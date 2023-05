Coronation Street ouvre une immense extension à la tournée avec un cinéma, un musée et un restaurant à visiter pour les fans

CORONATION Street étend massivement ses tournées, The Sun peut le révéler en exclusivité.

Le feuilleton basé à Salford obtient son propre musée, cinéma et restaurant sur place avec des fans capables de s’asseoir dans Roy’s Rolls et de se diriger derrière le bar de The Rovers.

Le 10 juin, le feuilleton le plus ancien au monde ouvrira ses portes encore plus grand avec le lancement de la toute nouvelle Coronation Street Experience.

Le nouveau centre d’accueil est un guichet unique pour tous les fans de Corrie donnant accès à des répliques de décors, des accessoires historiques, des costumes emblématiques et bien sûr la boutique Corrie.

Neil Currie, responsable de l’expérience client, a déclaré : « Nous savons que les fans de Coronation Street veulent se rapprocher de certains des accessoires et des décors qu’ils voient à l’écran, que ce soit les tristement célèbres lunettes de Deirdre ou à l’intérieur de The Rovers Return..

« La nouvelle exposition nous donne la possibilité non seulement de prolonger l’expérience de la visite du week-end, car elle sera incluse pour chaque visiteur.

«Il sera également ouvert 7 jours sur 7, donnant à chacun la possibilité de s’asseoir dans Roy’s Rolls ou de se tenir derrière le bar de The Rovers et de voir des costumes et des accessoires emblématiques de plus de 60 ans de drame.

« Avoir ce type de sol d’exposition nous donne également la possibilité de mettre à jour et de changer constamment les choses parallèlement aux histoires du programme à l’antenne, une fois qu’un scénario s’est déroulé sur votre écran de télévision, nous mettrons à jour les accessoires et les costumes en cours de route. »

La tournée primée de 90 minutes a été extrêmement populaire depuis son lancement en 2014, attirant des fans non seulement du Royaume-Uni mais du monde entier.

Le nouvel étage d’exposition viendra compléter le parcours, aux côtés d’un cinémacafé et espace de vente au détail.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux fans de Coronation Street une expérience encore plus immersive avec le lancement de Coronation Street Experience et nous avons hâte que nos premiers invités arrivent », a déclaré Neil Currie, Guest Experience Manager.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

En plus des répliques et des accessoires originaux, la visite elle-même a également évolué pour inclure l’accès à de nouveaux décors tels que Weatherfield Precinct, permettant aux visiteurs de découvrir encore plus de secrets grâce à leurs guides experts.

Les billets pour Coronation Street Experience sont disponibles dès maintenant et les visiteurs sont encouragés à réserver en ligne pour éviter toute déception – https://www.coronationstreettour.co.uk/coming-soon/