Les maisons de retraite disent que ce serait une « grave erreur » d’utiliser leurs lits comme débordement pour les hôpitaux bondés alors que le nombre de personnes admises avec Covid-19 augmente.

Le NHS envisage de réquisitionner des lits de soins à travers le pays pour aider à relâcher la pression sur les hôpitaux alors que leurs services se remplissent de patients atteints de coronavirus.

Plus de 30 000 personnes sont actuellement hospitalisées avec Covid-19 à travers le Royaume-Uni et le nombre devrait grimper après que plus de 300 000 personnes aient été testées positives au cours de la dernière semaine de décembre.

Mais le gouvernement bloque le mouvement car il ne veut pas payer et craint que les patients ne transmettent Covid-19 aux résidents extrêmement vulnérables des maisons, rapporte le Health Service Journal.

Le National Care Forum a déclaré que les maisons de soins sont confrontées à leurs propres pressions « phénoménales » et ne peuvent pas non plus faire face aux patients du NHS.

Il a averti que les appels à protéger le NHS ne doivent pas ignorer «l’impact potentiel massif» sur les maisons de soins.

La mise en garde est un retour inquiétant à la première vague lorsque les hôpitaux ont été autorisés à renvoyer des patients dans des maisons de soins sans les tester pour Covid.

Ces patients, ont averti les patrons, ont provoqué des épidémies mortelles de coronavirus dans les maisons, ce qui a contribué au bilan dévastateur du secteur de 19157 morts en 2020.

Les maisons de soins pourraient être invitées à accepter les patients hospitalisés alors que les services se remplissent de patients Covid-19, mais le gouvernement serait réticent à payer la note (Photo: Joyce Birrell, une résidente de 104 ans dans une maison de soins du Hertfordshire, la reçoit. vaccin contre le coronavirus)

En octobre, le ministère de la Santé a écrit aux maisons de soins pour leur demander d’essayer de faire de la place pour accepter des patients non résidents sortant des hôpitaux.

Il souhaitait mettre en place 500 de ces zones désignées, séparées du domicile principal et dotées de différents travailleurs, au cas où les hôpitaux seraient surchargés dans une deuxième vague de coronavirus.

Les ministres voulaient s’assurer que chaque collectivité locale d’Angleterre avait au moins une de ces unités de débordement à sa disposition.

Mais maintenant que les hôpitaux font face à une augmentation rapide des admissions de patients et que le coronavirus sévit à nouveau dans tout le Royaume-Uni, le gouvernement serait réticent à mettre les plans en action.

Le Health Service Journal a rapporté que le Trésor retient l’idée parce qu’il ne veut pas payer la facture – la plupart des foyers de soins sont gérés par des entreprises privées.

Un patron du conseil a déclaré au site spécialisé dans les nouvelles sur la santé: « La demande représente un fardeau financier supplémentaire pour les prestataires et quelqu’un doit prendre la note.

«Le département évident pour le faire est le Trésor et c’est là que se trouve la barrière.

Et une autre « source bien placée » a ajouté: « Il y a le sentiment que, parce que les doigts du gouvernement se sont tellement brûlés en mars et avril, il a peur d’avoir une discussion sur le rôle qu’il devrait jouer maintenant, ou même pour être vu. pour avoir une discussion.

Outre les difficultés financières liées à la réquisition des maisons privées, les entreprises qui les gèrent hésitent également à courir le risque de ramener Covid.

Les maisons de retraite ont passé des mois cette année à rendre les foyers sûrs pour Covid, à interdire les visiteurs ou à limiter strictement les endroits où ils peuvent aller, à tester régulièrement le personnel et les résidents et à apporter des EPI supplémentaires.

Vic Rayner, directeur général du National Care Forum, qui représente les foyers de soins à but non lucratif, a déclaré aujourd’hui: « Ce serait une grave erreur de renvoyer un grand nombre de personnes séropositives à Covid-19 vers des maisons de soins et de soins infirmiers, en particulier nouvelle variante du vaccin étant si virulente.

