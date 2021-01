Les projets de vacances pour des millions de personnes pourraient être suspendus après des suggestions que l’Espagne pourrait ne pas être prête pour une saison touristique normale avant la fin de l’été.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a suggéré que le pays serait « progressivement mieux préparé » à accueillir les touristes étrangers une fois que 70% de ses citoyens auront été vaccinés contre le COVID-19 – un objectif qu’il estime ne sera atteint que beaucoup plus tard cette année.

« Seule la vaccination de masse ouvrira la voie à la normalité que nous souhaitons », a-t-il déclaré mercredi, lors d’un discours à la conférence de l’Organisation mondiale du tourisme à Madrid.

« Le gouvernement travaille à vacciner au taux le plus élevé possible … pour atteindre la fin de l’été avec 70%, ce qui permettra à l’Espagne d’être progressivement mieux préparée à accueillir les touristes internationaux ».

Ajoutant des assurances, il a déclaré que l’Espagne était le « neuvième pays au monde » pour les taux de vaccination, « et l’un des premiers d’Europe ».

Ce discours a depuis été interprété par certains comme signifiant une interdiction générale du tourisme jusqu’à ce que 70% des Espagnols soient vaccinés – mais les ministres ont clarifié la position.

« Notre priorité en 2021 est de réactiver l’activité touristique et de reprendre une mobilité sûre dans le monde dès que possible », a déclaré vendredi le ministre du Tourisme Reyes Maroto.

« Nous travaillons pour adopter un cadre commun d’action prévisible pour redonner confiance aux touristes et nous espérons qu’à la fin du printemps, et surtout en été, les voyages internationaux reprendront et que les gens choisiront l’Espagne. »

Juan González-Barba, le secrétaire d’État pour l’UE, a ajouté que l’espoir était « beaucoup plus grand » maintenant pour la saison estivale, affirmant qu’il espérait que les voyages « commenceraient à se redresser, sinon à être comparables, à la saison précédant la pandémie ».

Il a cependant souligné que le COVID-19 « peut surprendre à tout moment » – tout en ajoutant que les taux de vaccination continueraient d’augmenter, surtout après Pâques.

Quelle est l’importance de cela pour l’Espagne?

Très. Le secteur du tourisme espagnol emploie environ 2,6 millions de personnes et représente 12% du PIB du pays.

En 2019, 10 millions de touristes se sont rendus en Espagne au cours du seul mois de juillet. Comparez cela aux 2,5 millions de visiteurs en juillet 2020, soit une baisse de 75%. Les pires mois de mai et juin, cependant, n’ont vu aucun touriste international.

À l’époque, un expert du secteur estimait que le secteur avait perdu en moyenne 5 milliards d’euros par semaine depuis la première épidémie de virus en mars. Les recettes des cinq premiers mois de 2020 avaient également diminué de 62%.

« Nous sommes exposés et nous sommes fragiles », a déclaré María Frontera, présidente de la Fédération hôtelière de Majorque, en critiquant également les récents commentaires de Sanchez.

Frontera a déclaré que la « situation dramatique » du secteur du tourisme espagnol signifiait qu’il y avait maintenant un besoin croissant de plans de vaccination rapides, de suppression des blocages de voyage et d’une bonne communication dans l’ensemble – le tout dans le but de créer des opportunités de voyage sûres et d’éviter une autre année de coups dévastateurs industrie.

Elle a ajouté: « Il n’est pas recevable que le président du gouvernement lui-même, au lieu de lancer un message clair, énergique et calme pour contribuer à la relance du tourisme, ne calibre pas bien ses propos dans une situation publique ».

Pendant ce temps, Marie Audren, directrice générale de l’Association européenne des hôtels, restaurants, pubs et cafés (HOTREC), a déclaré à Euronews qu’elle espérait que l’UE pourrait décider de mesures coordonnées pour faire face à une grande partie de l’incertitude entourant la saison estivale.

Elle a déclaré: « La priorité reste la lutte contre le virus, c’est très clair. Pourtant, avec de nombreuses entreprises du secteur du tourisme, nous sommes très préoccupés par le manque de perspective pour pouvoir redémarrer une entreprise et que les voyageurs aient confiance. à nouveau en voyage.

« C’est pourquoi nous appelons au niveau de l’UE les États membres à poursuivre leur discussion pour convenir de mesures coordonnées. Nous espérons vivement que la vaccination s’accélérera dans toute l’Europe et aidera à préparer le lendemain. »

Quelle est la situation COVID?

Jeudi, le record quotidien de cas du pays a été battu pour une deuxième journée consécutive, avec 44 357 nouvelles infections signalées. 404 autres personnes sont mortes, portant le bilan total à plus de 55 000.

L’Espagne, comme une grande partie de l’Europe, est actuellement en train de lutter contre une grave vague hivernale du virus, tout en essayant de repousser ou de contrôler de nouvelles variantes beaucoup plus transmissibles et potentiellement plus mortelles.

Les admissions à l’hôpital ont également doublé ces dernières semaines, paralysant les services de santé et laissant les médecins débordés.

Du côté positif, cependant, l’Espagne a vacciné un peu plus d’un million de personnes à ce jour, avec des taux quotidiens qui devraient augmenter.

Dois-je attendre pour réserver des vacances?

C’est finalement au vacancier, compte tenu de l’incertitude et des hauts et des bas de la pandémie. Cependant, il semble que certaines agences de voyages prennent également en compte cette incertitude.

S’adressant à Euronews, un porte-parole de la société anglo-allemande de vacances à forfait TUI a déclaré qu’elle permettrait une flexibilité pour les modifications, car ses clients réservaient toujours des vacances pour l’été.

«Nous savons à quel point nos clients apprécient leurs vacances d’été, peut-être plus que jamais, et nos données de réservation actuelles montrent que les gens réservent pour l’été maintenant, donc ils ont quelque chose à espérer», a déclaré le porte-parole.

«Nous savons également à quel point les voyages sont incertains pour le moment, nous offrons donc autant de flexibilité que possible avec des modifications gratuites des réservations effectuées avant le 28 février ainsi que notre promesse de vacances TUI.

« Nous sommes impatients de reprendre nos clients quand nous le ferons en toute sécurité. »