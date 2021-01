Les patrons d’ITV ont suspendu le tournage à Emmerdale et Coronation Street afin de pouvoir réécrire les scènes.

Les producteurs ont décidé qu’une pause était nécessaire après un horaire de travail maniaque pour les acteurs et l’équipe pendant la crise du coronavirus.

The Sun comprend également qu’il y a eu une épidémie de Covid-19 sur le plateau du Yorkshire à Emmerdale, qui a entraîné un nettoyage en profondeur et une pause dans le tournage.

L’équipage des deux savons a été invité à abattre les outils – Corrie suspendant tout le travail à partir de lundi – pour donner à la production une chance de se rafraîchir après avoir travaillé sans relâche pendant la crise des coronavirus. Le personnel d’Emmerdale retournera au travail la semaine prochaine.

Les scénaristes de l’émission doivent réécrire des scènes, qui se révèlent désormais impossibles en raison des règles de pandémie – telles que celles qui incluent les baisers et les combats.

Les patrons disent également qu’ils revisiteront les exigences de santé et de sécurité de la série pour s’assurer que tous les acteurs et l’équipe restent en bonne santé.

Une source a déclaré: «Ce fut une année vraiment difficile pour les deux savons. Ils ont dû traverser la période la plus difficile de l’histoire de la télévision.

«Tout le monde a décidé qu’une pause s’imposait, ce qui est presque sans précédent.

«Les scénaristes planifient longtemps à l’avance, et il y a certaines choses qu’ils auraient espéré pouvoir écrire plus tard dans l’année.

« Mais les scènes qui impliquent des baisers, des bagarres et tout ce qui brise vraiment la distance sociale sont pour le moment absentes. Il a donc fallu réécrire.

« Les deux savons ont les meilleurs écrivains du secteur, ils vont donc utiliser ce temps pour se rafraîchir, faire le point et réfléchir à la manière dont ils peuvent raconter les histoires de la manière la meilleure et la plus sûre. »

Une porte-parole d’ITV a déclaré: «Coronation Street suspendra le tournage à partir du lundi 25 janvier prochain pendant deux semaines pour entreprendre une réécriture d’histoires et de scripts à la suite de la pandémie de coronavirus.

«Nous profiterons également de l’occasion pour examiner toutes les exigences en matière de santé et de sécurité afin de nous assurer de continuer à fournir un environnement de travail sûr pour les acteurs, l’équipe de production et l’équipe de production.

« Cette pause dans le tournage n’affectera pas notre capacité à livrer six épisodes de Coronation Street chaque semaine. »

Emmerdale reprendra le tournage lundi, après que le tournage ait été interrompu la semaine dernière en raison d’une épidémie de Covid-19 sur le plateau. Il est entendu que c’était un membre de l’équipe de production plus large, et non un membre de la distribution.

La porte-parole a ajouté: « Nous avons interrompu le tournage sur Emmerdale la semaine dernière en raison de certains membres de l’équipe testés positifs pour Covid 19.

«Nous avons mis en place des mesures de suivi et de traçabilité appropriées de ces cas et entrepris un nettoyage intensif du bâtiment de production, tout en renforçant les protocoles de santé et de sécurité que nous avons en place. Nous revenons au tournage à partir de ce lundi 25 janvier.

« Cette pause dans le tournage n’aura aucun impact sur notre capacité à continuer à diffuser six épisodes d’Emmerdale chaque semaine. »