Coronavirus: des vidéos Youtube d’étudiants étudiant en silence à leur bureau regardées dans le monde entier

Alors que des millions de personnes dans le monde se tournent vers l’apprentissage virtuel, une tendance vidéo YouTube montrant des étudiants travaillant à leur bureau pendant des heures – dans un silence presque – a explosé sur Internet.

Connu sous le nom d ‘«émissions d’étude» – ou «Gongbangs» en coréen, son lieu d’origine – il donne aux étudiants l’impression d’étudier avec d’autres, ce qui les rend moins isolés.

La santé mentale des étudiants est de plus en plus préoccupée par la pandémie et les effets des études à domicile pendant de longues périodes.

Certaines vidéos « diffusées à l’étude » durent souvent plus de trois heures et ont été vues plus d’un million de fois. Les utilisateurs en ligne ont suggéré qu’ils sont thérapeutiques et aident à lutter contre l’anxiété.

S’adressant à Euronews, le président du comité étudiant de la British Psychological Society a discuté des effets positifs des vidéos sur les étudiants isolés.

« Vous avez la chance de voir quelqu’un faire des choses à son bureau, donc cela vous motive aussi », a déclaré Eduard Daniel Margarit.

« C’est plus pour aider à mettre dans le bon esprit pour étudier, plutôt que pour vous aider réellement dans vos études », at-il ajouté.

Les «Gongbangs» ne sont qu’une méthode que les étudiants utilisent pour les encourager à étudier pendant la pandémie. Des groupes de pression demandent une plus grande sensibilisation à la santé mentale des jeunes pendant la crise du COVID-19.

« Le type d’e-mails que je reçois personnellement est déchirant. Les gens se débattent et s’effondrent », a déclaré Eduardo Daniel Margarit à Euronews.

« Oui, il y a du soutien là-bas mais c’est très difficile à trouver, ou très difficile d’y accéder ».

« J’encouragerais tous les étudiants à ce que, s’ils ont le sentiment d’avoir besoin de quelque soutien que ce soit … ils recherchent leurs universités et leurs organismes de réglementation ».