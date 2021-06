Coronation Street et la Super Soap Week d’Emmerdale reviennent avec des épisodes explosifs cet automne

CORONATION Street et Emmerdale ramèneront la Super Soap Week plus tard cette année.

Les feuilletons ITV prévoient une semaine exceptionnelle d’épisodes explosifs à diffuser à l’automne – si covid le permet.

ITV

Les savons ITV ramènent la Super Soaps Week[/caption]

Des protocoles de tournage stricts sont en place pour assurer la sécurité sur les plateaux des deux savons, notamment en gardant les acteurs à 2 mètres l’un de l’autre à tout moment.

Les scènes sont également limitées à un maximum de quatre acteurs, obligeant les producteurs à trouver des moyens inventifs de raconter leurs histoires habituelles.

Mais les patrons espèrent pouvoir pousser le bateau et faire un retour à l’énorme semaine d’épisodes que les fans ont surnommée Super Soap Week pendant des années.

Il est généralement marqué par une énorme cascade dans chacun des feuilletons – avec Emmerdale en particulier utilisant la semaine pour expérimenter des dispositifs de narration.

ITV

Emmerdale a fait sauter un bateau en une semaine explosive[/caption]

ITV

Coronation Street a failli monter dans une boule de feu au cours d’une semaine du Super Soap[/caption]

Il y a eu des flashbacks, des flash-forwards et même des séquences de rêve – et les fans les adorent et les attendent avec impatience.

Malheureusement, la pandémie a obligé les plans à être complètement réduits l’année dernière, les deux savons arrêtant la production pendant des mois.

Cependant, une source dit maintenant au Sun que les plans pour le retour battent leur plein.

La source a déclaré: « L’espoir est que les choses continuent comme elles sont et nous pourrons pousser le bateau et avoir quelque chose de beaucoup plus grand cette année.

« L’idée est qu’en plus de l’histoire, nous pouvons récupérer les gros morceaux qui ont été trop difficiles à réaliser jusqu’à présent.

« Ce devrait être un vrai régal pour les fans et plein d’action et de drame. »