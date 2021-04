«C’est un point de frustration au Canada et à Niagara», a déclaré Wayne Redekop, maire de Fort Erie. «Les résidents cherchent à savoir qui se fait vacciner et où. … Il semble que si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez une vaccination, vous pouvez l’obtenir.

Après un départ cahoteux, Le déploiement de la vaccination au Canada s’est accéléré au cours des dernières semaines. Pourtant, la vue des États-Unis – un voisin auquel le pays se compare fréquemment – inondés de vaccins et se précipitant pour vacciner la population alimente la frustration.

L’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, est également l’une des plus durement touchées. Les cas sont passés un pic de janvier. Ses unités de soins intensifs sont tellement sollicitées que les hôpitaux pour enfants admettent des adultes.

L’histoire continue sous la publicité

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a blâmé la flambée actuelle de cas et les hospitalisations du gouvernement fédéral, qui, selon lui, n’a pas réussi à se procurer suffisamment de vaccins. Ses mesures de verrouillage, quant à elles, ont provoqué une réaction violente dans toute la province. Les experts en maladies infectieuses l’accusent d’avoir assoupli prématurément les restrictions, contre leur avis.

Ici, dans la région du Niagara, dans le sud de l’Ontario, environ 26 pour cent des résidents ont reçu au moins une dose d’un vaccin et 2 pour cent sont entièrement vaccinés, selon les données gouvernementales. Dans les comtés voisins d’Erie et de Niagara du côté américain, environ 44 pour cent des personnes ont reçu au moins une dose; 30 pour cent ont été entièrement vaccinés.

Lundi, à la demande du président Biden, tous les États américains avaient élargi l’admissibilité au vaccin à toutes les personnes de 16 ans et plus. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que tous les Canadiens qui veulent un vaccin en auront un d’ici la fin septembre.

L’histoire continue sous la publicité

Connor Peters, 21 ans, un récent diplômé d’université à Thorold, en Ontario, n’a pas été vacciné. Sa mère de 56 ans non plus. Mais plusieurs de ses amis de l’autre côté de la frontière l’ont été.

«Quand vous voyez Biden dire qu’il avait ses 100 [million] des vaccins pendant 100 jours, et il dit: « Oh oui, nous avons battu ça et nous allons continuer », et nous sommes assis ici à Niagara, où nous avons… 25% de notre population avec une dose … C’est un peu déprimant », a déclaré Peters.

Les pays à revenu élevé, qui ne représentent que 16% de la population mondiale, ont bloqué plus de 50% de l’offre à court terme, selon des chercheurs du Global Health Innovation Center de l’Université Duke.

L’histoire continue sous la publicité

Le Canada a un accès réservé à des doses plus que suffisantes pour sa population, concluant des accords d’achat anticipé avec plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer et Moderna. Mais il a eu du mal à obtenir de véritables vaccins.

Un problème majeur est que le Canada, contrairement aux États-Unis, a une capacité nationale limitée pour fabriquer des vaccins contre les coronavirus. Pour l’instant, il compte entièrement sur les livraisons des fabricants à l’étranger.

Une grave crise mondiale de l’offre, des retards de fabrication imprévus, une mauvaise communication sur la sécurité du vaccin AstraZeneca de la part des responsables à tous les niveaux de gouvernement et des contrats prévoyant la livraison de la plupart des doses aux deuxième et troisième trimestres de cette année ont entravé le déploiement.

L’histoire continue sous la publicité

La responsabilité d’administrer les doses qu’Ottawa se procure et de décider des groupes à prioriser a été laissée aux provinces. Les commandes au hasard dans certaines provinces ont alimenté la frustration.

En Ontario, les résidents doivent naviguer dans un labyrinthe de portails en ligne pour prendre des rendez-vous dans une campagne qui a suscité des critiques pour ne pas cibler les personnes les plus à risque d’infection. Avec peu de preneurs pour le vaccin AstraZeneca, la province a déclaré dimanche que toute personne âgée de 40 ans et plus serait admissible à ce vaccin dans les pharmacies à partir de cette semaine.

À quelques exceptions près, les provinces canadiennes vaccinent encore principalement les aînés, certains des groupes d’âge moyen et plusieurs groupes prioritaires, mais pas le grand public. La Colombie-Britannique permettra aux adultes de tous âges de s’inscrire aux vaccins à compter de vendredi.

Les États-Unis ont administré plus de deux fois plus de doses par habitant que le Canada. Près de 40 pour cent des personnes aux États-Unis ont reçu au moins une dose, selon Our World in Data de l’Université d’Oxford, contre 24 pour cent au Canada.

L’histoire continue sous la publicité

L’écart entre les personnes entièrement vaccinées est frappant: 25 pour cent des Américains contre un peu plus de 2 pour cent des Canadiens.

Certains ici se demandent pourquoi les États-Unis – qui, comme le Canada, a obtenu des centaines de millions de doses de plus qu’il n’en a besoin – ne fait pas plus pour partager.

«Cela n’aide pas que notre meilleur ami et voisin ne nous ait pas administré de vaccin», a déclaré Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au Toronto General Hospital.

Ni Cela a-t-il beaucoup de sens, a-t-il dit, que le vaccin Pfizer-BioNTech soit produit au Michigan, mais que les doses du Canada proviennent d’Europe.

