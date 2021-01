CORONATION Street a révélé le premier regard sur le frère impitoyable d’Ed Bailey, Ronnie, alors qu’il s’écrase dans la rue.

L’homme d’affaires – qui sera joué par l’acteur Unforgiven Vinta Morgan dans le feuilleton ITV – fera ses débuts le mois prochain.

Arrivant dans la rue dans sa voiture de sport flash, Ronnie est accueilli par un Ed et Michael ravis qui l’emmènent prendre un verre dans les Rovers.

Mais alors que les frères se remémorent le bon vieux temps, Aggie est clairement nerveuse et admet plus tard à Grace qu’elle ne peut pas se détendre avec Ronnie car il a l’habitude de l’égarer.

Ses inquiétudes montent quand Ed révèle que Ronnie cherche à déménager dans la région, mais la raison de son déménagement précipité est toujours entourée de mystère.

Avec les Baileys toujours en train de s’entendre avec l’annonce du bébé de Michael et Grace, l’entrée de Ronnie est arrivée au pire moment possible pour Aggie en particulier.

Ronnie vivant à Londres est l’oncle capricieux qui peut être légèrement impitoyable mais irrépressiblement charmant.

À 51 ans, il est célibataire et sa famille lui manque. Il s’est bien débrouillé au fil des ans et en tant qu’entrepreneur et investisseur, il a un sens aigu des affaires avec Lady Luck toujours de son côté en matière d’argent.

Et sans aucun signe de femme dans sa vie, les dames de Weatherfield feraient mieux de faire attention, il ne faudra pas longtemps avant que ce charmeur ne se tourne vers la romance.

Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a déclaré: «Ronnie Bailey est une injection massive de chaos, d’énergie et d’humour.

«C’est un Jack the Lad qui renversera leur existence confortable actuelle et placera de nombreux chats parmi de nombreux pigeons, dans la rue, à la grande exaspération d’Ed.

« Ronnie arrive avec une grenade à main avec la broche déjà sortie et nous nous demandons tous quand il va la laisser tomber et comme vous pouvez le prédire dans une émission comme la nôtre, il la laissera tomber quand elle fera le maximum de dégâts.

« C’est une période passionnante dans la maison Bailey. »

Coronation Street choque alors que Grace est exposée alors que la NANNY de Tiana laisse Michael Bailey dévasté

L’acteur Vinta Morgan, dont les crédits récents incluent Unforgotten, Ted Lasso et Grace Under Pressure, a déclaré à propos du rôle de Ronnie: «C’est tellement génial de rejoindre Coronation Street.

«J’ai grandi en le regardant, je connais les personnages, j’ai vécu les histoires et maintenant, pour jouer mon rôle dans la rue, je ne peux que dire que je suis béni.

« Dans ma maison, il a toujours été un favori et je suis ravi de rejoindre ce personnage énigmatique. »