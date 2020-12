Ensuite, le ministre sud-africain de la Santé a annoncé vendredi soir que des chercheurs avaient découvert une nouvelle espèce – similaire à celle trouvée en Grande-Bretagne plus tôt cette semaine – qui, selon lui, semblait affecter les jeunes plus que les espèces en circulation auparavant. .

«Les médecins ont fourni des preuves anecdotiques d’un changement dans le tableau épidémiologique clinique – en particulier, en notant qu’ils voient une proportion plus élevée de patients plus jeunes sans comorbidité présentant une maladie grave», a déclaré le ministre Zweli Mkhize. Les preuves « suggèrent fortement que la deuxième vague actuelle que nous vivons est tirée par cette nouvelle variante. »

Bien que Mkhize n’ait pas lié le parti, que d’autres responsables ont qualifié d’événement « super-répandu », et la prolifération de la nouvelle espèce, leur effet combiné a conduit à une augmentation des cas et des hospitalisations dans les trois provinces d’Afrique les plus sévères. pays touché.

«Nos jeunes ne portent pas de masques et certains sont clairement intoxiqués», a-t-il dit, faisant référence aux fêtes de fin d’études. « Ils jettent la prudence au vent et ne se soucient pas des règles de la catastrophe. »

Il n’était pas clair si le pic soudain entraînerait des restrictions de voyage, que l’Afrique du Sud a récemment assouplies, mais Mkhize a déclaré mercredi que les cas « augmentaient de façon exponentielle » et a averti que des restrictions supplémentaires seraient probablement nécessaires. De nombreux participants à la fête sur la plage avaient voyagé entre les provinces pour y assister.

« Nous savions au fond de nous que Covid allait se répandre lors des fêtes, mais beaucoup de gens sont sentimentaux à propos de l’année scolaire », a déclaré Zak Baitz, 18 ans, faisant référence à la dernière année du lycée. Il a assisté à la fête avec cinq de ses amis, qui ont tous eu la bénédiction de leurs parents. « Beaucoup d’entre nous étaient tristes de la fin de cette année pour les matricules. »

Le président Cyril Ramaphosa a cité le parti comme un « rappel dur » d’un comportement irresponsable, annonçant cette semaine qu’il imposerait un nouveau couvre-feu, des verrouillages ciblés, des restrictions sur les ventes d’alcool et la fermeture de la plupart des plages et des parcs publics. La saison des vacances coïncide avec l’été en Afrique du Sud.

« La triste vérité au sujet de cette pandémie est que les festivals, les concerts et les fêtes – qui devraient être des occasions de s’amuser et de se réjouir – se révèlent être des sources d’infection, de maladie et même de mort », a déclaré Ramaphosa. « Sauf si nous faisons les choses différemment, ce sera le dernier Noël pour beaucoup de Sud-Africains. »

Partout dans le monde, du Dakota du Sud au Singapourles événements à grande diffusion ont conduit à des augmentations dramatiques des cas bien au-delà de l’environnement de leur origine. Les premières flambées qui ont fait de l’Afrique du Sud le centre de la propagation du coronavirus en Afrique ont également été déclenchées par des événements de grande diffusion au Cap.

« Le début de la deuxième vague en Afrique du Sud est peut-être antérieur aux récentes parties, mais ils ont servi à amplifier la propagation du virus à un moment critique, provoquant une transmission communautaire généralisée », a déclaré Salim Abdool Karim. , coprésident du coronavirus en Afrique du Sud. groupe de travail. Il a noté que d’autres événements de boîtes de nuit et d’université auxquels les jeunes ont participé étaient également à blâmer.

Mercredi Afrique du Sud enregistré plus de 10000 nouveaux cas, avec plus de 1 sur 5 des personnes testées retournant un résultat positif – un signe que de nombreux autres cas ne sont pas enregistrés.

L’Afrique du Sud avait initialement imposé l’un des verrouillages les plus stricts au monde, interdisant la vente de cigarettes et d’alcool, restreignant presque tous les voyages, fermant les restaurants et les bars. Même promener le chien peut entraîner un ticket. En novembre, le pays n’enregistrait qu’environ 2 000 cas par jour.

Plus de 24000 sont décédés du coronavirus en Afrique du Sud, ce qui représente près de 40% de tous les décès de coronavirus en Afrique. Les experts attribuent le taux de mortalité plus élevé par rapport au reste du continent à une proportion plus élevée de la population âgée de plus de 65 ans, et donc à un risque plus élevé de complications graves.

Les organisateurs du parti ont d’abord protesté contre l’étiquette du super-diffuseur, affirmant qu’il était irresponsable de l’utiliser sans preuves statistiques, et ont nié les informations selon lesquelles des dizaines de participants avaient été testés positifs. Les fonctionnaires de la province qui comprend les villes de Johannesburg et Pretoria, d’où étaient originaires de nombreux participants, ont ensuite publié des chiffres spécifiques aux partis.

«Ces étudiants ont eu 340 contacts, dont 32 ont été testés positifs», indique leur rapport, ajoutant que la plupart des nouveaux cas dans le comté concernaient des enfants de 11 à 20 ans.

Les fêtes de fin d’études – connues ici sous le nom de «crises de colère» – dans d’autres régions du pays ont été reportées à la suite du tollé général et des avertissements des autorités sanitaires selon lesquelles ces rassemblements contribuaient à la nouvelle vague d’infections.

La plus forte augmentation de nouveaux cas s’est produite au Cap et dans les vignobles environnants, où les premiers cas de covid-19 du pays ont fait surface en mars. La province du KwaZulu-Natal autour de Durban et la région métropolitaine de Johannesburg sont les deuxième et troisième les plus touchées.

«Nos plages sont connues pour être surpeuplées pendant cette période, et les gens ont tendance à être insouciants», a déclaré Mkhize plus tôt cette semaine, avertissant que ceux qui vont sur des plages qui restent ouvertes, «devraient s’assurer que ce n’est pas un jour. les regrets sont contaminés là où les gens se retrouvent et des vies sont perdues. «

Baitz a déclaré que des précautions avaient été prises pendant le festival de la rage auquel il assistait en dehors de Durban et que la fête était plus petite que les années précédentes. Certains fêtards ont été pré-testés et tout le monde a été encouragé à porter des masques. Mais à la fin, c’était une fête sauvage et la distance sociale était impossible.

Un jour avant la fin du festival d’une semaine, Baitz a développé une toux et a perdu son sens du goût et de l’odorat, a-t-il déclaré.