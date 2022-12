Coronation Street rendra hommage à Jack et Vera dans le moment touchant du mariage de Fiz et Tyrone

CORONATION Street rendra un hommage touchant à Jack et Vera alors que Tyrone et Fiz se préparent à se marier.

Les fans du feuilleton ITV ont récemment vu Tyrone se mettre à genoux et poser la question à Fiz.

Et le mécanicien ne perd pas de temps car il planifie secrètement un mariage le jour de Noël.

Les scènes festives diffusées sont “pleines de chaleur” selon le patron de l’émission.

«Il y a quelques années, nous sommes allés un peu Die Hard avec Gary Windass et l’histoire de la fête foraine, que j’ai absolument adorée.

“Cette année, il y a beaucoup de comédie, de plaisir en famille, beaucoup de chaleur”, a déclaré Iain MacLeod.

Alors que Fiz et Tyrone sont surnommés Jack et Vera des temps modernes, Alan Halsall et Jennie McAlpine ont parlé d’être comparés aux légendes du savon.

“C’est quelque chose que j’évite autant que possible”, a déclaré Alan au Sun.

«Pour moi, Jack et Vera étaient seuls. Je pense qu’ils sont absolument géniaux. J’aimerais être Tyrone et Fiz.

Jennie a fait écho aux commentaires d’Alan en ajoutant: “De même, c’est toujours si agréable de se faire demander cela et le fait qu’on se souvient toujours d’eux à travers l’histoire de Tyrone avec eux et qu’il y a une photo d’eux dans leur maison et nous avons toujours leur bar .

“Pour pouvoir vivre dans leur maison est un régal absolu.”

Et pendant la période de Noël, l’émission fera quelques clins d’œil à l’un des couples de télévision les plus aimés.

Jack et Vera Duckworth ont été interprétés par Liz Dawn et Bill Tarmey.

Le couple était surtout connu pour ses querelles constantes alors que le couple s’irritait.

Coronation Street est diffusé sur ITV1.

Malgré leur séparation, le couple s'est réuni

Jack et Vera Duckworth ont été joués par Liz Dawn et Bill Tarmey