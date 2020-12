La Grande-Bretagne doit se préparer à un resserrement supplémentaire des restrictions relatives aux coronavirus alors qu’une nouvelle souche virulente de la maladie se propage, a averti le conseiller scientifique en chef de Boris Johnson.

S’exprimant en tant que chefs de la santé du Grand Manchester et des West Midlands ont dit aux personnes arrivant de régions de niveau 4 comme Londres et au Pays de Galles de s’isoler, Sir Patrick Vallance a déclaré qu’il n’était plus possible d’empêcher la nouvelle variante de se propager au Royaume-Uni vers des endroits avec moins contrôles stricts.

Pendant ce temps, Boris Johnson a révélé que plus de 500 000 personnes avaient maintenant reçu le vaccin contre Covid-19, qui serait également efficace contre la nouvelle souche.

Le Premier ministre a rejeté les suggestions selon lesquelles le déploiement du vaccin pourrait être concentré sur les zones qu’il a placées dans les restrictions de niveau 4 samedi, insistant pour que le Comité mixte sur les vaccinations et les immunisations continue de recommander qu’il soit donné aux agents de santé et de soins, le les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé en premier.

On pense que la nouvelle variante Covid-19 détectée pour la première fois dans le Kent la semaine dernière est jusqu’à 70% plus infectieuse que le virus d’origine arrivé au Royaume-Uni au printemps.

Interrogé pour savoir si sa propagation rapide pourrait signifier que davantage de régions du Royaume-Uni seront placées dans le niveau 4, avec la fermeture de magasins non essentiels et une commande de «rester à la maison» pour les résidents, Sir Patrick a déclaré: «La preuve de ce virus est qu’il se propage facilement, c’est plus transmissible. Nous devons absolument nous assurer que nous avons le bon niveau de restrictions en place.

«Je pense qu’il est probable que le nombre de la variante augmentera à travers le pays. Et je pense qu’il est donc probable que les mesures devront être augmentées à certains endroits en temps voulu, et non réduites. »

Lundi après-midi, les directeurs de la santé publique des West Midlands et du Grand Manchester ont demandé aux gens de s’isoler pendant 10 jours s’ils avaient voyagé de Londres et des régions du sud-est, qui sont entrés au niveau 4 le week-end, ou du Pays de Galles, où de nouvelles mesures difficiles est entré en vigueur dimanche.

Dans la région de Liverpool City, où un pilote de test de masse des coronavirus a eu lieu, toute personne qui avait voyagé de Londres ou du sud-est a été exhortée à passer un test de coronavirus.

Le conseil est intervenu après des scènes de personnes emballant des gares de Londres quelques heures avant l’entrée en vigueur des contrôles de niveau 4 à minuit dimanche, faisant craindre que la nouvelle variante plus contagieuse ne se propage à travers le pays par les voyageurs.

Directrice de la santé publique de Tameside, Grand Manchester, le Dr Jeanelle de Gruchy a déclaré: «Nous sommes tellement préoccupés par le grave impact potentiel de cette situation que nous avons pris la décision difficile de demander à quiconque a voyagé ici pour Noël depuis n’importe quelle zone de niveau 4 ou Pays de Galles d’agir comme s’ils avaient cette nouvelle variante, même s’ils ne présentaient aucun symptôme, et s’auto-isoler pendant au moins 10 jours.

«Les autres personnes dans la maison n’ont pas besoin de s’isoler, mais aucun visiteur ne devrait être autorisé à entrer dans cette maison, même le jour de Noël.»

Mais Sir Patrick a déclaré qu’il était trop tard pour arrêter la propagation du virus dans les zones des niveaux 1 à 3.

Il a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street: «Les directeurs locaux de la santé publique ont clairement un rôle à jouer pour s’assurer que leur population locale est prise en charge. Ils doivent prendre les décisions nécessaires pour y parvenir. »

Mais il a ajouté: «La nouvelle variante est répandue dans tout le pays. C’est localisé à certains endroits, mais nous savons qu’il y a des cas partout, donc ce n’est pas comme si nous pouvions empêcher cela d’entrer dans d’autres endroits, il y en a déjà.