LES HÔPITAUX DE LONDRES POURRAIENT ÊTRE « DÉPASSÉS » AVEC LE COVID-19 EN DEUX SEMAINES Les hôpitaux de Londres pourraient être submergés par Covid-19 en moins de deux semaines, même dans le meilleur des cas, aurait averti un briefing du NHS. Le directeur médical du NHS de Londres, Vin Diwakar, a fourni l’analyse inquiétante aux directeurs médicaux des fiducies hospitalières de la capitale lors d’un appel Zoom hier. Même si le nombre de patients atteints de coronavirus augmente au taux le plus bas probable et que la capacité augmente – y compris l’ouverture du Nightingale – le NHS serait toujours à court de 2000 lits généraux, aigus et de soins intensifs d’ici le 19 janvier, rapporte le HSJ. Trois scénarios sont présentés pour les lits généraux et les soins intensifs – «meilleur», «moyen» et «pire». Celles-ci expliquent respectivement l’impact d’une croissance quotidienne de 4%, d’une croissance de 5% et de 6%. Le 5 janvier, la croissance des lits G&A était de 3,5%, avec un taux de 4,8% pour les lits de soins intensifs, selon le rapport. M. Diwakar a conclu que la « meilleure » prévision de cas signifierait que le nombre de patients Covid dans les lits G&A passerait à 9500 d’ici le 19 janvier, les patients non-Covid restant inchangés à 7460 – un nombre qui reste constant dans tous les scénarios. Après de petites mesures de contrôle de la demande, la demande totale devrait être de 17 100. Les moyens possibles d’augmenter la capacité comprennent le NHS en obtenant 400 lits supplémentaires, le secteur indépendant en trouvant 50. En plus de cela, 1 000 «lits escamotables», certains fournis par l’ouverture de l’hôpital Nightingale, et 150 mis à disposition par des fiducies spécialisées, donneraient une capacité totale de 15 600 – encore 1 500 en deçà de la demande prévue.

« Les patients hospitalisés ne doivent pas être renvoyés dans des maisons de soins sans un résultat de test autorisé et il ne doit pas y avoir de pression pour que les maisons de soins acceptent des patients qui sont positifs à Covid-19 s’ils ne sont pas établis en tant que programme désigné, ou s’ils ont mis en place des dispositions appropriées. .

« La crise et la pression dans le secteur hospitalier se reflètent dans le secteur des soins et des maisons de retraite médicalisés où nous constatons déjà des tests et une transmission communautaire généralisée provoquant des pénuries de personnel rapides et imprévisibles, ajoutant une pression phénoménale à une main-d’œuvre épuisée et épuisée.

«Les appels à protéger le NHS ne doivent pas ignorer l’impact potentiel massif sur ceux qui vivent et travaillent dans les soins.

Le patron du syndicat de la santé NHS Providers, Chris Hopson, a confirmé ce matin que les hôpitaux recherchaient une capacité supplémentaire.

Beaucoup voient les salles se remplir à un rythme soutenu et les médecins en chef du Royaume-Uni ont averti qu’il existe un « risque important » que le NHS soit submergé en quelques semaines.

Le verrouillage national devrait faire baisser les taux d’infection, mais les admissions à l’hôpital continueront de grimper à mesure que les personnes qui ont attrapé le virus à Noël tomberont malades.

M. Hopson a déclaré aujourd’hui sur BBC Radio 4: « Ils [hospitals] sachez qu’il existe une capacité de réserve dans le secteur des soins et des infirmières.

« Ils sont au milieu de conversations avec des collègues de soins et de maisons de retraite pour voir s’ils peuvent accéder à cette capacité.

«Il ne faut littéralement rien négliger pour maximiser chaque pièce de capacité dont nous disposons, dans les zones sous pression.

Si les maisons de soins sont transformées en salles de débordement pour les hôpitaux, il est probable que seuls les patients non-Covid y seraient envoyés, à la suite du tollé suscité par une politique gouvernementale dans la première vague qui a vu des personnes se remettre du coronavirus envoyées dans des maisons de soins où elles craignaient d’avoir. déclenché des flambées meurtrières.

M. Hopson a expliqué qu’un gros problème avec les hôpitaux Nightingale, qui ont été mis en place pour fournir des lits à débordement, est qu’ils doivent être gérés par le NHS.

Mais le NHS manque déjà de médecins qualifiés, luttant dans certains cas pour pourvoir en personnel même les propres services des hôpitaux, et encore moins pour prêter des travailleurs à d’autres.

Il y a déjà plus de 95000 médecins de première ligne malades en Angleterre, dont environ la moitié s’isolent à cause du coronavirus.

M. Hopson a ajouté: « C’est mieux si nous pouvons accéder à une capacité de réserve dans le secteur des maisons de soins infirmiers car il y a du personnel là-bas.

«Nous reconnaissons tous que si nous voulons faire cela, nous devons vraiment aider les maisons de soins et les maisons de retraite.

«Ainsi, par exemple, si nous allons libérer des patients qui ont besoin d’un accès constant à une thérapie de haute qualité, nous devrons nous assurer que nos services communautaires peuvent fournir ce soutien.

« Nous savons également que si nous allons libérer des patients dont l’acuité est peut-être légèrement plus élevée que la normale, nous devrons fournir un soutien infirmier supplémentaire.

« Le problème est que nous sommes maintenant à un point où, à moins que nous ne puissions accéder à cette capacité, nous ne serons pas en mesure de traiter les patients que nous devons traiter dans le NHS. »