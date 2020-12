Une star de Coronation Street devenue députée a salué le feuilleton au Parlement ce soir alors qu’il célèbre son 60e anniversaire.

La ministre de la Culture de l’ombre, Tracy Brabin, 59 ans, a joué la licence de télévision en esquivant Tricia Armstrong à Weatherfield de 1994 à 1997.

Menant un débat d’ajournement aux Communes sur «l’institution britannique très appréciée», elle a déclaré: «Atteindre son anniversaire de diamant est une réalisation phénoménale.»

Mme Brabin a déclaré que «les célèbres pavés ont été le théâtre d’intrigues qui ont saisi notre pays», ajoutant: «Nous avons pleuré ensemble, haleté ensemble, ri ensemble et appris ensemble.»







Elle a mis en évidence des «intrigues révolutionnaires», notamment le portrait par Hayley Barlow d’une femme transgenre, la serveuse de bistrot Steph Britton victime d’un porno vengeur et les luttes de James Bailey en tant que «jeune footballeur gay luttant contre l’homophobie».

Elle a également rendu hommage aux épisodes à succès tels que l’accident de tramway de 2010 marquant son 50e anniversaire, Alan Bradley tué par un tramway de Blackpool en 1989 – regardé par près de 27 millions de téléspectateurs – et des thèmes tels que «le règne de la terreur de Richard Hillman».







«Coronation Street nous a bravement défiés ainsi que notre façon de penser», a déclaré Mme Brabin.

Le député de Batley and Spen, West Yorks, a déclaré que rejoindre le feuilleton «en tant que jeune acteur était un rêve réalisé».

Elle a déclaré à la Chambre des communes: «Pour les acteurs nordiques de la classe ouvrière, travailler sur Coronation Street était le rêve.

«Nous avions grandi en le regardant et nous voulions y être.

«J’ai eu la chance de travailler avec les légendes de Corrie – Jack et Vera, Raquel, Bet Lynch et Betty Turpin – en regardant et en apprenant.







«En tant que personne qui n’avait pas été à l’école d’art dramatique, cette capacité à mémoriser des pages et des pages de scénario du jour au lendemain et à apporter des émotions authentiques et la vérité au travail était une compétence que j’ai acquise dans ce travail.

«Ayant passé des années à lutter contre la nature de fête et de famine de la vie de pigiste, ce fut un soulagement d’avoir un travail rémunéré régulier, des vacances payées et une chance d’économiser.

«Mais plus que cela, c’était l’honneur de faire partie de quelque chose d’aussi associé à ma classe, chez des gens tous les soirs qui partageaient mon accent et mes expériences.

Se déclarant «incroyablement fière d’avoir fait partie de l’histoire de l’émission», la députée travailliste Mme Brabin, qui souhaite devenir maire du métro du West Yorkshire, a déclaré: «Je suis l’un des milliers d’acteurs, d’écrivains, de producteurs, de réalisateurs et de costumiers. et le personnel hors écran qui travaille 24 heures sur 24 – et croyez-moi, je veux dire 24 heures sur 24 – pour avoir présenté ce programme sur nos écrans année après année et décennie après décennie sans jamais perdre de qualité.







Louant le drame comme un spectacle qui «n’a jamais déguisé ses racines», le «fier nordiste» autoproclamé a poursuivi: «Je suis fier que ce spectacle – qui fait autant partie de la culture britannique qu’une belle tasse de thé, un souper de poisson-frites ou s’asseoir au discours de la reine le jour de Noël – se joue dans une communauté ouvrière du Nord.

«Et parmi les histoires d’amour, les ruptures, les coups de poing et les rires sur un pot chaud, Corrie a toujours été fidèle aux difficultés quotidiennes que la vie – et en particulier la vie de classe ouvrière peut apporter.