«Je peux tirer une rondelle de hockey de l’Ontario et frapper Kalamazoo, mais notre Pfizer vient de Belgique», a déclaré Bogoch. «Je veux dire, nous vous aimons, mais aidez un frère ou une sœur à sortir.

L’histoire continue sous la publicité

L’administration Biden a annoncé le mois dernier qu’elle «prêterait» au Canada 1,5 million de doses du vaccin AstraZeneca, qui n’a pas encore été autorisé aux États-Unis. Il y a des dizaines de millions de doses supplémentaires dans son inventaire.

Redekop, 71 ans, le maire de Fort Erie, a reçu sa première dose la semaine dernière. Il a dit qu’il était dans l’intérêt des États-Unis de partager: la levée des restrictions sur les voyages non essentiels à la frontière terrestre entre les États-Unis et le Canada sera probablement liée aux taux de vaccination.

Les liens transfrontaliers ici sont profonds. Les résidents applaudissent les mêmes équipes sportives et se marient les uns avec les autres. Les Américains possèdent des chalets du côté canadien. Avant les restrictions, les résidents se déplaçaient souvent pour travailler, rendre visite à leurs proches ou faire des emplettes.

L’histoire continue sous la publicité

Le Canada a enregistré beaucoup moins de décès liés au covid-19 que les États-Unis. La plupart des Canadiens ont soutenu ces bordures. Mais ce mois-ci, la moyenne sur sept jours des cas quotidiens par habitant au Canada a éclipsé celle des États-Unis pour la première fois, alors qu’une poussée due à des variantes se propage dans plusieurs provinces.

L’urgence de santé publique qui se déroule en Ontario a été annoncée par une modélisation présentée en février par un groupe de scientifiques conseillant Ford. Les critiques notent qu’il a défié leurs conseils contre l’assouplissement des restrictions sur le commerce et la vie sociale.

Après que la province ait établi des records de nombre de cas et d’admissions aux soins intensifs ce mois-ci, Ford a fermé des entreprises et des écoles non essentielles. Mais il s’est arrêté avant d’imposer des mesures qui cibleraient les lieux de travail qui sont une source principale d’infection. D’autres restrictions, telles que la fermeture des terrains de jeux extérieurs malgré le peu de preuves scientifiques qu’ils entraînent la transmission, ont été supprimées au milieu du tollé public.

L’histoire continue sous la publicité

Un après-midi récent à Fort Erie, des panneaux «fermés» sont apparus dans les vitrines d’un magasin après l’autre dans une rue perpendiculaire à la rivière Niagara. Une poignée de personnes ont visité une banque. La fin de la pandémie semblait lointaine.

La révérend Cheryl Wood, 50 ans, pasteur à l’église unie St. John’s Stevensville, a déclaré qu’elle avait été vaccinée il y a plusieurs semaines parce que les chefs religieux avaient la priorité. Mais elle a exprimé son mécontentement que sa fille de 28 ans, qui travaille également pour l’église, soit «en bas de la liste».

«Je ne sais pas si je suis jaloux», a déclaré Wood à propos de la campagne de vaccination comparativement rapide aux États-Unis. « Je suis frustre. »

De tels sentiments sont courants le long de la frontière de 5 500 milles.

John Powell, un double citoyen américano-canadien qui vit à Windsor, en Ontario, est devenu si impatient avec le rythme des vaccinations qu’il a traversé la frontière du Michigan il y a plusieurs semaines pour se faire vacciner dans un Rite Aid à l’extérieur de Detroit.

«Voir des amis, des collègues et des gens avec qui je suis allée à l’école… sur Facebook et me faire vacciner… c’était frustrant», a déclaré le jeune homme de 55 ans. «Cela ne semblait pas juste.»

Powell a déclaré qu’il connaissait d’autres citoyens à double nationalité qui ont fait de même.

«Parce que Detroit est essentiellement une extension de notre arrière-cour, c’est comme si nos voisins recevaient quelque chose et nous ne le sommes pas», a déclaré le maire de Windsor, Drew Dilkens.

Le Canada s’attend à recevoir au moins 38,5 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ce trimestre, une augmentation spectaculaire par rapport aux 9,5 millions de doses dont il disposait reçu fin mars.

Ils ne peuvent pas venir assez tôt pour Jeremy Lessard, un plombier d’entretien à Welland, en Ontario. Il a décrit l’écart de vaccination entre les deux pays comme un «point sensible» et a déclaré que le Canada avait «laissé tomber le ballon».

Les restrictions à la frontière ont séparé Lessard de sa fiancée, Tracy Czwojdak, qui vit à Buffalo. La paire s’est rencontrée sur Tinder en 2017. La proximité signifie que les matchs transfrontaliers sont courants.

Lorsque la pandémie a frappé, Lessard, 38 ans, s’est dit inquiet pour Czwojdak, 36 ans, alors qu’il voyait des cas exploser aux États-Unis. Maintenant, elle a été vaccinée, il ne l’a pas fait, et sa province est au milieu d’une urgence de santé publique.

Il croit que tout espoir de levée des restrictions dépendra de la rapidité avec laquelle le Canada achemine les vaccins dans les armes.