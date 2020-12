Boris Johnson a encouragé les personnes prévoyant de célébrer Noël avec des parents âgés à passer un test de coronavirus au cours des prochaines semaines, malgré le fait que les tests ne soient pas disponibles pour les personnes sans symptômes dans une grande partie du pays.

Le Premier ministre s’exprimait alors que le gouvernement prévoyait d’étendre les tests communautaires à toutes les autorités locales sous le niveau le plus strict des restrictions Covid-19, en utilisant des kits «à flux latéral» pour identifier les porteurs asymptomatiques du virus.

Les conseils de niveau 3 ont été invités à rédiger des propositions pour la mise en œuvre de programmes de six semaines de tests de masse de type Liverpool dans leur région.

Mais le chef des opérations du programme, le général Sir Gordon Messenger, a averti plus tôt cette semaine qu’il faudrait attendre « janvier et au-delà » avant que le programme ne soit complètement déployé. Le général Messenger a averti que les forces armées n’avaient pas la capacité d’effectuer des tests de masse à travers le pays, comme elles l’ont fait à Liverpool.

Au cours du débat à la Chambre des communes sur les nouveaux contrôles du gouvernement pour l’Angleterre, le chef libéral démocrate Sir Ed Davey a demandé à M. Johnson si des tests seraient disponibles pour toute personne visitant des membres de sa famille à Noël.

Le PM a répondu: «Il est loisible aux gens de subir un test d’écoulement latéral.

«En général, le système de dépistage est actuellement disponible pour les personnes qui présentent des symptômes.

« Mais j’exhorte les personnes qui craignent de devoir être en compagnie de personnes âgées ou vulnérables de chercher à passer un test de rotation rapide. »

Lire la suite

Des tests communautaires de 200000 personnes à Liverpool et Merthyr Tydfil ont inclus des personnes asymptomatiques, tandis que les étudiants sans symptômes se sont également vu proposer des tests avant de rentrer chez eux pour Noël et un plus petit nombre de kits de flux latéral ont été fournis à 67 zones à forte incidence de la maladie.

Mais dans d’autres régions du pays, les tests NHS gratuits ne sont disponibles que pour ceux présentant des symptômes de coronavirus, invités à se faire tester par des médecins ou participant à un programme pilote.

Lors de la réouverture des écoles en septembre, il y avait des inquiétudes sur le fait que le système de test risquait d’être submergé par une vague de parents vérifiant que leurs enfants n’avaient pas attrapé le virus de leurs camarades de classe.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au 10 Downing Street lundi, le général Messenger a souligné qu’il faudrait du temps pour que les tests communautaires soient déployés dans les zones de niveau 3, notamment le Grand Manchester, le nord-est, Humberside, le sud et le West Yorkshire, l’ouest et l’est. Midlands, Lancashire, Kent, Slough, Bristol et certaines parties du Gloucestershire et du Somerset.

La nature du programme varierait « d’une région à l’autre et d’une région à l’autre » en fonction de l’état de préparation local, a-t-il dit.

« Nous sommes conscients de la possibilité que nous ne serons pas en mesure de faire tout cela en une seule fois, mais nous estimons que les autorités locales sont à différents niveaux de préparation et de disponibilité pour le faire », a déclaré Gen Messenger.

« Et par conséquent, je peux voir cela comme une offre qui se déroulera dans le temps et jusqu’en janvier et au-delà. »

Les décisions sur les domaines à prioriser seraient basées sur les taux d’infection et sur la durée pendant laquelle ils ont été soumis à des restrictions plus strictes, ainsi que sur la maturité de leurs plans pour la livraison des tests.

En lançant les plans de dépistage communautaire aujourd’hui, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était «extrêmement important de tester ceux qui pourraient infecter les autres sans le savoir».

Il a déclaré: «Je sais que les personnes des niveaux supérieurs sont confrontées à une période particulièrement difficile, c’est pourquoi nous les soutenons avec des tests communautaires de masse afin de fournir un moyen de réduire le niveau des restrictions auxquelles ils sont confrontés.

«Nous nous engageons à travailler avec les zones locales pour que cela fonctionne pour leurs communautés et j’encourage tous ceux qui vivent dans des zones où le dépistage communautaire est proposé à se présenter et à se faire tester.