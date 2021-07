Coronation Street signe Amanda Mealing, star de Casualty, dans un nouveau rôle après avoir quitté le drame médical

CORONATION Street a recruté la star de Casualty Amanda Mealing pour un nouveau rôle, The Sun peut révéler en exclusivité.

L’actrice – qui a joué Connie Beauchamp dans le drame médical de la BBC – n’apparaîtra cependant pas devant la caméra sur les pavés.

Au lieu de cela, elle dirige un bloc d’épisodes pour le feuilleton ITV.

Amanda a fait allusion à son nouvel emploi la semaine dernière lorsqu’elle a tweeté que la reine visitait son lieu de travail.

La reine a passé un après-midi aux studios Corrie jeudi dernier lors d’une visite tardive pour célébrer le 60e anniversaire du feuilleton.

Amanda a tweeté : « Eh bien, pas souvent, SAR elle-même intervient dans mon travail ! Ha! »

Les fans ont commencé à mendier des informations, lui demandant si elle avait rejoint le casting du feuilleton ITV.

Cependant, elle est restée silencieuse sur la spéculation.

Plus tôt cette année, Amanda a annoncé qu’elle quittait Casualty.

L’actrice a joué la consultante Connie pendant sept ans dans Casualty et 11 ans auparavant dans Holby City.

Elle a déclaré: «Cela a été le privilège le plus remarquable de jouer Connie au cours des 18 dernières années.

« Quand elle est arrivée sur nos écrans pour la première fois, il y avait peu de rôles féminins qui n’étaient pas » la femme de… « , » la maîtresse de… » ou qui avaient besoin d’être » sauvés « .

« Le plus important pour moi est de savoir que Connie a inspiré tant de femmes et de jeunes filles à rechercher une carrière, à rechercher l’indépendance et à s’efforcer d’être à leur meilleur. »