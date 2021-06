Coronation Street diffusera son premier baiser à l’écran depuis les règles de distanciation sociale entre James Bailey et Danny Tomlinson

CORONATION Street a confirmé qu’il diffuserait son premier baiser à l’écran entre acteurs depuis la pandémie de coronavirus a commencé.

Le feuilleton ITV a adhéré aux règles de distanciation sociale au cours de la dernière année, ce qui signifie que les scènes intimes, y compris les baisers et les scènes de sexe, se sont brutalement arrêtées.

Pennsylvanie

Coronation Street diffusera son premier baiser à l’écran depuis le début de la pandémie de coronavirus[/caption]

Depuis lors, les téléspectateurs ont plutôt regardé les acteurs utiliser des gestes romantiques pour exprimer leur amour – alors que tout le monde s’en tient à la règle de distance de deux mètres.

Mais les choses vont enfin changer dans l’épisode de mercredi (30 juin), alors que James Bailey (Nathan Graham) et Danny Tomlinson (Dylan Brady) s’embrassent.

Le moment intime se produit après que James se soit révélé publiquement gay lors d’une conférence de presse.

Au cours de la conférence, James est confronté à des questions de journalistes sur sa sexualité après que des photos de lui et de Danny aient été divulguées en ligne.

Pennsylvanie

James et Dylan vont profiter d’un bisou intime sur les pavés[/caption]

ITV

Danny avoue à James qu’il veut devenir un élément avec la star du football[/caption]

Alors qu’il monte sur scène lors de la conférence de presse de sa promotion, James annonce qu’il est gay.

Après sa grande révélation, Danny dit à l’athlète qu’il a regardé la conférence et avoue qu’il veut être avec lui, menant à une étreinte passionnée.

Sous la surveillance de Tim Metcalfe, le couple partage un tendre baiser alors qu’ils scellent leur histoire d’amour et décident de tenter le coup.

Les acteurs peuvent partager leur douceur à l’écran après avoir fait partie d’une cohorte testée, ce qui signifie qu’ils pourraient travailler à moins de deux mètres et s’embrasser.

Des cohortes pré-testées ont également rendu possible d’autres scènes du feuilleton, notamment le coup de feu d’Alya et Yasmeen Nazir et Geoff Metcalfe pour le 60e anniversaire.

Il a également été utilisé plus tôt cette année lorsque Kevin et Debbie Webster se sont battus pour leur vie après avoir été enfermés dans un réfrigérateur.

Nathan a récemment parlé de la décision de James de sortir publiquement, admettant que Danny l’influence.

Parler à Espion numérique, l’acteur a expliqué: « Danny a définitivement un grand rôle à jouer parce qu’il est de retour et qu’ils ont clairement encore des sentiments l’un pour l’autre.





« Donc, ce qui est le plus important pour James à ce stade, est-ce qu’il se cache et n’a peut-être pas quelque chose avec Danny ?

«Mais alors s’il sort, vont-ils se retrouver, vont-ils être heureux ensemble? C’est donc ce qui est principalement dans son esprit à ce moment-là.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 19h30 et 20h30 sur ITV.