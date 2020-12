C’est le savon le plus ancien au monde, et cette semaine, Coronation Street célèbre son 60e anniversaire avec des intrigues typiquement mordantes.

Les téléspectateurs verront la conclusion du procès de Yasmeen Nazir pour la tentative de meurtre du mari contrôlant Geoff Metcalfe, ainsi qu’une confrontation finale entre le promoteur immobilier Ray Crosby et le Corrie résidents opposés à ses projets de bulldozer la rue.

Bien sûr, ces événements font suite à des centaines d’histoires tristes, drôles, choquantes et révolutionnaires – des affaires et des tueurs en série aux coups de poing épiques et à la naissance des quadruplés – qui ont captivé les téléspectateurs depuis le premier épisode diffusé le 9 décembre 1960.

Au total, le feuilleton ITV a enregistré 57 naissances, 132 mariages et 146 décès – beaucoup pour une rue.

Alors, sans plus tarder: Joyeux anniversaire, Corrie! Voici quelques-uns de vos meilleurs morceaux.

Richard Hillman rencontre une fin aquatique

En tant que tueurs en série de savon, l’homme d’affaires gant de cuir Richard Hillman est parmi les plus mémorables.

En 2003, il a essayé de faire tomber la retraitée Emily Bishop pour mettre la main sur sa maison – mais l’a gâchée et a fini par offenser la jeune maman Maxine Peacock à la place.

Son décompte des corps comprenait également une ex-femme et un ancien partenaire commercial, tandis que l’apogée de son règne de terreur a abouti à son désormais tristement célèbre lecteur dans un canal, avec sa femme auparavant sans méfiance Gail et ses enfants terrifiés David et Sarah-Louise piégés dans la voiture. . L’étoffe des cauchemars de savon.

Le crash du tram

Lorsque Corrie a voulu marquer son 50e anniversaire en 2010, elle a décidé non seulement de présenter les conséquences de l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire du savon, mais de le faire en direct.

Le célèbre accident de tramway a tué Ashley Peacock et la moins aimée Molly Dobbs, qui a révélé sa liaison – et la véritable paternité de son bébé – à Sally Webster dans ses derniers souffles. (Alerte spoiler tardif: le mari de Sally, Kevin, était le papa.)

Ailleurs, Fiz Stape a accouché et Peter Barlow et Leanne Battersby ont eu un mariage d’urgence – d’où le slogan Four Funerals And A Wedding.

Les autres victimes malchanceuses étaient un chauffeur de taxi anonyme et une femme qui a en fait été assassinée par le mari de Fiz, John Stape, qui a utilisé l’accident pour le dissimuler.

Une nuit bien remplie, même selon les normes du savon.

Alan Bradley obtient sa comeuppance

Bien sûr, le 50e anniversaire du savon n’était pas la première fois qu’un tramway causait de graves dommages.

Cependant, en 1989, les téléspectateurs étaient plus qu’heureux de voir cet horrible Alan Bradley tué.

Alan avait abusé du trésor de pavés Rita, il le méritait donc clairement lorsqu’il a été renversé par un tramway à Blackpool – une aventure rare en dehors de Weatherfield pour le savon.

Le triangle amoureux Ken-Deirdre-Mike

Si ces pavés de Corrie pouvaient parler, ils vous parleraient des affaires. Cette rue a vu beaucoup d’action adultère.

Mais Deirdre Barlow trompant Ken avec Mike Baldwin a ramené les niveaux de division de l’équipe Jen contre l’équipe Angie en 1983 et a commencé une querelle de plusieurs décennies entre les deux hommes.

Ken et Deirdre se sont réconciliés – sa décision de rester l’a même fait figurer sur un tableau de bord de Manchester United à la mi-temps – bien qu’ils aient été intermittents au fil des ans.

Et Mike a ensuite épousé la fille de Ken, Susan, ce qui, naturellement, ne s’est pas trop bien passé avec Ken non plus.

Les acteurs William Roache et Johnny Briggs seraient devenus des mains de dab lors de combats de poings à l’écran au fil des ans.

Libérez le Weatherfield One!

En parlant de Deirdre, vous vous souvenez quand elle a été emprisonnée à tort en 1998 en raison de manigances de fraude financière orchestrées par son faux petit ami John Lindsay? (Elle et Ken ont dû faire une pause. Une longue, semble-t-il, car elle était en fait Deirdre Rachid à ce stade. Quoi qu’il en soit…)

Il y avait des affiches! T-shirts! Et Tony Blair s’est impliqué! Sorte de. Vous serez heureux de savoir qu’elle est sortie. Phew!

Sarah Platt enceinte à 13 ans

Les mamans d’écolières sont assez courantes dans le soapland de nos jours, mais ce scénario impliquant Sarah Platt (quelques années avant sa quasi-noyade, elle a vraiment eu des difficultés) a été un véritable choc en 2000.

Elle a découvert qu’elle était enceinte peu de temps après son 13e anniversaire – il va sans dire que Gail n’était pas très contente.

