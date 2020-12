Assouplir les restrictions avant que les groupes prioritaires vulnérables ne soient vaccinés contre Covid-19 serait «prématuré» et risquerait une nouvelle vague de cas, ont averti les conseillers gouvernementaux.

Alors que le NHS commençait à administrer les premiers vaccins à travers le Royaume-Uni, le professeur Chris Whitty a suggéré que trois à quatre vaccins pourraient être disponibles dans la lutte contre le coronavirus d’ici le milieu de 2021.

Malgré l’optimisme sur les vaccins, cependant, le médecin-chef a ajouté que cela ne devrait pas inciter les gens à se détendre à court terme, car il a exhorté le public britannique à s’en tenir à « l’autodiscipline » dans les semaines et les mois immédiats.

«Nous nous dirigeons vers le printemps 2021 dans une bien meilleure forme qu’il y a trois ou quatre mois», a-t-il déclaré aux députés.

«La première réponse serait de dire ‘eh bien c’est tout, c’est fait’ – ce serait désastreux, car la vague reviendrait incroyablement vite.

«Nous sommes tous très nerveux à propos de janvier et février, qui sont la période à plus haut risque pour le NHS en particulier, mars également.»

Interrogé lors d’un comité des Communes sur le moment où les verrouillages et les restrictions ne seraient plus nécessaires, le professeur Whitty a déclaré que progressivement le déploiement du vaccin réduirait le taux de mortalité «très substantiellement», les plus vulnérables étant priorisés.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Lire la suite

«Ensuite, cela commencera à réduire considérablement le nombre de personnes hospitalisées et souffrant d’une maladie grave», a-t-il déclaré.

«À un moment donné, la société, par l’intermédiaire des dirigeants politiques, des ministres élus et du parlement, dira que ce niveau de risque est un niveau de risque que nous pensons approprié de tolérer.

«À un moment donné, vous dites qu’en fait, le risque est suffisamment faible pour que nous puissions en grande partie nous débarrasser des choses les plus lourdes auxquelles nous devons faire face. Cela se produira progressivement… ce sera un retrait progressif de cela.

Cependant, le médecin-chef a ajouté: «Nous n’en sommes pas encore là. Pour les trois prochains mois, nous n’aurons pas une protection suffisante. Nous traversons la période la plus difficile de l’année pour les infections respiratoires et la période la plus difficile de l’année pour le NHS.

«Donc, l’idée que nous pouvons soudainement arrêter maintenant parce que le vaccin est là, ce serait vraiment prématuré – c’est comme si quelqu’un abandonnait une course marathon au mile 16. Ce serait absolument la mauvaise chose à faire.

Sir Patrick Vallance, directeur scientifique du gouvernement, a également fait écho aux commentaires, avertissant qu’il y avait un risque que le public pense que la pandémie est «partout» en raison du déploiement du vaccin Covid-19.

Il a déclaré au comité: «Nous avons une lumière très importante au bout du tunnel avec des vaccins. Nous avons beaucoup à faire pour déployer les vaccins, nous avons beaucoup à faire pour nous assurer que les personnes vulnérables sont protégées.

«Nous sommes encore loin de savoir comment nous pouvons le transférer au reste de la population, cela dépend de choses comme l’approbation du vaccin AZ (AstraZeneca / Oxford).

«Ce n’est pas le moment de dire tout d’un coup que nous détendons tout et, si cela se produit, nous aurons une forte poussée.

Regardez plus

Suite à la décision prise la semaine dernière par l’agence des médicaments de donner le feu vert à Pfizer / BioNTech jab, le professeur Whitty a également déclaré aux députés qu’il s’attendait à avoir un «portefeuille» de trois ou quatre vaccins que le gouvernement pourrait déployer d’ici le milieu de 2021.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) analyse actuellement les données d’essais d’autres vaccins, y compris ceux développés par Moderna et Oxford / AstraZeneca, qui ont tous deux publié des résultats d’efficacité.

Tout en louant le travail des scientifiques, le Dr June Raine, directrice générale de l’organisme, a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de donner une « date ferme » sur la date à laquelle l’examen du vaccin Oxford / AstraZeneca serait terminé.

« Les paquets de données pour le vaccin AstraZeneca / Oxford sont arrivés, nous nous attendons à un autre paquet dans les prochains jours », a-t-elle déclaré aux comités de la science et de la technologie et de la santé et des soins sociaux de Commons.

«Je ne pourrais pas donner aux comités une date précise, car l’examen est clairement un examen très actif.