europe.

Que le groupe 20A.EU1 identifié ici se soit rapidement répandu en raison d’un avantage de transmission ou en raison de seuls facteurs épidémiologiques, son introduction et l’augmentation de sa prévalence dans plusieurs pays impliquent que les directives et les restrictions sur les voyages d’été n’étaient généralement pas suffisantes pour empêcher la poursuite de la transmission.

“ Bien que les restrictions de voyage à long terme et la fermeture des frontières ne soient ni tenables ni souhaitables, identifier de meilleurs moyens de réduire le risque d’introduction de variantes et faire en sorte que celles qui sont introduites ne se répandent pas largement, aidera les pays à maintenir faibles niveaux de transmission du SRAS-CoV-2 ».