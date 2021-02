Coronation Street, Emmerdale et EastEnders spoilers EN DIRECT – Ruby laissé à MOURIR par Stacey Fowler après être tombé dans les escaliers

ENSEMBLE KIM ET GABBY D’EMMERDALE POUR LA LUTTE DE PUISSANCE

La star d’EMMERDALE, Claire King, a révélé que Kim élaborait un plan pour lui enlever le bébé de Gabby dans les semaines à venir.

L’actrice – qui joue la mère de Jamie Kim dans le feuilleton ITV – emménagera Gabby à Home Farm la semaine prochaine après avoir découvert qu’elle est enceinte du bébé de son fils.

Parlant du projet de son personnage de séparer Jamie et Dawn – et finalement de lui enlever le bébé de Gabby – l’actrice Claire King a récemment révélé à Metro.co.uk: « Elle sait exactement ce qu’elle fait. Elle veut s’occuper de Gabby et du bébé. Elle traverse toutes ces émotions et tout doit être réglé avec Laurel aussi car elle est sa maman pour le moment.

«Elle veut aider Gabby à faire ce qu’il faut – ce que veut Kim, en gros. Elle l’écoute, elle se mord la langue et lui donne la chance d’emménager, de décorer, d’avoir des amis, de lui acheter tout ce dont elle a besoin. «

Claire a poursuivi: « C’est Kim qui tire les ficelles – elle espère que cela se débarrassera de Dawn mais ils continuent à être contrariés. Kim doit se pousser pour faire quelque chose de pas très agréable à l’avenir.

«Elle veut Gabby avec le bébé, Dawn dehors et elle doit maintenant commencer à manipuler Jamie pour lui faire croire qu’il doit être avec Gabby pour le bien de l’empire.