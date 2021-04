COREY Brent flirte avec Kelly Neelan derrière le dos d’Asha Alahan alors que la tragédie se profile la semaine prochaine dans Coronation Street.

Le patron du savon, Ian MacLeod, a taquiné un scénario tragique majeur qui sera diffusé dans les mois à venir alors que Nina se heurte à Corey et à sa bande de voyous.

Les téléspectateurs savent qu’Asha est récemment retournée à son ex violent Corey après avoir été larguée par Nina.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Dev s’inquiéter lorsqu’il apprendra qu’Asha emménage avec Corey.

Dev marche pour confronter le père de Corey, Stefan, à propos des conditions de vie de sa fille, mais il devient vite clair que Stefan se fiche de son fils et d’Asha.

Dev perd son sang-froid et lui dit que si Asha échoue à ses examens ou que quelque chose ne va pas, il le tiendra responsable.

Plus tard, Corey annonce à Asha que Dev a crié sa bouche et lui dit qu’elle n’est plus la bienvenue.

Aadi dit à Dev qu’Asha a été en contact et lui a dit où elle vit.

Mais il rencontre Corey, qui explique que son père a acheté l’appartement de Nick et Leanne pour lui et Asha pour y vivre.

Pendant ce temps, Asha se précipite pour parler à Nina et Kelly de ses nouvelles conditions de vie.

Yasmeen avertit Dev qu’il doit garder un œil sur Asha.

Inquiet, Dev appelle chez Asha et Corey mais, quand il part, Corey indique clairement que Dev n’est pas le bienvenu dans l’appartement.

Plus tard dans la semaine, Asha suggère qu’ils obtiennent quelques chats pour qu’ils puissent être une vraie famille, mais Corey est évasif.

Les téléspectateurs verront alors Corey flirter avec Kelly derrière le dos d’Asha.

Les patrons de Corrie ont révélé que Nina se heurterait à Corey et à sa bande de voyous dans les scènes à venir.

L’incident déclenchera une histoire tragique majeure au cours des prochains mois, qui, selon les fans, laissera un adolescent de Corrie mort.

Le patron du savon, Ian MacLeod, avait précédemment révélé qu’il y aurait un scénario déchirant impliquant Nina et Asha ce printemps.

Il a taquiné: «Il y a une très grande histoire de réalisme social qui va attirer Roy Cropper et Abi Franklin.

«Une énorme histoire pour l’année prochaine implique Asha, Nina [Lucas], Aadi [Alahan], Kelly [Neelan] – ils seront mêlés à une histoire percutante [that’ll have] ramifications massives pour Roy et Abi.

«Ce sera de loin l’une de nos plus grandes et sérieuses histoires de responsabilité sociale l’année prochaine.

«C’est incroyablement triste et tragique, mais c’est une histoire vraiment importante.»

Plus tard, Ian a taquiné davantage le scénario, révélant au Sun: « Il y aura une histoire d’amour fantastique et unique pour Nina, qui pourrait ne pas se terminer entièrement là où vous vous attendez maintenant. »









«L’histoire d’amour se transformera en une énorme histoire de problème social qui traite de la tolérance des personnes qui font partie des communautés minoritaires et qui ne ressemblent pas à tout le monde.»

«Cela deviendra un véritable sujet de discussion pour l’année prochaine – comment le monde voit-il les gens comme Nina dans la réalité?

«Lorsqu’ils sont sur Coronation Street, tous nos personnages les prennent sous leur aile – et les téléspectateurs ont également emmené Nina dans leur cœur.»