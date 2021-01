Le gouvernement britannique faisait face à des appels croissants samedi pour que toutes les écoles d’Angleterre restent fermées pendant au moins deux semaines en raison de la flambée des cas de coronavirus à la suite d’un autre revirement soudain de la politique.

L’appel du National Education Union, qui représente plus de 450000 membres travaillant dans les écoles, est intervenu après que le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson a changé de cap et a déclaré que toutes les écoles pour jeunes élèves de Londres devraient rester fermées la semaine prochaine alors que la capitale se bat contre des niveaux élevés d’infections.

Le syndicat a déclaré que la décision était «entièrement nécessaire», mais a critiqué le gouvernement pour avoir initialement prévu de permettre à certaines écoles de rouvrir dans les zones où les nouvelles infections étaient élevées.

Le Royaume-Uni est au milieu d’une forte augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus que beaucoup ont imputés à une nouvelle variante de virus qui serait jusqu’à 70% plus infectieuse.

Nouveau record d’infections quotidiennes

Le Royaume-Uni a enregistré samedi un record de 57725 cas quotidiens de coronavirus, les chiffres du gouvernement montrant cinq sommets quotidiens consécutifs – tous supérieurs à 50000 et presque le double des niveaux d’il y a deux semaines.

En outre, les hôpitaux britanniques ont commencé à recevoir des lots du vaccin contre le coronavirus développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, approuvé par les régulateurs britanniques cette semaine.

Quelque 530 000 doses du vaccin seront disponibles pour un déploiement à travers le pays à partir de lundi. Les résidents des foyers de soins et leurs gardiens, les plus de 80 ans et le personnel hospitalier devraient recevoir les premières doses.

Le Princess Royal Hospital de Haywards Heath, qui fait partie du NHS Trust des hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex dans le sud de l’Angleterre, a été l’un des premiers à recevoir le vaccin.

Plus d’un million de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première injection du vaccin Pfizer.

Le gouvernement affirme que 445 personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour le coronavirus. Cela porte le total confirmé à 74 570, le sixième plus grand nombre de morts au monde.