Coronation Street m’a terrifié, je tremblais et j’ai perdu ma voix, se souvient la star du feuilleton Barbara Knox alors qu’elle fête son 90e anniversaire

En tant que rousse cuivrée Rita Sullivan, elle est désormais la plus grande diva vivante de Coronation Street – mais alors que Barbara Knox fête son 90e anniversaire, elle se souvient encore de l’époque où elle était la petite nouvelle sur les pavés.

Cette semaine, elle célébrera cette étape importante avec une émission hommage d’ITV, Barbara Knox At 90, dans laquelle elle sera rejointe par certaines de ses co-stars de Corrie qu’elle compte parmi ses meilleurs amis.

Rex

Rex

Rex

Ensemble, ils revisiteront l’époque de 1972 où elle a décroché un rôle à temps plein dans le feuilleton ITV – et a failli le faire monter en flèche dès son premier jour.

Barbara se souvient : « J’étais tellement terrifiée.

«Bill Roache était là en tant que Ken Barlow et il est resté là à dire tout ce qu’il disait et je tremble.

« J’ai perdu ma voix. Nerfs.

«Mais Pat Phoenix (Elsie Tanner) était merveilleuse.

«Elle a dit: ‘C’est juste de la nervosité, tu iras bien demain quand nous serons en studio’ – et c’était mon cas.

«C’était tellement magique et ils ont été merveilleux avec moi, m’ont très bien accueilli et ont pris soin de moi.

« J’ai eu beaucoup de chance : je n’avais qu’un contrat court, trois ou quatre épisodes supplémentaires, mais Dieu merci, quelqu’un a dit après tout ça : ‘Nous la garderons dedans’. »

Malheureusement, Pat est décédé d’un cancer du poumon en 1986 à l’âge de 62 ans seulement, mais Bill est toujours aussi fort à 91 ans et joue un rôle important dans la célébration télévisée.

Et toutes ces années plus tard, il ne se doutait pas que Barbara avait été si terrifiée à ces débuts.

Dans le documentaire, il dit : « Si elle était nerveuse, vous ne l’auriez pas su.

« Elle avait l’air si détendue.

« Impeccable me vient à l’esprit. »

Bill n’est que l’une des stars préférées du feuilleton pour chanter les louanges de Barbara dans l’émission spéciale d’une heure, diffusée ce vendredi.

Il est présenté par Bradley Walsh – maintenant mieux connu comme animateur du quiz télévisé ITV The Chase, mais dans les années 2000, il a joué Danny, neveu de l’homme d’affaires Mike Baldwin dans Corrie.

Avec Bradley, Barbara revient sur près de 60 ans en arrière dans l’émission hommage, à l’époque où elle est apparue pour la première fois dans un épisode de Street dans le rôle de Rita Littlewood, une danseuse exotique qui a mordu dans les Rovers pour prendre un verre.

Huit ans plus tard, Barbara a été invitée à nouveau pour un rôle plus permanent, cette fois en tant que Rita Bates, épouse de fait du conducteur de chantier Harry Bates.

Et le nom de famille n’a cessé de changer, puisque Rita a épousé Len Fairclough en 1977, Ted Sullivan en 1992 et Dennis Tanner en 2012.

Lors de la célébration télévisée, Barbara est rejointe par ses anciennes co-stars Malcolm Hebden, qui incarnait Norris Cole, et Thelma Barlow, qui incarnait la collègue de Rita dans le kiosque à journaux Kabin, Mavis Wilton.

Cela donne également à Barbara, timide envers les médias – qui reste à l’écart lorsque les caméras de Coronation Street ne tournent pas – l’occasion de parler lyriquement de ses souvenirs.

Bizarrement, l’actrice lancastrienne doit remercier le fish and chips de Rochdale, dirigé par la famille de la chanteuse de music-hall Gracie Fields, qui a en partie inspiré sa carrière.

Friterie

Dans le documentaire, elle explique : « C’était une période terrible quand je grandissais à Oldham.

« Il y avait tellement de chômage – les mines de charbon, les gens qui pêchaient, tout était de la merde.

«Nous vivions dans un appartement deux en haut, deux en bas – nous trois.

« Ma mère, Emma, ​​travaillait à l’usine et mon père, Tom, à la fonderie, mais pendant la guerre, il est allé dans les pompiers.

« Mais quand j’étais petite, chaque ville avait un cinéma et il y avait des boutons pour y entrer, alors j’y allais.

« En fait, je serais assez jeune, environ six ou sept ans.

« L’orgue montait, puis le film.

« Il y avait beaucoup de cowboys et de comédies musicales, et c’est ce qui m’a détruit : le glamour.

