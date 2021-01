La Grande-Bretagne doit garder Covid secrète pendant le déploiement du vaccin, sinon elle risque de permettre au virus de muter et de rendre les coups inutiles, a averti un expert.

Le Dr Christina Pagel, chercheuse en santé et en mathématiques basée à l’University College London, a déclaré que permettre au virus de continuer à se propager pourrait donner au coronavirus plus de temps pour muter d’une manière qui empêcherait les vaccins de fonctionner.

Le Royaume-Uni est déjà en état d’alerte élevée pour les mutations et a aujourd’hui fermé ses frontières à quiconque n’a pas été testé négatif dans les 72 heures suivant son voyage, pour empêcher les variantes évoluées d’entrer.

Mais il y a toujours un risque que les gens passent à travers les contrôles et que les flambées recommencent à l’intérieur du pays au printemps – le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a suggéré que les règles de verrouillage pourraient commencer à être levées dès mars.

Si le virus peut continuer à circuler, il continuera à muter et, plus cela durera, plus il est probable qu’une mutation dévastatrice émergera. Les scientifiques craignent que le virus n’apprenne à se soustraire aux vaccins au fil du temps.

Le médecin en chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déjà admis que la stratégie actuelle du Royaume-Uni consistant à vacciner à moitié les personnes augmente le risque de mutation du virus pour devenir résistant aux vaccins.

Le Dr Pagel a déclaré qu’une combinaison de vaccination rapide et de «suppression» stricte des flambées devrait se poursuivre jusqu’à ce que la majorité des personnes aient été vaccinées.

Le programme de vaccination du NHS a fait des progrès impressionnants jusqu’à présent, avec plus de la moitié des plus de 80 ans déjà vaccinés et un total de 3 857 266 vaccinés samedi.

La deuxième vague de la Grande-Bretagne a été motivée par une variante hautement infectieuse qui a émergé pour la première fois dans le Kent.

Les chercheurs de laboratoire ont également repéré des dizaines de cas d’une variante sud-africaine à travers le Royaume-Uni et la semaine dernière a confirmé que 11 échantillons avaient été testés positifs pour l’une des deux variantes brésiliennes.

Au moins trois variantes majeures de coronavirus ont été repérées en Grande-Bretagne ces derniers mois – du Kent, de l’Afrique du Sud et du Brésil – et elles semblent évoluer pour se propager plus rapidement et échapper à certaines parties du système immunitaire, bien que les scientifiques ne pensent pas encore que ce soit le cas. encore allé jusqu’à échapper complètement aux vaccins

Le Dr Pagel, qui fait partie du groupe indépendant SAGE, qui a été très critique de la réponse du gouvernement à la pandémie, a déclaré au Times: « Nous savons que ce virus mute et qu’il mute d’une manière qui peut potentiellement échapper au vaccin.

« Une fois que nous avons commencé à vacciner, nous voulons vraiment vacciner tout le monde avant qu’il ne commence à avoir la possibilité de muter parce qu’alors vous êtes beaucoup plus protégé …

« Ce que vous ne voulez pas, c’est arriver en septembre et tout à coup vous avez une nouvelle variante – que nous l’ayons importée d’ailleurs ou que nous ayons cultivé notre propre variante – et vous avez ensuite vacciné 40 millions de personnes et vous doivent repartir de zéro.

«Je ne peux rien imaginer de pire. C’est pourquoi je pense que vous voulez vraiment opter pour la suppression maintenant.

La prévention des mutations majeures du coronavirus est plus importante maintenant qu’à d’autres moments de la pandémie, car les vaccins sont en cours d’utilisation.

Le Dr Christina Pagel, membre d’Independent SAGE et chercheuse à l’University College London, a déclaré: « Ce que vous ne voulez pas, c’est arriver en septembre et soudainement vous avez une nouvelle variante … et vous devez repartir de zéro. ‘

Même si cela est considéré comme peu probable, il est possible que le virus soit capable de changer tellement que les vaccins – qui sont développés pour produire une immunité qui cible une partie spécifique du virus quand il a une apparence spécifique – ne fonctionneront pas contre leur.

