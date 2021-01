« Permettez-moi d’être honnête: ce virus est devenu incontrôlable », a déclaré le maire de Londres Sadiq Khan lundi à la radio LBC. «Nous avons maintenant plus de patients à l’hôpital de Londres atteints de covid que jamais en mars, avril et mai aux heures de pointe. De plus, nous avons l’impression d’hiver supplémentaire non-covid. «

Le gouvernement espère que le vaccin Oxford-AstraZeneca, qui est moins cher à produire et plus facile à transporter que les autres vaccins administrés, va « changer la donne ». Les résidents des foyers de soins, les agents de santé et les personnes de plus de 80 ans sont en tête de la file d’attente. La Grande-Bretagne a récemment modifié sa stratégie de vaccination afin de pouvoir injecter le plus de personnes possible dès que possible en laissant 12 semaines entre la première et la deuxième dose au lieu des 21 jours habituels.