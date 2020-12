L’annonce que les régulateurs britanniques étaient devenus les premiers au monde à autoriser la percée inoculation Pfizer / BioNTech à utiliser a été accueillie avec joie et soulagement à travers le pays, après neuf mois de verrouillages et de restrictions et environ 60000 décès.

Mais M. Johnson a averti que «ce n’est pas fini», car il a plaidé pour que les gens s’en tiennent au système rigoureux à trois niveaux de restrictions régionales qui est entré en vigueur dans toute l’Angleterre le même jour.

Le jour où l’autorisation de vaccination a été accordée, les chiffres faisaient état de 16 170 cas confirmés par jour de Covid-19 et de 648 décès, portant le nombre officiel de morts à 59 699.

Le médecin-chef adjoint Jonathan Van Tam a mis en garde contre un «raz-de-marée» de nouvelles infections qui renverserait le processus d’éradication de la menace de Covid-19 si les gens abandonnaient la distanciation sociale et les contrôles sur l’activité économique.

Et alors que le gouvernement se préparait à lutter contre les messages «anti-vaxxer» rejetant la vaccination, le professeur Van Tam a déclaré que refuser le coup ne ferait que retarder le jour où les pubs, restaurants, salles de concert, stades sportifs et théâtres pourraient rouvrir complètement et que les amis et les familles pourraient se rencontrer encore.

Le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que la certification du jab comme étant sûr et efficace a donné «la certitude que nous réussirons et que nous reprendrons ensemble nos vies et tout ce que nous aimons dans nos vies».

Mais il a averti: «Il faudra inévitablement plusieurs mois avant que tous les plus vulnérables ne soient protégés – de longs mois froids.

«Il est donc d’autant plus vital que, alors que nous célébrons cette réalisation scientifique, nous ne soyons pas emportés par un optimisme excessif ou ne tombons pas dans la croyance naïve que la lutte est terminée.»

M. Johnson a révélé qu’il ne sera pas possible au départ de livrer des fournitures de Pfizer jab aux maisons de soins, bien que leurs résidents et leur personnel soient en tête de la liste des priorités en matière de vaccination.

Des approbations supplémentaires seront nécessaires de la part de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avant que les cas de 975 doses dans lesquels le produit est expédié de Belgique puissent être décomposés en lots suffisamment petits pour être distribués à domicile tout en les maintenant en dessous du degré -70. température celsius au-dessus de laquelle ils deviennent inefficaces.

Au lieu de cela, les vaccins seront d’abord administrés dans 53 hôpitaux à travers l’Angleterre de la semaine prochaine aux plus de 80 ans, au personnel des maisons de soins et aux travailleurs du NHS, qui ont tous été identifiés comme des personnes à risque prioritaires.

Plus tard dans le mois, l’opération sera étendue à des groupes de médecins généralistes réunis dans 1 000 centres de vaccination locaux à travers l’Angleterre.

Mais avec seulement 800 000 doses qui devraient être livrées avant Noël et chaque patient ayant besoin de deux injections, à trois semaines d’intervalle, la grande majorité du pays devra traverser la saison des fêtes avant de se voir offrir une protection.

Ce ne sera qu’en mars ou avril que la première phase de vaccination – couvrant tous les plus de 50 ans, les travailleurs de la santé et des soins et les personnes dont l’état de santé les met en danger – devrait être terminée, a déclaré Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England. .

Le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré que pendant ce processus, la Grande-Bretagne devait maintenir les restrictions sociales et économiques du système de paliers et la distanciation sociale pratiquée lors des contacts avec des personnes extérieures au ménage.

Faites-vous vacciner ou faites face à des restrictions plus longues, prévient Van-Tam

«Si nous nous détendons trop tôt, si nous disons simplement:« Oh, le vaccin est là, abandonnons la prudence », tout ce que vous allez faire est de créer un raz-de-marée d’infections», a-t-il averti.

«Et ce vaccin doit ensuite fonctionner dans un vent contraire pour reprendre une longueur d’avance. Et cela rendra les choses plus difficiles.

Exhortant les gens à s’en tenir aux restrictions régionales qui ont vu 99% de l’Angleterre soumis à des contrôles sévères sur la socialisation, M. Johnson a averti: «Le pire maintenant serait de penser que c’est le moment où nous pouvons relâcher notre garde et penser que c’est « game over » dans le combat contre Covid. «

Il a déclaré: «Ce serait une erreur vraiment fatale maintenant de répondre à cette bonne nouvelle en laissant le virus se révolter à nouveau, en le laissant devenir incontrôlable par trop de transmission à Noël.

«C’est pourquoi nous devons nous en tenir très étroitement aux niveaux que nous avons définis.»

Le professeur Van Tam a envoyé un message aux opposants à la vaccination, dont beaucoup sont également en vue des manifestations contre les restrictions de verrouillage.

«Tout le monde veut que la distanciation sociale prenne fin – nous en avons assez», a-t-il déclaré.

«Personne ne veut de verrouillage et de voir les dégâts qu’ils causent. Mais si vous voulez que ce rêve se réalise aussi vite que possible, vous devez prendre le vaccin lorsqu’il vous est proposé.

«Une faible adoption prolongera presque certainement les restrictions.»

Le médecin-chef adjoint a déclaré qu’il était peu probable que Covid-19 soit entièrement éradiqué, prévoyant qu’il pourrait devenir un problème saisonnier sur une échelle similaire à la grippe hivernale et que les Britanniques pourraient volontairement continuer à utiliser des désinfectants pour les mains et des revêtements pour le visage qui sont devenus seconde nature au cours des neuf derniers mois.

«Est-ce que je pense qu’il viendra un grand moment où nous organiserons une grande fête et lancerons nos masques et notre désinfectant pour les mains et disons » c’est ça, c’est derrière nous « , comme la fin de la guerre? Non, je ne sais pas », dit-il.

«Je pense que ce genre d’habitudes que nous avons apprises… persisteront peut-être pendant de nombreuses années. Et cela peut être une bonne chose s’ils le font.

Apparemment quelque peu alarmé par la suggestion selon laquelle les conditions de crise pourraient persister pendant des années, M. Johnson a répondu: « Peut-être, d’un autre côté, nous voudrons peut-être revenir à la vie assez proche de la normale. »

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a offert les services de son équipe de première classe pour aider le gouvernement à démontrer un consensus entre les partis sur la nécessité de faire vacciner le Royaume-Uni.