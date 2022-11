Coronation Street pourrait être supprimée d’ici 10 ans, selon la légende du feuilleton ITV

COURONNEMENT La légende de la rue Charlie Lawson a révélé que le feuilleton ITV pourrait être supprimé d’ici 10 ans.

L’acteur – qui a joué Jim McDonald dans le programme – pense que c’est une possibilité alors que la popularité des services de streaming continue d’augmenter.

Caractéristiques de Rex

Charlie, 63 ans, a assumé le rôle de l’escroc de 1989 à 2000, mais est retourné plusieurs fois à Weatherfield depuis lors.

La star pense qu’il est possible que Coronation Street se termine à un moment donné dans le futur.

“J’étais là-bas dans les années 90 pendant 11 ans et nous obtenions entre 16 et 20 millions – et 5 millions (de téléspectateurs maintenant), ce n’est pas beaucoup.

« Dans 10 ans, qui sait si nous aurons une Coronation Street.

“Nous changeons tous nos habitudes de visionnage comme c’est déjà le cas”, a déclaré Charlie au Étoile quotidienne.

L’acteur pense que le nombre de téléspectateurs de la série continuera de baisser à cause des intrigues politiquement correctes.

Il a avoué: “Les gens sont un peu ébahis et marre de tout ça.”

Et il pense qu’à cause de cela, il ne reviendra certainement pas.





Charlie a dit: “Jim n’était pas exactement politiquement correct, tant pis s’est réveillé!”

Plus tôt cette année, la star de la télé a révélé pourquoi il pensait que le savon était meilleur dans les années 80 et 90.

S’adressant précédemment à Daily Star, Charlie a déclaré que la qualité du jeu d’acteur et des scripts était meilleure à l’époque où il était un habitué.

Il a dit : « Est-ce que je pense que c’était mieux dans les années 80 et 90 ? Je devrais dire oui.

“Ce n’est pas la faute du casting. C’est très difficile quand on a 70 personnes et six épisodes à faire par semaine.

Il a ajouté: “Un bon jeu d’acteur, c’est que les gens se parlent, c’est la parole.

« C’est pourquoi la radio est le meilleur média qui soit.

“Vous n’avez pas besoin de prendre de jolies photos.”