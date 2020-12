Le Royaume-Uni est dans le « chaos » alors que l’Europe se « protège » d’une « souche anglaise » de coronavirus qui se propage « hors de contrôle », ont rapporté aujourd’hui les médias mondiaux.

La nouvelle selon laquelle l’Europe a commencé à se couper de la Grande-Bretagne après la découverte d’une variante de coronavirus jusqu’à 70% plus infectieuse a fait les gros titres dans le monde entier lundi.

Les journaux européens ont qualifié la situation de «chaos», faisant craindre des pénuries alimentaires, ce qui a entraîné l’arrêt du trafic maritime et aérien.

Le journal français Le Monde a simplement déclaré que la nouvelle souche de virus «conclut une année catastrophique pour le Royaume-Uni».

Un peu plus loin – en Australie, en Amérique, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande – les manchettes craignaient que la nouvelle souche n’arrive bientôt, mettant à rude épreuve la crise.

Le chaos a éclaté ce week-end, alors que Boris Johnson annulait Noël pour des millions de personnes par crainte d’une « nouvelle souche » de virus se propageant dans le sud-est de l’Angleterre.

Cela a incité des pays comme l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande et la Bulgarie à restreindre les voyages avec le Royaume-Uni, craignant que les voyageurs entrants ne propagent la tension.

Ensuite, le chaos s’est aggravé lorsque la France a annoncé qu’elle fermait ses frontières au fret quittant le port de Douvres, par lequel un cinquième de tous les biens britanniques voyagent chaque jour, pendant 48 heures, mettant en danger la nourriture et les fournitures médicales.

«Le chaos plane au Royaume-Uni isolé: la pression sur le trafic de fret augmente, les craintes de pénuries alimentaires», a rapporté le journal belge HLN.

«Les passagers des ferries du Royaume-Uni ne sont plus les bienvenus ici», a rapporté De Telegraaf, des Pays-Bas.

Faisant écho aux mesures d’isolement auxquelles les patients atteints de coronavirus ont été soumis, El Pais a déclaré: « L’Europe se protège du Royaume-Uni par peur de la nouvelle souche du virus ».

L’un des plus grands journaux allemands, Bild, a annoncé que des voyageurs du Royaume-Uni étaient retenus à leur arrivée à l’aéroport de Hanovre jusqu’à ce qu’ils soient testés négatifs pour le virus – et qu’ils étaient obligés de dormir sur des lits de camp et sur le sol entre-temps.

Au total, 63 personnes sont détenues à l’aéroport, dont une, Manuela Thomys, se plaignant d’être détenues «contre notre volonté».

Un passager a qualifié cela de « scandale » avec d’autres exigeant de parler à un avocat, tandis que des scènes similaires se sont déroulées à Berlin où 77 personnes attendaient les résultats des tests ce matin après leur arrivée de Grande-Bretagne la nuit dernière.

En Irlande, des journaux ont annoncé que les interdictions de voyager au Royaume-Uni – actuellement en vigueur depuis 48 heures – pourraient être prolongées lorsque les ministres se réuniront aujourd’hui.

Pendant ce temps, le journal suédois Aftonbladet a demandé pourquoi le Premier ministre n’avait pas déjà imposé de restrictions de voyage par crainte du virus.

En Amérique, le New York Post a mis en première page les commentaires du gouverneur Andrew Cuomo dans lesquels il a appelé tous les passagers en provenance du Royaume-Uni à subir un test de dépistage du virus avant leurs vols.

Il est « répréhensible » et « totalement négligent » que les tests ne soient pas déjà en cours, a-t-il déclaré, ajoutant que: « En ce moment, cette variante monte dans un avion et s’envole pour JFK. »

En Australie, les journaux ont signalé que la nouvelle souche de virus avait déjà été détectée chez deux passagers arrivant du Royaume-Uni, la qualifiant de « préoccupante ».

La Nouvelle-Zélande, qui a pratiquement éliminé le virus, a également mené avec cette nouvelle, demandant « quand il atteindra [us]? ‘

Les mesures d’isolement d’urgence sont entrées en vigueur ce week-end alors que la nouvelle de la « souche mutante » est apparue, avec d’autres mesures susceptibles d’entrer en vigueur cette semaine.

L’Allemagne a annoncé qu’elle appelait lundi à des négociations d’urgence pour coordonner la réponse des 27 États membres de l’UE au virus.

Cela est venu après que le gouvernement irlandais a déclaré qu’il imposait une interdiction de 48 heures sur les vols en provenance de Grande-Bretagne, tandis que les ferries seraient limités au fret.

Les Pays-Bas ont déclaré qu’ils arrêteraient les vols en provenance du Royaume-Uni au moins jusqu’à la fin de l’année, tandis que la Belgique a imposé une interdiction de 24 heures sur les vols et les liaisons ferroviaires pendant qu’elle évalue la situation.

L’Italie interdit l’entrée dans le pays de toute personne ayant séjourné au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours et les vols sont interdits jusqu’au 6 janvier, tandis que l’Autriche, la République tchèque, El Salvador, la Turquie et le Canada ont également imposé de nouvelles restrictions.

Les pays ont réagi après que M. Johnson a annoncé samedi que la nouvelle variante était jusqu’à 70% plus transmissible que la souche d’origine alors qu’il mettait Londres et certaines parties du sud-est et de l’est de l’Angleterre dans un verrouillage de Noël de deux semaines, avec près de 18 millions personnes dans un nouveau niveau 4.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a admis que la nouvelle variante du coronavirus était « incontrôlable » et a déclaré que les nouvelles restrictions pourraient devoir rester en place pendant des mois.

Les inquiétudes concernant la propagation rapide de la maladie ont été soulignées avec la publication des derniers chiffres officiels montrant qu’il y avait eu 35928 autres cas confirmés en laboratoire de coronavirus au Royaume-Uni à 9 heures dimanche.

Des millions de personnes ont été forcées de déchirer leurs plans de fête, M. Johnson annulant effectivement Noël pour ceux du niveau 4.

Dans le reste de l’Angleterre, l’assouplissement de Noël est considérablement réduit, les ménages étant autorisés à se rassembler pendant une seule journée – le jour de Noël lui-même – plutôt que les cinq jours précédemment prévus, tandis que l’Écosse et le Pays de Galles limitent également les « bulles » de Noël à un seul jour.

Et lors d’une réunion d’urgence tard dans la nuit de dimanche, l’exécutif de l’Irlande du Nord a accepté de réduire les arrangements de cinq jours de Noël à un seul jour.

Les ministres ont également débattu d’une interdiction temporaire de voyager de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord en raison de la nouvelle variante Covid, avec de nouvelles discussions attendues lundi.