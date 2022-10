Coronation Street secouée par UN AUTRE changement d’horaire cette semaine avec une émission spéciale d’une heure

Les fans de CORONATION STREET ont été touchés par un autre changement d’horaire cette semaine.

Le feuilleton ITV de longue date sera diffusé ce soir (mardi) et mercredi cette semaine.

TVI

Leo était le seul résident à voir à travers les mensonges de Leo[/caption]

TVI

Leo est mort après avoir été poussé par Stephen[/caption]

Le changement d’horaire est dû à l’international de football féminin, qui sera diffusé pendant le créneau habituel du feuilleton le vendredi soir.

Cela vient après que le patron de Corrie, Iain MacLeod, ait taquiné le drame à venir pour Stephen.

Le personnage est récemment revenu dans la rue depuis l’Amérique.

On le voit mentir et arnaquer les habitants de la rue – y compris sa famille – jusqu’à ce qu’un Leo suspect le surprenne.

Mais les choses ne se sont pas bien terminées pour Leo car un combat l’a conduit à être poussé par Stephen et à tomber d’un balcon dans une poubelle géante, causant sa mort.

Stephen essaie de cacher son meurtre en déplaçant le corps et en piratant son téléphone.

Va-t-il se faire prendre ?

S’adressant à The Mirror, Iain a déclaré: “Il continuera à devenir de plus en plus désespéré et de plus en plus sombre au fur et à mesure que l’histoire se déroule.





«La beauté de son personnage est vraiment qu’il a cette énorme longévité en termes de lien avec la série et avec une famille patrimoniale, mais en fait, il est un peu une toile vierge.

“Si vous repensez à ses scènes d’archives, nous ne savons pas grand-chose sur lui.

“Donc nous avons bien pensé, en fait, si nous allons remplir ces blancs et nous allons en apprendre plus sur lui, ne devrions-nous pas le rendre sombre, dangereux, intéressant et intrigant ?

“Audrey sera évidemment une grande partie de l’histoire. Elle ne sera pas en danger physique, devrais-je dire.

“Mais émotionnellement, les enjeux sont incroyablement élevés, car elle a mis tous ses œufs maternels dans le panier de Stephens.”

TVI

La famille Platt verra-t-elle les vraies couleurs de Stephen ?[/caption]