Coronavirus: 15 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant eu leur premier vaccin COVID – qu’en est-il de l’Europe au sens large?

Environ 15 millions de personnes ont maintenant reçu leurs premières doses du vaccin contre le coronavirus ou se sont vu proposer une au Royaume-Uni, ce qui signifie que la majorité des personnes dans les quatre principaux groupes prioritaires du pays ont été atteintes.

Le chiffre, révélé dimanche, signifie que le gouvernement britannique a atteint son objectif de donner au moins un coup aux citoyens les plus vulnérables du pays, y compris à toutes les personnes de plus de 75 ans. Il comprend également les agents de santé de première ligne et le personnel des maisons de retraite.

“15 000 000! Une équipe incroyable”, a déclaré le ministre des vaccins Nadhim Zahawi, qui a promis “que nous ne nous reposerons pas” tant que les neuf catégories de citoyens vulnérables et les plus de 50 ans n’auront pas reçu le vaccin en avril.

Alors que le chiffre de dimanche équivaut à environ 22% de la population britannique, les ministres subissent désormais des pressions pour donner aux citoyens une idée du moment où ils pourraient voir une fin potentielle du verrouillage.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui a placé l’Angleterre dans son troisième verrouillage national début janvier, a promis de révéler son plan le 22 février – bien qu’il ait continué d’exhorter à la prudence dans l’intervalle.

“Nous avons toujours des infections très élevées dans tout le pays – des niveaux que nous aurions pensé l’année dernière vraiment très élevés – (et) encore, malheureusement, un grand nombre de décès dans nos hôpitaux”, a-t-il déclaré samedi. «Bien que le nombre commence à baisser, et peut-être commence à baisser assez rapidement, nous devons examiner les données très, très attentivement.»

Comment cela se compare-t-il à l’Europe?

Le Royaume-Uni a pris une longueur d’avance sur l’Europe élargie après avoir pris une longueur d’avance en décembre en tant que premier pays à approuver un vaccin.

Les premières approbations dans l’UE sont intervenues des semaines plus tard – et le déploiement ultérieur a également pris du retard.

En comparant les deux, le Royaume-Uni est bien en avance dans la livraison des premiers clichés aux citoyens.

En seconde position, l’Allemagne, avec 4 millions de doses administrées, est à nouveau suivie de l’Italie et de la France avec près de 3 millions de doses. La Pologne est quatrième avec un peu plus de 2 millions de doses distribuées.

Dans le monde entier, le Royaume-Uni se classe derrière Israël, les Seychelles et les Émirats arabes unis, qui ont donné respectivement 71%, 53% et 50% de leurs populations à leurs premiers coups. Les États-Unis sont à la cinquième place avec 15%.