« Cela vous a sorti de tout ce que vous traversiez.

«Je me suis dit: ‘J’aimerais en avoir un peu’.

« La dame d’à côté est allée à des cours de claquettes et elle a dit qu’un jour elle m’emmènerait.

« C’était à Rochdale, et je me suis dit : « Oh wow, glamour », parce que la friterie de Gracie Fields était là.

Rex

Rex

« En revenant de là, vous traversez Rochdale et descendez une colline très raide, et je voulais m’asseoir sur le toit du bus, parce que si vous faites ça et qu’il fait noir, il y a toutes ces lumières à l’intérieur, et je pensais que ça devait être comme ça d’être à Broadway.

Barbara dit qu’elle a été davantage stimulée par les vacances à Blackpool, où elle passait ses après-midi dans un théâtre pour enfants et ses soirées à regarder ses parents danser au Tower Ballroom.

Elle ajoute : « Blackpool était l’endroit où aller à cette époque.

« Mes parents m’emmenaient chaque année depuis l’âge de sept ans jusqu’à dix ans environ, car on ne pouvait pas voyager trop loin pendant la guerre.

« Il y en avait pour tous les goûts et étant petite, j’allais tous les après-midi à la Tour pour assister au concert des enfants.

« Nous nous asseyions les jambes croisées et chantions, et ils faisaient des claquettes pendant environ une demi-heure.

«Ensuite, mes parents dansaient, avec de la musique et tournoyaient.

«C’était délicieux, ils étaient très heureux là-bas et nous avons passé de belles vacances en famille.

« C’était le prochain coup de pouce vers le showbusiness. »

C’est tout naturellement que Barbara, alors qu’elle travaillait comme télégraphiste à la Poste, a décidé de jouer dans le théâtre amateur, où elle a été repérée pour la première fois par le producteur de Corrie, Carl Paulsen, qui dirigeait alors le théâtre de répertoire d’Oldham.

Elle ajoute : « Je n’ai pas du tout tenté de rejoindre quelque chose de professionnel, mais Carl est venu d’Oldham Rep et m’a demandé de jouer un rôle dans The Boyfriend.

«J’avais environ 20 ou 21 ans. Ensuite, je ne suis jamais parti.»

« Corrie était une très grosse affaire »

C’est Carl qui a offert à Barbara son premier rôle éphémère de Corrie en 1964, avant de devenir présentatrice pour l’émission Comedy Half Hour de la radio BBC et de rejoindre l’émission de sketchs de Ken Dodd Funny You Should Say That.

Elle poursuit : « Quand Corrie est arrivée, c’était très important car j’avais encore quelques semaines pour faire le spectacle de Ken Dodd et ils me voulaient dans une semaine.

«Je suis retourné à la répétition avec Ken le lendemain matin en disant: ‘Je sais que j’ai sept semaines à faire ici, mais ils veulent que j’aille sur Coronation Street et j’aimerais – qu’est-ce que je vais faire?’

« Nous avons continué à répéter, puis Ken m’a regardé et m’a dit : « Ne me laisse pas tomber dans Coronation Street. Et ça ? Tu peux y aller’. Je n’oublierai jamais ça.

Cela a payé pour toutes les personnes impliquées, si l’on en croit sa carrière de près de six décennies à Corrie.

Depuis ses débuts dans Street, Barbara a attiré le plus grand public de Corrie, avec plus de 27 millions de téléspectateurs regardant des scènes dramatiques en direct dans lesquelles l’agresseur de son personnage, Alan Bradley, a été tué par un tramway en décembre 1989.

Barbara est désormais le deuxième membre le plus ancien du casting du feuilleton, à quelques années seulement du passage épique de Bill Roache dans le rôle de Ken Barlow, qui fait partie de la série depuis ses débuts en 1960.

Et elle fait toujours partie du très apprécié double acte Street de Rita et Mavis, longtemps après leur temps ensemble dans la série – comme l’a prouvé lorsqu’ils ont été réunis lors d’une réunion en larmes au Chelsea Flower Show cet été.

Aujourd’hui, Barbara se sent toujours comme la même jeune fille modeste qu’elle était lorsqu’elle a rejoint la série pour la première fois, ignorant cela : « Je peux comprendre qu’ils seraient intéressés par la rue, mais pas par moi.

« C’est vraiment incroyable : je suis dans la rue depuis près de 60 ans.

« J’ai presque perdu la trace des années, je ne sais pas où elles sont passées, et maintenant, tout à coup, j’envisage 90 ans.

« Mais s’ils m’écoutent, je ne veux pas prendre ma retraite. »

Barbara Knox At 90 est sur ITV à 21h ce vendredi.

Rex