Les fans de CORONATION Street sont sous le choc après que Debbie Webster a avoué le meurtre de Ray Crosby – afin de simuler sa mort et de prendre le contrôle de ses entreprises.

La femme d’affaires – qui est interprétée par l’actrice Sue Devaney dans le feuilleton ITV – a déclaré à Abi Franklin qu’elle avait tué Ray en légitime défense après avoir sauvé sa vie.

Dans les scènes émouvantes, elle a avoué: «J’ai fait ce que j’ai fait pour moi mais je l’ai aussi fait pour vous et pour Faye et pour tous ceux qu’il a blessés.

«J’attendais une occasion de rompre les liens avec lui. J’ai pensé que si je rassemblais suffisamment de preuves, je pourrais aller voir la police et me faire tirer dessus pour de bon.

«Mais quand je suis arrivé ici et que j’ai vu ce qu’il vous avait fait, je savais que je ne pouvais plus attendre. En te voyant allongé là-bas dans cet état, j’ai couru jusqu’à la cuisine.

«Mes mains tremblaient tellement mais j’ai réussi à appeler le 999, puis je suis passé par la porte arrière. Mais il devait être derrière moi, me suivre parce que je sentais son bras autour de ma gorge.

«Je ne pouvais plus respirer, c’est alors que j’ai laissé tomber mon téléphone et que je lui ai gratté le visage. Mais il était si fort et il m’a juste attrapé comme une poupée de chiffon et m’a poussé dans le coffre de sa voiture.

Elle a ajouté: «J’étais absolument pétrifiée, je pouvais sentir mon cœur sortir de ma poitrine.

«C’est à ce moment-là que j’ai su que s’il me faisait sortir de cette voiture, ce serait fini, alors quand il l’a ouverte, je l’ai frappé avec ce cric et il est tombé. Il allait me tuer.

« Il allait m’envoyer au fond de cette rivière, s’il vous plaît Abi, c’était de la légitime défense, vous devez me croire. »

Vendant ses mensonges, elle a dit à Abi: «Je l’ai roulé dans la rivière. Abi, il allait me tuer et ensuite il serait revenu pour vous.

Quand Abi a rendu visite à la police plus tard pour une mise à jour, ils lui ont dit qu’ils avaient trouvé la voiture de Ray au bord de la rivière, confirmant apparemment l’histoire de Debbie.

Mais il est vite apparu que Debbie mentait alors qu’elle visitait un studio où elle cachait Ray.

Elle lui a dit qu’elle le ferait sortir du pays – seulement s’il lui cédait toutes ses entreprises.

Et plus tard, ses mensonges ont fonctionné et Abi a accepté de garder la bouche fermée – tant que tout le monde a retrouvé sa maison.

Les fans étaient sous le choc des scènes et l’un d’eux a écrit: « Eh bien, notre Debbie est un peu une chevalière noire, n’est-ce pas? »

Un second dit: « Quelle soirée! Dodgy carrelage, Debbie la menteuse et la fanny de Gail! »

Un autre a ajouté: « Debbie est un petit rat sournois #Corrie »