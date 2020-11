Coronavirus: 2,5 millions de personnes les plus vulnérables d’Angleterre recevront des pilules de vitamine D

Près de trois millions de personnes vulnérables, y compris les malades et les personnes âgées, en Angleterre doivent recevoir gratuitement des pilules de vitamine D dans le cadre des efforts du pays pour lutter contre le COVID-19 cet hiver.

La vitamine aide à réguler les nutriments nécessaires pour garder les os, les dents et les muscles en bonne santé.

Alors que le corps crée de la vitamine D à partir de la lumière directe du soleil sur la peau à l’extérieur, beaucoup ont été à l’intérieur plus que d’habitude cette année en raison de mesures contre les coronavirus.

Public Health England a conseillé que chaque hiver, tout le monde, en particulier les personnes âgées, celles qui ne sortent pas et celles qui ont la peau foncée, devraient prendre un supplément de vitamine D contenant 10 microgrammes (400 UI) chaque jour entre octobre et mars.

Les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, ainsi que celles des maisons de soins, recevront un approvisionnement de quatre mois à compter de janvier.

“En raison des sacrifices incroyables consentis par le peuple britannique pour contrôler le virus, beaucoup d’entre nous ont passé plus de temps à l’intérieur cette année et pourraient être déficients en vitamine D”, a déclaré le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.

«Le gouvernement prend des mesures pour s’assurer que les personnes vulnérables peuvent accéder à un approvisionnement gratuit pour leur faire durer les mois d’hiver les plus sombres.

“Cela soutiendra leur santé générale, gardera leurs os et leurs muscles en bonne santé et réduira de manière cruciale la pression sur notre NHS.”

Bien qu’il y ait eu des rapports sur la réduction du risque de coronavirus par la vitamine D, le NHS britannique a déclaré qu’il n’y avait actuellement pas suffisamment de preuves pour soutenir la prise du supplément pour prévenir ou traiter le COVID-19.

Le gouvernement a demandé au National Institute for Health and Care Excellence (NICE) du Royaume-Uni et à Public Health England de réexaminer les preuves existantes sur le sujet – leurs conclusions devraient être publiées en décembre.

Le gouvernement a conseillé à ceux qui sont en mesure d’acheter et de prendre des suppléments de vitamine D avant janvier de commencer à le faire maintenant.