Coronavirus au mont Everest: les grimpeurs se bousculent pour empêcher la propagation du covid au camp de base alors que les cas augmentent au Népal

Alors que la vague massive de coronavirus en Inde se propage, le Népal voisin est également rapidement submergé. En moyenne, 6 700 cas sont maintenant signalés par jour au 5 mai, contre 1 100 seulement deux semaines plus tôt. Même si le pays fait face à sa vague de coronavirus la plus raide à ce jour, il a conservé sa principale attraction touristique, le côté népalais du mont Everest, ouvert aux étrangers cherchant à gravir la plus haute montagne du monde.

Après l’annulation de la saison d’escalade 2020, cette année, un nombre record de 408 permis d’expédition ont été délivrés pour le pic, laissant les grimpeurs élaborer des règles pour contenir la propagation du virus. Désormais, les préoccupations croissantes d’une épidémie de coronavirus dans la montagne jettent le doute sur la sécurité des alpinistes et des habitants après que plusieurs personnes ont été évacuées du camp de base et ont ensuite été testées positives pour le virus.

Le ministère du Tourisme du Népal exige un test de coronavirus négatif 72 heures avant d’entrer dans le pays. Mais à la fin du mois de mars, le gouvernement a supprimé une exigence de quarantaine de sept jours, dans le but de relancer l’industrie du tourisme du pays, qui représente 2 milliards de dollars, qui représente environ 8% du produit intérieur brut du pays. À elles seules, les expéditions de l’Everest ont contribué plus de 300 millions de dollars à l’économie en 2019.

Une fois sur la montagne, les grimpeurs n’ont aucun moyen d’accéder aux tests à moins d’apporter les leurs. «Nous n’avons pas de tests», a déclaré Prakash Karel, un médecin qui soigne les patients du camp de base de l’Everest, expliquant que la clinique dans laquelle il travaille n’a pas l’autorisation de laboratoire pour tester le virus. «Et la haute altitude rend difficile l’identification du covid de la toux et du HAPE [high-altitude pulmonary edema], ce qui est courant ici.

Certaines compagnies de guides prennent leurs propres précautions. Pour réduire l’exposition au virus, Furtenbach Adventures organise des «expéditions flash» qui durent de trois à quatre semaines au lieu du voyage classique de neuf semaines. Ils fournissent aux grimpeurs des tentes hypoxiques, utilisées à la maison pour les aider à s’acclimater à haute altitude, un processus qui nécessite généralement un séjour de quatre semaines au camp de base.

Pendant les expéditions, des équipes de 2 à 29 membres prennent d’autres précautions.

Malgré toutes les précautions, le premier cas de coronavirus au camp de base a été confirmé fin avril, suivi de rapports faisant état de plusieurs personnes testées positives.

Erlend Ness, le premier alpiniste du camp de base de l’Everest à avoir été testé positif, a déclaré qu’il avait commencé à se sentir malade deux jours avant d’atteindre le camp de base, mais qu’il pensait avoir le mal des montagnes en raison de la haute altitude, ce qui peut entraîner des symptômes de type covid-19. Il n’était pas au courant de son diagnostic jusqu’à ce qu’il ait été testé trois jours plus tard dans un hôpital de Katmandou.

Un panneau encourage les étrangers à rester à l’écart d’un camp. (Aventures de Furtenbach)

Histoires contradictoires

L’Association d’alpinisme du Népal n’a confirmé que quatre cas de coronavirus au camp de base – trois alpinistes et un guide local. Mais les alpinistes racontent des histoires différentes. Le grimpeur polonais Pawel Michalski a écrit la semaine dernière que «plus de 30 personnes ont déjà été évacuées vers Katmandou dans des hélicoptères avec un œdème pulmonaire présumé – plus tard trouvé positif pour le coronavirus.»

«J’ai sorti un hélicoptère d’EBC [Everest base camp] de retour à Katmandou après 1 jour », Gina Marie Han-Lee, une autre alpiniste évacuée du camp de base, a posté sur Facebook le 29 avril.« Une fois à l’hôpital, un test Covid a confirmé que j’étais positif et que j’avais une pneumonie. J’ai passé quatre nuits à l’unité de soins intensifs.