Il n’y a aucun signe que cela se soit déjà produit, mais le virus n’a besoin que de temps pour muter – plus il circule et plus il est actif, plus il y a de mutations qui émergent.

Les virus comme le coronavirus mutent et changent à cause d’erreurs lorsqu’ils se reproduisent.

Chaque fois que le virus se propage, il doit se copier en forçant le corps à lire son code génétique et à en faire une nouvelle version.

Cela se produit si vite et si souvent qu’il y a inévitablement des erreurs aléatoires et, même si la plupart d’entre elles ne font aucune différence, certaines peuvent donner au virus un avantage qui le fait se propager plus rapidement ou plus longtemps.

Les virus présentant ces avantages ont tendance à se reproduire avec plus de succès, donc transmettent les mutations, ce qui leur permet de se généraliser.

Le Dr Pagel prévient que laisser le virus se propager trop pendant le déploiement du vaccin lui donnera plus d’opportunités de muter.

Le verrouillage devrait être progressivement levé à partir de mars, selon le ministre Le verrouillage brutal est en passe d’être assoupli en Angleterre à partir du début du mois de mars, alors que l’espoir grandit que l’objectif de vacciner tous les adultes d’ici septembre puisse être dépassé de plusieurs mois. Cinq millions de personnes supplémentaires seront invitées à recevoir un coup à partir d’aujourd’hui, certains à Whitehall suggérant que le déploiement se déroule si bien que la population au sens large pourrait être couverte d’ici juin plutôt que septembre. Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, était optimiste quant à la date plus longue lors d’une série d’entretiens ce matin – et il a également adopté un ton optimiste quant aux perspectives d’assouplissement du verrouillage à partir de début mars. Il a déclaré que les restrictions pourraient être supprimées «progressivement» de «deux à trois semaines après la mi-février, après que nous ayons protégé les quatre premières cohortes». M. Zahawi a également insisté pour que les secondes doses de vaccins soient administrées dans les 12 semaines suivant la première – après que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a refusé de confirmer hier que ce serait le cas. Les commentaires sont venus au moment où des lettres ont commencé à être envoyées aux personnes en Angleterre dans les deux groupes prioritaires suivants. Cela comprend 4,6 millions de personnes âgées de 70 ans et un autre million classées comme « cliniquement extrêmement vulnérables » parce qu’elles souffrent de maladies affectant le système immunitaire, de certains cancers ou sont des greffés d’organes. Cependant, il y a des inquiétudes au sujet d’une loterie de code postal pour l’accès, car le moment où les gens seront appelés dépendra des progrès locaux en matière de vaccination des premières catégories – qui varient considérablement à travers le pays. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré hier que le pays était « presque dans la ligne droite », 50% de tous les plus de 80 ans en Angleterre ayant été vaccinés. Environ 140 par minute reçoivent un coup, mettant la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour vacciner tous les adultes au début de l’automne. Cependant, un patient atteint de coronavirus est admis à l’hôpital toutes les 30 secondes.

Les cas de coronavirus au Royaume-Uni ont commencé à chuter ces derniers jours alors que les effets du troisième verrouillage national se sont produits.

Il y a eu 38 598 nouveaux tests positifs confirmés hier, contre 54 940 le dimanche précédent.

Et le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a suggéré que le verrouillage pourrait commencer à être levé peu de temps après que toutes les personnes de plus de 70 ans aient été vaccinées – cette phase de vaccination commence aujourd’hui alors qu’elle descend des plus de 80 ans et du personnel du NHS.

M. Zahawi a déclaré à BBC Breakfast: « Si nous prenons l’objectif de mi-février, deux semaines après, vous obtenez votre protection, à peu près, pour Pfizer / BioNTech, trois semaines pour Oxford / AstraZeneca, vous êtes protégé.

«L’une des choses que nous ne savons pas encore, et le médecin en chef adjoint Jonathan Van-Tam a déclaré publiquement » regardez, donnez-moi quelques mois et je vous le dirai « , est l’impact du vaccin sur taux de transmission, c’est-à-dire sur les personnes infectées.

«Il y a donc un certain nombre de mises en garde qui nous empêchent de rouvrir l’économie.

