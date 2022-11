Coronation Street lance l’ex-star de CBeebies dans le terrifiant complot de toilettage de Max

CORONATION Street a choisi Cait Fitton, ancienne star des CBeebies, dans le sombre complot de Max Turner.

L’actrice, qui a joué plusieurs rôles dans la populaire émission pour enfants GiggleQuiz en 2013, aux côtés de Justin Fletcher alias Mr Tumble, fera ses débuts ce soir sur les Cobbles.

Instagram/@caitfitt0n

Cait Fitton est la dernière addition aux Cobbles[/caption]

Instagram/@caitfitt0n

Cait a qualifié le concert d’acteur de rêve devenu réalité[/caption]

Instagram/@caitfitt0n

Cait est une Mancunienne née et élevée[/caption]

Née à Manchester, Cait, qui a également joué dans le feuilleton de jour Doctors, n’arrive pas à croire qu’elle se soit retrouvée à Weatherfield.

À côté d’une photo Instagram d’elle assise devant le Rovers Return, elle a écrit : “Je suis super excitée et fière d’annoncer que je rejoindrai le casting de Coronation Street. Étant un Mancunien né et élevé qui a grandi en regardant le spectacle, je ne peux pas vraiment dire à quel point cela signifie pour moi !

“Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que ce serait quelque chose que je pourrais réaliser et accomplir si jeune (ou même jamais !!) mais ici, je vis le rêve. Mon moi plus jeune crie en ce moment.

L’actrice de 20 ans a également révélé qu’elle était représentée par l’ancienne légende des Eastenders, Brooke Kinsella, qui est maintenant agent intérimaire.

Cait a ajouté: “Merci à mon incroyable agent d’acteur Brooke Kinsella chez @intertalentactors pour me soutenir constamment et me pousser toujours à réussir.”

Ses nouveaux coéquipiers Paddy Bever, Liam McCheyne et James Craven n’ont pas tardé à accueillir le nouveau venu dans la section des commentaires.

Cait jouera Lauren Bolton dans le complot de toilettage extrémiste en cours impliquant l’adolescent Max.

L’adolescent tombera lentement avec le voyou d’extrême droite Griff et ses copains.





Plus tôt cette semaine, les téléspectateurs ont regardé Max être invité à une fête d’Halloween pleine de racistes après que Griff se soit vengé des intimidateurs qui avaient ciblé l’adolescent.

Lorsque l’activiste infiltré Spider est arrivé, il a été horrifié de voir Max là-bas et a essayé de renvoyer l’adolescent chez lui.

Cela n’a pas fonctionné et Max s’est retrouvé dans un costume très louche avec une moustache hitlérienne.

Avec Max gardant son nouveau groupe d’amitié secret de son père David Platt, il reste à voir à quel point il s’impliquera dans le gang.

TVI

Elle sera impliquée dans l’histoire du toilettage de Max Turner[/caption]