La fille Bethany a également eu sa part de difficultés, notamment en étant impliquée dans un scénario de toilettage en 2017.

L’histoire trans de Hayley

Hayley Cropper, le premier personnage trans d’un feuilleton britannique, est arrivé à Weatherfield en 1998.

Elle est devenue un favori des fans grâce à sa relation avec Roy, et l’actrice Julie Hesmondhalgh a remporté plusieurs prix de savon et de télévision pour son interprétation du personnage.

Quand Hayley s’est suicidée en 2014, avec Roy à ses côtés dans un scénario controversé sur le droit de mourir alors qu’elle souffrait d’un cancer, il était parmi les plus grands larmoyeurs du savon.

Qui a tué Tina?

Un savon n’est pas un savon sans un bon scénario de polar ou 10 sur son CV, et la mort de Tina McIntyre était un gros problème en 2014.

Peter Barlow (avec qui elle avait eu une liaison), sa femme Carla (pas heureuse), sa soeur Tracy (jamais heureuse) et le frère de Carla / petit ami de Tracy, Rob Donovan (douteux; pas heureux non plus) étaient tous dans le cadre après qu’elle a été retrouvé tombé d’un balcon et matraqué à mort dans la rue.

Innocent (de meurtre, au moins) lothario Peter a été condamné pour le crime, mais il s’est avéré être Rob, qui a finalement avoué à Carla comme il devait épouser Tracy, qui l’a endossé. À la fin.

Gemma a des quadruplés

Pourquoi avoir un bébé alors que vous pouvez en avoir quatre?

L’adorable Gemma et son père Chesney ont accueilli les premiers quadruplés de la rue, Aled, Bryn, Llio et Carys – ou « The Freshco Four » – en 2019, représentant 7% de toutes les naissances du savon en une seule fois.

Le suicide d’Aidan

En 2018, Corrie a été félicitée pour son portrait sensible du suicide et sa sensibilisation aux problèmes de santé mentale.

Aidan Connor avait souffert mais sa famille et ses amis n’étaient pas au courant de ses difficultés, et sa mort a été un énorme choc.

Aucun élément du suicide n’a été montré à l’écran, mais plutôt la réaction de sa famille à la tragédie.

L’acteur Shayne Ward a déclaré que de nombreuses personnes avaient pris contact avec lui après la diffusion des scènes, tandis que The Samaritans a déclaré que le scénario était important pour amener les gens à parler de dépression et de problèmes de santé mentale.

À peu près n’importe quelle scène avec Karen et Tracy

La querelle entre les reines du savon Karen McDonald et Tracy Barlow a permis de vivre certains des meilleurs moments de Corrie pendant le temps de Karen sur les pavés de 2000 à 2004.

Les cheveux ont été tirés, des coups de poing ont été lancés, des mariages ont été écrasés. Oh et le mari de Karen, Steve, ont découvert qu’il était le père du bébé de Tracy, Amy, à l’autel, et plus tard Karen a prétendu qu’Amy était morte. Vous savez, l’habitude.

Comme tout fan de Corrie le sait, vous pouvez consacrer toute une liste à Tracy et à ses manières méchantes, mais malgré tout, elle a quand même fini par épouser Steve. Plus d’une fois.

Becky obtient sa fin heureuse

Une autre ex-femme de Steve McDonald (il y en a eu quelques-uns), Becky est arrivée comme un fauteur de troubles, mais a rapidement conquis les gens et est devenue la favorite de Corrie.

Comme Karen avant elle, elle a eu du mal à concevoir et s’est également retrouvée à se faire des ennemis de Tracy.

Après avoir menti, Tracy a convaincu Steve que Becky lui avait causé une fausse couche, Becky a finalement pu prouver la vérité – attendant juste après que Steve se soit marié avec Tracy.

Puis, elle s’est envolée pour la Barbade avec un nouvel homme en forme, Steve regrettant beaucoup de ne pas la croire.

Et enfin … joyeux anniversaire, Ken!

Un meilleur de Corrie n’est pas un meilleur de Corrie sans un cri à Ken Barlow, seulement le personnage de savon le plus ancien de tous les temps.

L’acteur William Roache a joué Ken depuis le tout premier épisode en décembre 1960 et est apparu dans un total de 4 634 émissions au total. Ce n’est donc pas seulement un 60e pour la rue, c’est aussi un 60e pour Ken.

« La plupart des gens n’arrivent pas à vivre une autre vie comme ça », a déclaré Roache à propos de son personnage.

« Ken est plus qu’un simple rôle que je joue. C’est un autre être, comme un ami proche avec lequel j’habite et travaille. Très peu de gens ont déjà fait ça.

«J’ai beaucoup de chance que Ken n’ait pas été un horrible tueur en série vicieux ou quelqu’un que vous ne seriez pas trop heureux de jouer. Il a été un gars qui essaie de maintenir la paix avec sa famille dysfonctionnelle. Ce que j’aime et aime.

« Je suis donc très en phase avec ce qu’il est et ce qu’il fait même si nous sommes différents types de personnes. »

Coronation Street fête ses 60 ans le 9 décembre 2020