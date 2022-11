Coronation Street signe la légende de Shameless pour un nouveau rôle majeur

CORONATION Street a signé une légende Shameless en tant que nouveau méchant majeur.

Les pavés accueilleront l’acteur Ciaran Griffiths – le plus célèbre pour avoir joué Micky Maguire dans le drame Shameless de Channel 4 – en tant que père de Jacob Hay.

L’ancien trafiquant de drogue Jacob a mis son passé criminel derrière lui et vit maintenant avec sa petite amie Amy Barlow et travaille à l’usine.

Mais tout cela est mis en péril lorsque son père Damon arrive à Weatherfield à la recherche de son fils.

Déterminé à se débarrasser de son père, Jacob ira jusqu’au bout – mais pourquoi veut-il qu’il parte ?

Quel est exactement le parcours de Damon et pourquoi est-il soudainement apparu dans Weatherfield ?

Damon se rend vite compte qu’il est là pour arranger les choses avec Jacob et rattraper le temps perdu, mais y a-t-il plus que cela alors que Damon commence à chercher une opportunité commerciale au Bistro ?

Nick Tilsley et Leanne Battersby devraient-ils également surveiller leurs arrières une fois de plus ?

Ciaran fera ses débuts à l’écran en tant que Damon en décembre.

L’acteur a déclaré: “Je suis heureux d’être de retour à Manchester pour voir ma famille et mes amis après avoir été absent en Australie ces 3 dernières années.

« La ville a tellement changé ! Et quelle meilleure façon de le lier avec un passage sur les Cobbles. J’ai regardé Corrie quand j’étais enfant et c’est super d’être de retour avec de vieux amis à la fois acteurs et équipe.

“J’adore avoir l’opportunité de travailler avec des acteurs nordiques de qualité dont j’admire le travail depuis longtemps, en particulier sur un personnage aussi complexe que Damon.”

Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a ajouté: «Avoir Ciaran à bord est tellement excitant et surtout parce que le personnage qu’il joue est si intéressant.

“Damon est charmant et sympathique en surface, mais nous verrons bientôt qu’il est beaucoup plus compliqué que cela car il continue d’avoir un impact explosif, à la fois dans la vie de Jacob et au-delà.”