«La situation Covid à EBC est une tempête totale. Je n’avais aucune idée de ce dans quoi je volais », a écrit Han-Lee.

Tentes d’alpinistes au camp de base de l’Everest le 3 mai 2021. (Prakash Mathema / AFP / Getty Images)

Rojita Adhikari, une alpiniste qui a été testée positive quelques jours après avoir quitté le camp de base le 19 avril, a déclaré qu’il y avait plusieurs cas non signalés. «Le gouvernement népalais nie toujours qu’il y ait une épidémie de COVID dans le camp de base de l’Everest, malgré les nouvelles preuves», at-elle posté sur Twitter La semaine dernière. «Pourquoi le gouvernement cache-t-il la vérité?»

«Au camp, j’ai vu de nombreux malades», a déclaré Adhikari au Washington Post. «Dans un gorakshep [a small village that is the last stop on most treks to base camp] hôtel, il y avait [a] quelques grimpeurs malades s’isolent aussi. J’ai trouvé que le covid est si courant autour des gens du camp. Ils l’ont pris si facilement. Un Sherpa m’a dit: ‘Covid est comme la grippe.’ »

Karel, le médecin, a déclaré qu’il y avait un «dilemme» sur l’opportunité d’annuler la saison. «Fermeture des camps et des camps non ventilés [to one another] faciliter la propagation ici », a-t-il déclaré.

L’un des médecins travaillant dans la même clinique a parlé de manière anonyme au blog Explorersweb le week-end dernier de la situation au camp de base, affirmant que «de nombreuses personnes» ont été évacuées du camp avec des symptômes de coronavirus et ont ensuite été testées positives à l’hôpital de Katmandou. «De nombreux grimpeurs sont isolés dans leurs tentes pour le moment. À Katmandou, les hôpitaux ne sont pas encore à pleine capacité, mais les unités de soins intensifs se remplissent rapidement. »

Mardi, la clinique du camp de base Everest ER a déclaré que les médecins avaient tenu une réunion avec les chefs d’expédition pour discuter des protocoles de gestion des maladies respiratoires, notamment en encourageant tout le monde à maintenir leur bulle / en décourageant les visites entre les camps, en portant des masques même dans leurs camps, en envoyant des membres. avec une maladie respiratoire pour voir les médecins d’Everest ER pour une évaluation plus approfondie, et une discussion sur la façon d’isoler et de surveiller correctement les membres malades du camp. La clinique a déclaré qu’elle «avait soigné 35 patients nécessitant une évacuation», bien qu’il ne soit pas clair combien d’évacuations étaient liées au coronavirus.

Une saison controversée

Même avec les mesures de sécurité supplémentaires, certaines entreprises ont décident d’annuler leurs expéditions pour la deuxième année consécutive. Alpenglow Expeditions, basée en Californie, en faisait partie. «Nous n’avons pas confiance en l’ouverture du Tibet pour le printemps, nous ne pensons pas pouvoir courir en toute sécurité une ascension de l’Everest dans les circonstances actuelles du côté népalais», a écrit le fondateur Adrian Ballinger sur Instagram.

«Nous ne confirmerons pas la participation à une expédition tant que nous ne saurons pas que le voyage peut se dérouler avec succès sans interruption de voyage ni risque pour le personnel, les invités ou les communautés locales», a annoncé la société néo-zélandaise Adventure Consultants dans un communiqué en avril.

Lukas Furtenbach, le propriétaire de Furtenbach Adventures, a déclaré qu’il savait que les entreprises de guidage étaient critiquées pour avoir organisé des expéditions pendant une pandémie. «C’est un risque élevé. Mais l’autre aspect est que notre personnel local a besoin d’argent pour nourrir sa famille. »

«Maintenant, nous essayons de l’exécuter de manière aussi responsable que possible dans cette partie du monde», a-t-il déclaré.