Coronation Street est tellement “paranoïaque” à l’idée d’être tué qu’il ignore les appels téléphoniques du producteur

Le patron de CORONATION Street, Iain MacLeod, a admis que les acteurs de la série avaient ignoré ses appels par crainte qu’il ne leur apporte de mauvaises nouvelles concernant leur assassinat.

Alors que le spectacle entre dans une toute nouvelle année, il semble que le tueur Stephen Reid (Todd Boyce) soit loin d’être terminé avec sa séquence ignoble.

TVI

Stephen semble prêt à frapper à nouveau[/caption]

Ayant déjà tué le partenaire de Jenny, Leo, et été impliqué dans des quasi-accidents avec le père de Leo, Teddy, et sa propre mère, Audrey Roberts, Stephen semble prêt à aller jusqu’au bout une fois de plus.

Maintenant, le patron de l’émission, Iain, a admis que les acteurs avaient peur d’être les prochains.

Le producteur a déclaré : « Chaque fois que vous avez un tueur sur un feuilleton, tout le casting est inquiet – est-ce que ça va être moi ? Quand j’appelle un acteur pour un chat, il pense ‘Ça y est ! Todd Boyce va me faire chier ! Beaucoup de gens devraient s’inquiéter.

“J’aime Todd. Il voit Stephen comme un homme très désespéré acculé dans un coin – une vision très éclairée de qui il est !

Stephen a d’abord pris des mesures drastiques lorsqu’il a renversé Leo lors d’une bagarre sur le balcon arrière d’Underworld où le cadavre de Leo est tombé dans une poubelle.

Jusqu’à présent, personne n’a localisé le corps après que Stephen s’en soit débarrassé lui-même, mais Iain a taquiné que tout cela pourrait changer très bientôt.

Iain a déclaré: “Inutile de dire que dans un savon, aucun corps ne reste jamais enterré longtemps.” Le tueur rencontrera bientôt un défi sous la forme du père de Leo, Teddy, qui se rend compte que Stephen pourrait avoir quelque chose à voir avec la disparition.

Le grand patron de l’émission a admis avoir vu des similitudes entre Stephen et le méchant notoire Richard Hillman et il a laissé entendre qu’il considérait Stephen comme son méchant successeur.

Il a ajouté: «Il a des nuances de Richard Hillman pour moi – ce genre de pomposité et de refus d’accepter que vous êtes sur les os de votre derrière. Son besoin d’être le meilleur chien le pousse à des actes de plus en plus désespérés au cours des 12 prochains mois.

Donnant un aperçu de ce qui va arriver sur les pavés de Corrie en 2023, Iain a laissé entendre que ce pourrait être le personnage d’Alison King, Carla Connor, qui pourrait être le prochain à tomber sous le coup du méchant de la rue.

Iain a parlé des deux en disant: “Quand Carla rabaisse Stephen et lui fait faire le thé devant des clients, elle pique sans le vouloir ce nid de frelons.”

Taquinant davantage son imprévisibilité, il a excité les fans en admettant: «À un moment donné, tous les frelons sortent, mais probablement pas de la manière à laquelle vous vous attendez. Si quelqu’un prédit ce que Stephen fera à Carla, je mangerai mon chapeau.

“Son plan est tellement obscur que je serais surpris si quelqu’un le voyait arriver au-dessus de la colline.”

Parallèlement au règne de terreur de Stephen, le beau débutant Damon Hay tentera de séduire l’un des célèbres habitants des pavés avec sa personnalité et son charme contagieux.

Il a dit à propos de Damon et de son nouvel amour: “Au fil de l’année, il a cette attirance magnétique pour un personnage féminin remarquable et très en vue de la série, qui va avoir la tête tournée d’une manière qui a très loin- atteindre des conséquences.

“Je travaille actuellement sur des intrigues pour juin et il y a une accumulation puis une explosion colossale dans cette histoire impliquant Damon et cette histoire d’amour qui sera diffusée en juin.”

Summer Spellman et son complot de maternité de substitution, ainsi que Max Turner et ses rencontres avec le diabolique Griff, seront également au centre de la série.

TVI

Damon est prêt à charmer les dames[/caption] TVI

Summer et Aaron devront également faire face à des décisions plus difficiles[/caption]