«Ce sera progressivement, ce sera probablement par le biais du système à plusieurs niveaux, mais vous envisagez ce genre de période, deux à trois semaines après la mi-février, après avoir protégé les quatre premières cohortes.

Il a déclaré qu’il devrait y avoir des « preuves très claires » d’ici la deuxième semaine de mars qu’il y avait eu une « rupture de la corrélation entre les taux d’infection et l’hospitalisation et évidemment la mort ».

« Mais bien sûr, il y a beaucoup d’inconnues, nous ne connaissons pas encore l’impact sur la transmission des vaccins », a-t-il ajouté.

En plus du temps et de l’espace donnant au coronavirus des opportunités de muter, l’exposer à des personnes qui ont été à moitié vaccinées contre lui pourrait lui permettre d’évoluer vers une variante capable de survivre en présence d’un système immunitaire entraîné.

Des vaccins ont été développés pour créer des réponses immunitaires à des parties spécifiques du virus – principalement sur les protéines de pointe sur sa coque externe – et si ceux-ci changent trop, ils pourraient devenir méconnaissables pour l’immunité vaccinale.

Donner aux gens des demi-doses de vaccins – ce que fait le Royaume-Uni pour étirer ses approvisionnements limités pour couvrir plus de personnes – pourrait exposer le virus à de faibles niveaux de cellules immunitaires censées le détruire.

Si cela se produit souvent et que les virus découvrent qu’ils peuvent dépasser la faible réponse immunitaire, cela pourrait conduire à une version du virus qui peut continuer à se propager même chez les personnes vaccinées.

Cela est plus probable dans le cadre de la politique actuelle de donner aux gens leurs vaccins à 12 semaines d’intervalle plutôt que dans les trois semaines recommandées, car davantage de personnes attraperont le virus entre les doses lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une protection complète.

Le professeur Chris Whitty a admis ce mois-ci: «C’est un vrai souci mais un vrai petit souci au sein du système.

« L’opinion générale était que l’ampleur de l’augmentation du risque est suffisamment faible pour que, mesurée par rapport à cette capacité à doubler le nombre de personnes qui sont réellement vaccinées, les arguments de santé publique plaident vraiment en faveur de ce que nous avons décidé de faire. »

Il a ajouté: « De toute évidence, si nous avions eu un vaccin infini, nous aurions peut-être adopté différentes approches, mais nous ne le faisons pas.

«À ce stade, pour les trois à quatre prochains mois, le nombre de vaccins dont nous disposons va limiter notre capacité à traverser les 25 à 30 millions de personnes que nous devons faire.

« Bien qu’il s’agisse d’un virus qui évolue si rapidement en ce moment, notre opinion était très fermement, sur la balance des risques, que les avantages pour le Royaume-Uni à ce stade de l’épidémie étaient en faveur de cela. »

On s’attend à ce que le coronavirus mute éventuellement d’une manière qui rendra les vaccins moins efficaces, mais les scientifiques ne savent pas encore quand ni à quel point cela sera radical.

Cela pourrait signifier que les gens seront vaccinés chaque année, comme pour la grippe.

Le directeur médical du NHS England, le professeur Stephen Powis, a déclaré qu’il était probable que des programmes de vaccination « fréquents, peut-être annuels » soient nécessaires pour faire face aux nouvelles variantes de Covid-19.

Il a déclaré à BBC Breakfast: « Les premiers signes sont que les vaccins seront parfaitement adaptés à cette nouvelle souche.

«D’autres souches du virus émergeront – c’est ce qui se passe avec les virus, ils muteront.

«Chaque année, la grippe est un peu différente et nous adaptons nos vaccins contre la grippe chaque année pour y faire face.

«Je pense qu’il est parfaitement possible qu’au fil du temps, le vaccin Covid doive être adapté d’année en année pour faire face aux nouvelles souches.

«La bonne nouvelle est que nous utilisons de nouvelles technologies avec ces nouveaux vaccins et cela peut être fait très rapidement.

« Alors oui, il est probable qu’il faille y avoir des programmes de vaccination contre la grippe fréquents, peut-être annuels, qui traiteront de ces nouvelles variantes, mais il est encore un peu trop tôt pour être absolument sûr.